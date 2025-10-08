Правительство сократило квоту на временное проживание мигрантов

Tекст: Дарья Григоренко

Согласно опубликованному документу, на следующий год лимит составит 3802 разрешения, которые будут распределены между регионами страны, передает ТАСС.

В 2025 году эта квота составляла 5500, а в 2024 году была почти вдвое выше – 10595 разрешений. Таким образом, в течение двух лет лимит сократился более чем в два с половиной раза.

Напомним, в России с 25 января ужесточили условия для иностранцев на получение разрешения на временное проживание и вида на жительства, чтобы предотвратить фиктивные браки с мигрантами.

В октябре прошлого года Госдума ужесточила условия для браков с иностранцами.