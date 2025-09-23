  • Новость часаНа подлете к Москве сбиты еще два беспилотника
    Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники
    Макрон объявил о признании Францией Палестины
    Германия пообещала помощь Украине в ударах по промышленности России
    «Мосэнергосбыт» подал иск к Галкину на полмиллиона рублей
    На подлете к Москве сбиты 11 украинских беспилотников
    Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ
    Эрдоган усомнился в способности Европы «вечно» помогать Украине
    США собрались ввести санкции против МУС
    Аэропорт Осло закрыл воздушное пространство из-за беспилотника
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Полный отказ от наличных денег может иметь непредсказуемые последствия

    При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    24 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как трусость и жадность Европы создали миф о русской угрозе на 500 лет

    Поскольку без опеки США иных способов внешнеполитического существования, кроме борьбы с Россией, в Европе изобрести не в состоянии, они обращаются к испытанным методам – мифу о «российской угрозе», который присутствует в европейском общественном сознании с конца XV века.

    16 комментариев
    23 сентября 2025, 10:02 • Новости дня

    ФСБ вскрыла канал незаконной миграции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Новосибирске и Петропавловске-Камчатском правоохранители задержали троих организаторов незаконной миграции, они оформляли иностранцам фиктивные документы для легализации пребывания в России, сообщили в новосибирском управлении ФСБ.

    Организаторы канала миграции пытались скрыться в одну из республик Центральной Азии, против них возбуждено уголовное дело по статье о незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Трое подозреваемых сами находились в России нелегально и оформляли приезжим гражданам поддельные документы об оплате патентов, позволяя им оставаться в стране дольше установленного срока. Эти фиктивные бумаги использовались для трудоустройства иностранцев на стройках Камчатского края.

    Иностранные граждане, легализованные с помощью подложных документов, также задержаны и помещены в центр временного содержания. В их отношении возбуждены уголовные дела по статье о заведомо подложных документах.

    Ранее ФСБ задержала двух жителей Екатеринбурга, организовавших канал по легализации мигрантов через поддельные трудовые договоры.

    До этого в Петербурге раскрыли группу из 10 человек, связанных с крупнейшим каналом легализации трудовых мигрантов. В числе задержанных оказалось руководство консалтинговой компании.

    22 сентября 2025, 20:32 • Новости дня
    Германия пообещала помощь Украине в ударах по промышленности России

    Германия поддержала разработку вооружений для атаки заводов на территории России

    Германия пообещала помощь Украине в ударах по промышленности России
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава оборонного комитета бундестага Томас Ревекамп заявил о готовности Германии содействовать Украине в создании вооружений для ударов по российским объектам.

    Германия намерена оказать поддержку Украине в разработке вооружений, необходимых для поражения промышленных объектов на территории России, передает украинский телеканал ТСН. Такое заявление сделал глава комитета по обороне бундестага Томас Ревекамп, уточнив, что речь идет о средствах для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле.

    Ревекамп подчеркнул: «Мы сконцентрируемся на поддержке Украины в разработке средств, необходимых для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле».

    По словам депутата, Германия также заинтересована в обеспечении создания на Украине дальнобойных систем вооружений. В то же время он исключил отправку военных НАТО на Украину во время конфликта, однако допустил размещение немецких войск в будущем для гарантий безопасности, когда закончится вооруженное противостояние.

    Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал финансировать производство дальнобойных беспилотников на Украине на сумму 300 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии во главе с Фридрихом Мерцем установило антирекорд по популярности, и по опросам им удовлетворены не больше четверти немцев. «Альтернатива для Германии» стала самой популярной партией в стране. Канцлер Фридрих Мерц может смениться досрочно.

    Европейские кураторы Украины, в том числе глава Минобороны ФРГ Борис Писториус и руководство бундесвера, заявили, что за атакой БПЛА стоит Москва, а не Киев, и рассмотрели инцидент в Польше как подтверждение угрозы со стороны России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения об обнаружении у семьи секретаря СНБО Украины Рустема Умерова восьми объектов недвижимости в США.

