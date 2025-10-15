МВД аннулировало более 2 тыс. документов у мигрантов из-за фиктивных браков

Tекст: Вера Басилая

МВД России с начала 2025 года аннулировало 765 разрешений на временное проживание и 1545 видов на жительство, выданных на основании ранее заключенного брака с гражданином России, сообщила в Telegram-канале Волк.

Также Волк сообщила, что такие меры были приняты из-за расторжения браков после оформления миграционного статуса.

Волк отметила, что в прошлом году общее число таких аннулирований едва превышало 200 случаев. Рост показателя в этом году оказался существенным.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что иностранные граждане, не оформившие свой статус пребывания в России, обязаны покинуть страну, сообщив дату и маршрут выезда.

В России с 25 января ужесточили условия для иностранцев на получение разрешения на временное проживание и вида на жительство для предотвращения фиктивных браков с мигрантами.

В прошлом году Госдума ужесточила условия для браков с иностранцами.