В Калининграде под суд отдали легализовавших 1499 мигрантов местных жителей

Tекст: Алексей Дегтярев

Обвиняемыми выступают 65-летний мужчина, 51-летная и 47-летная жительницы Калининграда, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

По версии следствия, фигуранты с января 2022 по июль 2024 года заключали с иностранцами фиктивные гражданско-правовые договоры на выполнение работ в качестве подсобных рабочих, что позволяло оформлять для них документы и давало право на легальное пребывание в России.

Группа из четырех человек обеспечила оформление разрешительных документов для 1499 иностранных граждан.

В ходе обысков была изъята компьютерная техника, документация, допрошены свидетели и проведен комплекс следственных и процессуальных действий.

Уголовное дело против четвертого участника группы, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, уже рассматривается в суде.

Ранее в Новосибирске и Петропавловске-Камчатском раскрыли организаторов незаконной миграции, они оформляли иностранцам фиктивные документы для легализации пребывания иностранцев в России.

До этого ФСБ выявила двух жителей Екатеринбурга, создавших канал по легализации мигрантов через поддельные трудовые договоры.