    Комментарии (22)
    22 сентября 2025, 12:00 • Новости дня
    МИД: России известны виновные в атаке дронов ВСУ на Форос в Крыму

    Посол МИД Мирошник: России известны виновные в атаке дронов ВСУ на Форос в Крыму

    МИД: России известны виновные в атаке дронов ВСУ на Форос в Крыму
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киевские власти продолжают пытаться посеять страх и панику среди россиян. Чтобы предотвратить преступления ВСУ, едва ли помогут международные договоренности. Офис Владимира Зеленского их нарушает. Поэтому необходимо ограничить военные возможности Украины, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее СКР завел дело о теракте по факту атаки БПЛА на поселок Форос в Крыму.

    «Сейчас в Крыму бархатный сезон. ВСУ в воскресенье наносят циничный и преднамеренный удар по гражданской инфраструктуре полуострова – санаторию, а также школе. Действия украинской стороны – это военное преступление», – подчеркнул Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима. По его словам, киевские власти не оставляют попыток причинить как можно больший ущерб мирному населению.

    «Речь идет о реализации той стратегии, которую провозглашал Владимир Зеленский: цель Киева – посеять страх и панику среди россиян, создать невыносимые условия для жизни, – добавил дипломат. – Произошедшее накануне – проявление и преступных приказов, и исполнения со стороны украинских военнослужащих. Мы знаем, какие подразделения участвовали в атаке. Они получат ответ в рамках военных действий, либо, если доживут, окажутся на скамье подсудимых».

    Мирошник указал и на ответственность западных стран. «Они поставляют Украине компоненты для беспилотных аппаратов. Кроме того, противник при нанесении ударов использует разведывательную информацию и спутниковые данные, которые ему передают члены Североатлантического альянса. Таким образом, члены ЕС и НАТО – спонсоры Киева и соучастники преступлений», – акцентировал собеседник.

    По его мнению, должна последовать международная реакция, а также последствия для тех стран, которые игнорируют нормы и антитеррористических конвенций, и международного гуманитарного права. «Исходя из опыта взаимодействия с украинской стороной, я не вижу на данный момент каких-либо правовых или политических механизмов, которые Украина бы не нарушила», – продолжил посол.

    Он напомнил, что «если Банковой нужно оказать давление, например, на Венгрию, то ВСУ наносят удар по нефтепроводу «Дружба». Среди других инструментов офиса Зеленского – организация провокаций или терактов. «Киевские власти полностью игнорируют нормы международного права. Поэтому их необходимо лишить возможности совершать преступления, ограничив военные возможности Украины. Этим и занимаются наши военные на полях спецоперации», – заключил Мирошник.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты в поселке Форос в Крыму. Напомним, удар был нанесен дронами с фугасными боезарядами около 19.30 мск воскресенья в курортной зоне, где нет никаких военных объектов, заявили в Минобороны России.

    По словам главы Крыма Сергея Аксенова, были повреждены здание школы в поселке Форос и несколько объектов на территории одноименного санатория. Кроме того, из-за падения обломков сбитого аппарата загорелась сухая трава близ Ялты.

    Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что при атаке на школу ранен охранник. Полностью разрушен актовый зал и повреждена библиотека, добавил он. Пожар в учебном заведении, возникший после удара дронов, потушили.

    По последним данным, в результате террористических действий ВСУ погибли три человека, еще 16 получили ранения. «Госпитализировано 12 пациентов. Четверо из них в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести семь человек, в удовлетворительном состоянии один человек, двое в реанимации. Детей среди пострадавших нет», – сообщается в Telegram-канале Федерального медико-биологического агентства России.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова после атаки в Крыму предложила Западу подойти к зеркалу. «Всему НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на Европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его. Это они являются пульсом дестабилизации и распространения терроризма в Европе, спонсируя киевский режим и поставляя ему вооружения», – сказала она ТАСС.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что ВСУ совершили преступление против мирных жителей в православный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. «Преступники понесут заслуженное наказание», – написал он в своем Telegram-канале.

    Комментарии (14)
    22 сентября 2025, 21:05 • Видео
    Зачем США новые санкции против России

    В Евросоюзе заявили, что новый, 19-й, пакет антироссийских рестрикций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом на словах Трамп против новых санкций и хочет продолжить переговоры с Москвой. Как это все понимать?

