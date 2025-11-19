Россиянку депортировали из Вьетнама по обвинению в нелегальной миграции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Гражданка России, обвиняемая в создании канала нелегальной миграции, депортирована из Вьетнама в Москву, передает РИА «Новости». Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, россиянку сопровождали сотрудники Интерпола, ее задержали правоохранительные органы Вьетнама после установления трансграничных перемещений по каналам Интерпола.

По словам Волк, «в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России из Социалистической Республики Вьетнам депортирована гражданка Российской Федерации. Она обвиняется в организации незаконной миграции с использованием своего служебного положения и в получении взятки в особо крупном размере».

Следствие установило, что обвиняемая работала специалистом центра международного сотрудничества одного из столичных вузов и с 2022 по 2024 год совместно с коллегами организовывала въезд иностранных граждан в Россию. За денежное вознаграждение участники схемы оформляли фиктивные документы для получения учебных виз, однако мигранты фактически к обучению не приступали.

В 2024 году по факту деятельности было возбуждено уголовное дело. В апреле женщина была арестована, но позже скрылась от следствия и была объявлена в международный розыск в сентябре. Передача обвиняемой российской стороне для дальнейшего следствия состоялась в аэропорту Ханоя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве задержали сотрудниц строительной фирмы за организацию канала незаконной миграции. В Петербурге после рейда на стройках полиция доставила около 100 мигрантов в отделение. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о нелегальных мигрантах в жилых комплексах Москвы.