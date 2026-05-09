Герой России: Историческая память о Великой Отечественной мотивирует бойцов СВО

Герой РФ Набиев: Подвиги героев времен Великой Отечественной вдохновляют бойцов

Tекст: Олег Исайченко

«Я с детства слушал рассказы дедушек и бабушек о Великой Отечественной войне, о героизме и отваге наших предков. Память о подвиге заложена в генетическом коде каждого гражданина России. Поэтому, принимая решение пойти на военную службу, четко понимал важность преемственности поколений. И я горжусь этим», – отметил Энвер Набиев, герой России, участник программы «Время героев».

Собеседник назвал сохранение единства главным уроком, извлеченным нашим народом из Великой Отечественной войны. «Мы выступили одним живым организмом против захватчиков, ни одно звено цепочки не дрогнуло. Наши деды отдавали жизни за Родину, не сомневаясь ни секунды. Вопросы национальности, возраста, вероисповедания были неважны – выстояла и победила одна большая семья», – подчеркнул Набиев.

Он рассказал, что на передовой связь с поколением дедов и прадедов не покидает его никогда. «Это дает силы двигаться дальше. В трудные минуты, когда казалось, что достиг предела собственных возможностей, в сознании всплывали образы родных. Встряхивался, понимал – они бы шли до конца, до последнего вздоха, и тогда искал пути решений и сам шел дальше, перебарывал боль, сон, усталость. Историческая память – великий мотиватор», – считает герой России.

Набиев признался, что Знамя Победы и другие символы времен Великой Отечественной войны, которые сегодня вновь поднимают на полях сражений, вдохновляют.

«В минуты горя мы ищем силы друг в друге. Тогда произошло нечто большее: люди не только сплотились сами, но и объединили будущие, еще не появившиеся на свет поколения. Здесь и сейчас бойцы видят символы своих предков, ощущают эту мощнейшую связь народов и времен, поддержку семей. Это дает им новые силы», – заключил он.

9 Мая Россия празднует 81-ю годовщину великой Победы над гитлеровской Германией. По всей стране пройдет большое число мероприятий, посвященных памятной дате. Главный парад состоялся на Красной площади в Москве.

В День Победы в столице также организовано множество посвященных Великой Отечественной войне культурных мероприятий. На Арбате, например, открыта фотовыставка «Маршалы Великой Победы». На ВДНХ состоится серия театрализованных представлений, которая продлится девять с половиной часов в режиме нон-стоп.

Кроме того, в округах столицы посетителей ждет большое количество концертных программ. А главное выступление гостям и жителям Москвы подарят артисты в Парке Победы на Поклонной горе.