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 18:17 • Новости дня
    В Анталье прогремел мощный взрыв, есть жертвы и пострадавшие

    Взрыв на рынке Антальи привел к гибели человека и ранениям троих

    Tекст: Евгения Караваева

    В турецкой провинции Анталья на оптовом рынке в Демре произошел взрыв, в результате которого погиб человек, есть пострадавшие.

    В турецкой провинции Анталья на оптовом рынке в районе Демре произошел взрыв, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Antalya Hakkinda.

    Взрыв прогремел утром, однако причины происшествия пока неизвестны. По словам мэра города Фахри Дурана, в результате инцидента погиб один человек и еще трое получили ранения.

    Местные власти проводят расследование и выясняют обстоятельства случившегося. На месте работают экстренные службы, территорию рынка оцепили. Сотрудники полиции и спасатели продолжают разбор завалов и уточняют информацию о пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Херсоне и Запорожье, находящихся под контролем ВСУ, в понедельник прогремели взрывы.

    Комментарии (2)
    22 сентября 2025, 14:51 • Новости дня
    Еврокомиссия захотела ограничить туризм в России
    Еврокомиссия захотела ограничить туризм в России
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Еврокомиссия предложила включить ограничения на сферу туризма в 19-й пакет антироссийских санкций, коснувшись предоставления туристических услуг на территории России.

    Продвигаемые Еврокомиссией новые санкции против России могут затронуть сферу туризма, передает ТАСС со ссылкой на портал EUObserver.

    В документе отмечается: «Будет запрещено оказывать услуги, напрямую связанные с туризмом в России». При этом не уточняется, какие именно услуги могут попасть под запрет.

    Напомним, в 2024 году страны ЕС выдали гражданам России 552 тыс. шенгенских туристических виз, что на 10% превышает показатели 2023 года. В то же время уже с 2014 года действует запрет Евросоюза на предоставление туристических услуг в Крыму.

    19-й пакет санкций, представленный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, также предполагает запрет на импорт российского сжиженного природного газа в ЕС с января 2027 года, а также дополнительные меры, касающиеся криптовалют и банковского сектора.

    Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что новые предложения ЕК свидетельствуют об исчерпанности санкционной политики Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз решил установить единые ограничения на выдачу виз гражданам России.

    Евросоюз и США согласовали новый пакет санкций против России.

    Комментарии (9)
    22 сентября 2025, 17:07 • Новости дня
    Первое судно отправилось из КНР в Европу по Севморпути

    Первый арктический экспресс-рейс из Китая стартовал по Севморпути

    Первое судно отправилось из КНР в Европу по Севморпути
    @ Alan D.Cochran/AIS MarineTraffic

    Tекст: Денис Тельманов

    Грузовое судно Istanbul Bridge вышло из Нинбо-Чжоушань с грузом для электронной коммерции, батареями и накопителями энергии, направляясь в Филикстоу через Севморпуть.

    Первое грузовое судно отправилось из порта Нинбо-Чжоушань в Британию по Северному морскому пути, передает ТАСС. По данным городских властей Нинбо, это первый в мире арктический экспресс-рейс из Китая в Европу, который призван укрепить позиции китайских компаний в условиях нестабильности мировой торговли и расширить международные логистические маршруты.

    Судно Istanbul Bridge везет товары для электронной коммерции, аккумуляторы и высокоэффективные накопители энергии. В заявлении отмечается, что использование Северного морского пути позволит быстрее и эффективнее доставлять грузы между Азией и Европой.

    Ранее на Восточном экономическом форуме во Владивостоке представитель «Росатома» Владимир Панов сообщил о подготовке рейса, который завершится 17–20 октября в Петербурге с промежуточными остановками в Феликстоу, Роттердаме и Гамбурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после введения американских санкций «Арктик СПГ-2» не мог продать свой газ больше полутора лет.

    Китай начал покупать у России даже подсанкционный сжиженный природный газ. С терминала «Арктик СПГ-2» отправили первую партию сжиженного газа в Китай. Отгрузки топлива с этого проекта идут регулярно.

