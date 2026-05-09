День Победы давно стал больше, чем праздником памяти. А «Бессмертный полк» превратил это событие в уникальную точку схода всех наших интуиций о самих себе, России, нашем прошлом и будущем, о той самой исторической миссии.
Президент Республики Сербской Каран назвал честью присутствие на параде Победы
Президент Республики Сербской Синиша Каран заявил о важности празднования Дня Победы, передает ТАСС.
Политик назвал 9 Мая великим днем и объединяющим праздником для всех.
«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить ваше агентство за эту возможность обратиться ко всему российскому народу и поздравить с предстоящим Днем Победы, днем свободы», – отметил Каран в своем первом интервью на новом посту.
Глава делегации также добавил, что для Республики Сербской большая честь участвовать в памятных мероприятиях. Он выразил желание лично поздравить президента России Владимира Путина и весь российский народ с этим знаменательным событием, подчеркнув величие парада в Москве.
Президент России Владимир Путин анонсировал приезд лидеров дружественных государств.