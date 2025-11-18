105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто – по желанию женщины.0 комментариев
В Калининграде под суд отдали легализовавших 1499 мигрантов местных жителей
Уголовное дело против трех жителей Калининграда, организовавших для иностранцев фиктивные трудовые договоры ради незаконного оформления документов на пребывание, передали в суд, сообщили в следственном управлении СК по региону.
Обвиняемыми выступают 65-летний мужчина, 51-летная и 47-летная жительницы Калининграда, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
По версии следствия, фигуранты с января 2022 по июль 2024 года заключали с иностранцами фиктивные гражданско-правовые договоры на выполнение работ в качестве подсобных рабочих, что позволяло оформлять для них документы и давало право на легальное пребывание в России.
Группа из четырех человек обеспечила оформление разрешительных документов для 1499 иностранных граждан.
В ходе обысков была изъята компьютерная техника, документация, допрошены свидетели и проведен комплекс следственных и процессуальных действий.
Уголовное дело против четвертого участника группы, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, уже рассматривается в суде.
Ранее в Новосибирске и Петропавловске-Камчатском раскрыли организаторов незаконной миграции, они оформляли иностранцам фиктивные документы для легализации пребывания иностранцев в России.
До этого ФСБ выявила двух жителей Екатеринбурга, создавших канал по легализации мигрантов через поддельные трудовые договоры.