    Комментарии (9)
    22 сентября 2025, 13:05 • Новости дня
    Пугачева отказалась оформлять ОСАГО на Rolls-Royce и Maybach
    Пугачева отказалась оформлять ОСАГО на Rolls-Royce и Maybach
    @ РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Певица Алла Пугачева больше не оформляет ОСАГО на свои элитные автомобили, включая Rolls-Royce Phantom, который стоит в гараже без действующей страховки.

    По сведениям, предоставленным RT, Алла Пугачева не стала оформлять обязательный полис ОСАГО на подаренный ей супругом-иноагентом Максимом Галкиным Rolls-Royce Phantom, на котором она появлялась в России в 2023 году. Сейчас раритетная иномарка простаивает в гараже, а выезд на дороги без страховки грозит штрафом.

    Согласно данным Национальной страховой информационной системы, ОСАГО отсутствует не только на Rolls-Royce, но и на Maybach 62, которым певица владеет почти 13 лет. По словам автоюриста Константина Трапаидзе, оформление страховки на авто, которые не используются, не обязательно, однако любое движение без ОСАГО запрещено и наказывается штрафом 800 рублей при первом нарушении.

    В гараже Пугачевой числятся также два Mercedes-Benz, Audi, Toyota Land Cruiser и Chevrolet Express. Из них только Chevrolet Express, на котором артистка отвозила детей в школу и затем уезжала из страны, имеет действующий полис ОСАГО до февраля 2026 года.

    Общественник Виталий Бородин высказал мнение, что отказ от страхования может быть связан с нежеланием Пугачевой возвращаться в Россию после скандальных заявлений. «Я думаю, что Пугачева больше в страну не въедет: она понимает прекрасно, что может стать фигурантом уголовного дела, что у контролирующих органов в случае ее приезда будет к ней много-много вопросов», – заявил Бородин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алла Пугачева продолжает вести предпринимательскую деятельность в России и подает необходимые сведения в налоговые органы.

    Ветеран боевых действий в Афганистане и адвокат Александр Трещев заявил, что Пугачеву нужно лишить ежегодных авторских гонораров.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала интервью певицы «базаром лицемерия».

    Комментарии (10)
    22 сентября 2025, 20:48 • Новости дня
    Boeing начала производство истребителя шестого поколения F-47
    Boeing начала производство истребителя шестого поколения F-47
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Дарья Григоренко

    Компания Boeing приступила к производству нового истребителя шестого поколения F-47 для ВВС США, первый полет которого намечен на 2028 год, сообщает издание The War Zone.

    Производство опытного образца стартовало спустя лишь несколько месяцев после мартовского объявления о победе Boeing в конкурсе, передает РИА «Новости».

    Как отметил начальник штаба ВВС генерал Дэвид Олвин, «мы готовы идти быстро. У нас нет выбора». Программа F-47 реализуется в рамках инициативы «Господство в воздухе нового поколения» (NGAD), куда также входит разработка беспилотников-спутников, новых двигателей, вооружений, систем радиоэлектронной борьбы и управления боем.

    Хотя детали проекта остаются засекреченными, известно, что F-47 получит радиус боевого действия более 1,8 тыс. км, скорость свыше двух махов и новейшие технологии малозаметности. ВВС США планируют закупить не менее 185 таких самолетов, каждый из которых может стоить более 300 млн долларов.

    Ранее Korean Air планирует обновить свой авиапарк более чем сотней новых самолетов Boeing и почти двумя десятками двигателей с поставками до конца 2030 года.

    Комментарии (12)
    22 сентября 2025, 18:10 • Новости дня
    В Молдавии запретили фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

    В Молдавии остановили эфир фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

    В Молдавии запретили фильм «Иван Васильевич меняет профессию»
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Показ советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию» был прерван в Молдавии во время телевизионного эфира из-за «милитаристского содержания», сообщили СМИ.

    Как пишет «Sputnik Молдова», на экранах зрителей появилась надпись на двух языках с объяснением, что ретрансляция канала приостановлена из-за содержания, запрещенного молдавским законодательством: «Уважаемые абоненты! Ретрансляция канала приостановлена на время трансляции программы с содержанием, запрещенным п. «а» ч. 4 ст. 17 Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах».

    Как отмечает издание, запрет основан на статье 17 Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах Молдавии. Согласно закону, поставщикам и дистрибьюторам запрещено транслировать программы информационного, военного или политического характера, созданные в странах, не входящих в ЕС, США, Канаду или не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, если они содержат милитаристские элементы, передает РБК.

    Исключение делается лишь для развлекательных программ и фильмов, не содержащих милитаристских мотивов. Документ подчеркивает, что такие меры принимаются для защиты национального аудиовизуального пространства и обеспечения информационной безопасности страны.

    Напомним, в 2022 году президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете новостных программ из России. Позже на общественном телеканале Молдавии «Moldova-1» появилась новостная программа на украинском языке.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что из Молдавии пытаются сделать «вторую Украину».

    Комментарии (14)
    22 сентября 2025, 18:41 • Новости дня
    «Мосэнергосбыт» подал иск к Галкину на полмиллиона рублей

    Суд рассмотрел иск о долге Галкина за электричество в Грязях

    «Мосэнергосбыт» подал иск к Галкину на полмиллиона рублей
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Иноагент Максим Галкин оказался ответчиком по иску на сумму свыше 500 тысяч рублей из-за неоплаченной электроэнергии.

    Иск к Максиму Галкину о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию подал «Мосэнергосбыт», передает ТАСС. Сумма требований превышает 500 тыс. рублей. Предмет взыскания – неоплаченная электроэнергия дома артиста в деревне Грязи.

    Черемушкинский районный суд Москвы принял дело к производству. В пресс-службе суда уточнили: «В производстве Черемушкинского районного суда города Москвы находится гражданское дело по иску АО «Мосэнергосбыт» к Максиму Галкину о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 25 сентября 2025 года».

    В иске фигурирует сумма свыше 500 тыс. рублей. Судебное разбирательство назначено на 25 сентября 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алла Пугачева перестала оформлять ОСАГО на свои элитные автомобили, включая Rolls-Royce Phantom. Певица заявила, что вынужденный переезд их семьи на Кипр связан с позицией ее супруга Максима Галкина* (признан иноагентом в России). Снос замка Пугачевой и Галкина* в деревне Грязь под Москвой оценили в 40 млн рублей, включая разбор здания и вывоз мусора.

    Комментарии (3)
    22 сентября 2025, 18:02 • Новости дня
    Певцов заявил, что Пугачева потеряла уважение среди россиян

    Певцов сообщил о потере Аллой Пугачевой уважения и актуальности

    Певцов заявил, что Пугачева потеряла уважение среди россиян
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутат Дмитрий Певцов выразил мнение, что Алла Пугачева больше не пользуется уважением в российском обществе, а ее популярность осталась в прошлом.

    Дмитрий Певцов, народный артист России и депутат Госдумы, поделился мнением о статусе Аллы Пугачевой в российском обществе, передает РИА «Новости». По его словам, певица давно забыта в стране, а те, кто ее уважал, уже больше этого не делают.

    Выступая перед журналистами, Певцов отметил, что не смотрел недавнее интервью Пугачевой, поскольку, по его словам, у него есть «гораздо более интересные занятия». Депутат выразил убеждение, что интерес к артистке в России угас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, певица Алла Пугачева перестала оформлять ОСАГО на свои элитные автомобили, в том числе на Rolls-Royce Phantom.

    Ветеран боевых действий в Афганистане и адвокат Александр Трещев предложил лишить Пугачеву ежегодных авторских гонораров.

    Руководитель парламента Крыма Владимир Константинов назвал поведение Пугачевой предательством.

    Комментарии (17)
    22 сентября 2025, 12:13 • Новости дня
    Сальдо рассказал о сжигании ВСУ тел бойцов на свалке в Херсоне

    Сальдо сообщил о массовом сжигании тел бойцов ВСУ в Херсоне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С конца августа Вооруженные силы Украины на свалке в Херсоне ежедневно сжигают до 100 тел своих погибших бойцов, чтобы скрыть реальные потери, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, ВСУ начали массово сжигать тела собственных бойцов на одной из свалок Херсона, передает ТАСС.

    Сальдо добавил, что эта практика появилась с конца августа после ударов российских войск. Губернатор Херсонской области заявил: «ВСУ в Херсоне с конца августа начали массово сжигать тела своих боевиков, погибших в результате ударов ВС РФ. Причем сжигают тела на одной из местных свалок – можете сами представить, какой запах стоит в округе».

    Сальдо рассказал, что таким образом киевские власти пытаются скрыть реальные потери и избежать выплат семьям погибших военных. Он отметил, что ежедневно на свалке уничтожают до ста тел, а само место выбрано с расчетом на возможную скорую потерю контроля украинской стороной – чтобы избежать последующего расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил, что по указанию Генштаба Вооруженных сил России на территорию Донецкой и Луганской народных республик якобы привезли семь передвижных крематориев. Батальон «Айдар» развернул полевые крематории на границе Донецкой народной республики. Вооруженные силы Украины развернули под Артемовском мобильный крематорий.

    Комментарии (14)
    22 сентября 2025, 19:44 • Новости дня
    Собянин сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Москву
    Собянин сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Москву
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы противовоздушной обороны Минобороны России отражают атаку беспилотников ВСУ на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву», – написал он в своем Telegram-канале. Мэр также добавил, что на местах работают все экстренные службы города.

    Ранее в понедельник силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над двумя областями.

    Комментарии (4)
    22 сентября 2025, 13:24 • Новости дня
    Эксперт: Признание Палестины вызывает глубокий общественно-политический раскол в Израиле

    Политолог Ципис: У Израиля нет инструментов для борьбы с мировым признанием Палестины

    Эксперт: Признание Палестины вызывает глубокий общественно-политический раскол в Израиле
    @ SHAWN THEW/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Признание Палестины рядом стран может привести к вооруженным столкновениям на улицах Израиля и даже к попытке захвата власти ультраправыми сионистами. Но это не помешает становлению Палестинского государства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «бороться» с признанием Палестины.

    «Палестинское государство будет провозглашено. Это можно считать неизбежным фактом, не зависящим от признания со стороны какой-либо отдельной страны, будь то Великобритания или Франция. Соответствующие заявления Парижа или Лондона лишь придают больше звучания этому дискурсу на международной арене», – отметил Саймон Ципис, эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    «Впрочем, признание Палестины рядом стран может вызвать глубокий общественно-политический раскол в Израиле и даже привести к гражданским столкновениям на улицах с участием ряда этнических объединений, в том числе арабов, а также ультраправых религиозных сил. Последние попытаются любой ценой не допустить образования Палестинского государства», – спрогнозировал спикер.

    «Не исключена даже попытка вооруженного переворота и захвата власти какой-либо из групп активистов, например – ультраправыми сионистами. Но это никак не изменит вектора к признанию Палестины. Более того, у Тель-Авива даже в дипломатическом поле почти не остается инструментов для борьбы, обещанной Нетаньяху. На мой взгляд, становлению Палестинского государства не помешает даже гипотетическое вето США», – считает аналитик.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности «бороться» с признанием Палестинского государства, которое, по его словам, «поставит под угрозу существование Израильского государства», пишет Times of Israel.

    «У меня есть четкое послание тем лидерам, которые признают Палестинское государство после ужасной бойни 7 октября: вы вручаете ценнейшую награду террору», – сказал премьер. «Этого не произойдет, – продолжил он. – Палестинское государство не будет создано к западу от Иордана».

    Политик пообещал объявить о дальнейших действиях Тель-Авива по этому вопросу после своего возвращения из США на следующей неделе. Нетаньяху планирует выступить против признания палестинской государственности на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и провести встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом.

    «Не позволяйте джихадистской идеологии диктовать вам политические решения», – написал МИД Израиля на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), обращаясь к странам, объявившим или готовым признать Палестинское государство.

    Днем ранее Великобритания, Канада, Австралия и Португалия объявили об официальном признании Палестинского государства, указав, что это единственный путь к установлению мира в регионе. Британский премьер Кир Стармер заявил, что это решение не станет «наградой для ХАМАС», а будет означать, что у палестинского движения «нет будущего, а также никакой роли в правительстве и в обеспечении безопасности».

    Премьер Канады Марка Карни заявил, что палестинские власти взяли на себя обязательство провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году. По его словам, новшества приведут к коренным изменениям системы управления, при этом в электоральной кампании не сможет участвовать ХАМАС. Также запланирована демилитаризация будущего государства.

    Саудовская Аравия и Франция проведут в понедельник в Нью-Йорке консультации, после которых ожидается признание Парижем палестинской государственности. С аналогичными заявлениями, вероятно, выступят Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта и Сан-Марино. В ХАМАС указали на важность этих решений, но призвали к «практическим мерам для прекращения войны в секторе Газа и недопущения аннексии Западного берега реки Иордан», сообщает ТАСС.

    Европейские страны заявили о готовности признать Палестину в ООН и осудили Израиль за действия в Газе, однако конкретные шаги практически отсутствуют, пишет The New York Times. Европейский союз предложил повысить тарифы на израильские товары, однако решение не согласовано из-за противодействия ряда государств, особенно Германии.

    В отдельных странах, таких как Испания, введен запрет на поставки оружия Израилю, а Бельгия объявила о планах запретить импорт товаров с израильских поселений на Западном берегу. Еврокомиссия предложила приостановить часть торгового соглашения с Израилем, что может лишить страны ЕС преференций на миллиарды евро, но этот шаг также не получил широкой поддержки.

    В свою очередь израильская политическая элита, включая крайне правого министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, выступила за немедленную аннексию Западного берега и демонтаж Палестинской автономии. Бен-Гвир назвал признание «наградой для убийц», имея в виду боевиков ХАМАС, и пообещал внести на следующее заседание правительства предложение о распространении суверенитета на спорные территории, передает Al Jazeera.

    Оппозиционный политик Бенни Ганц заявил, что признание Палестины только укрепит позиции ХАМАС, усугубит ситуацию с заложниками и может отдалить возможность их освобождения. В то же время левый депутат Офер Кассив назвал шаг Британии «правильным направлением», подчеркнув, что признание – лишь первый шаг, за которым должны последовать реальные меры, включая эмбарго на поставки оружия Израилю ради прекращения «геноцида в Газе».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что безопасность Израиля невозможна без признания права палестинцев на собственное государство. При этом, по его мнению, заявления западных лидеров по этому вопросу носят неоднозначный характер, поскольку они рассчитывают, что в ближайшем будущем «им будет нечего признавать».

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года
    Путин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова после 5 февраля следующего года продолжать в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил президент Владимир Путин на заседании с членами Совета безопасности.

    По словам президента, дальнейшие решения о сохранении добровольных самоограничений будут приниматься на основе анализа складывающейся обстановки.

    «Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ. В дальнейшем на основе анализа обстановки нами будет приниматься определенное решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений», – сказал он, сообщает Telegram-канал Кремля.

    Путин подчеркнул, что эта мера будет жизнеспособной только при условии аналогичных действий со стороны США. Он отметил, что Вашингтон не должен предпринимать шагов, которые могут подорвать или нарушить существующее соотношение сдерживающих потенциалов между двумя странами.

    Ранее Путин на совещании заявил о росте новых стратегических рисков в мире.

    В августе Путин допустил новые договоренности с США по СНВ после переговоров по Украине.

    Комментарии (4)
    22 сентября 2025, 18:25 • Новости дня
    Полянский опроверг обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства Россией
    Полянский опроверг обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства Россией
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Совета Безопасности, что у Эстонии отсутствуют доказательства нарушения ее воздушного пространства российскими самолетами.

    По словам дипломата, обвинения со стороны Таллина не подкреплены фактами и «имеют характер русофобской истерики», передает ТАСС.

    «Нашим соседям теперь померещилось, что по вине России произошло нарушение воздушного пространства Эстонии. Доказательств, как всегда, нет, кроме русофобской истерики из Таллина, которую нам сегодня в красках продемонстрируют эстонские коллеги», – сказал он.

    Дипломат уточнил, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области, и перелет прошел строго по международным правилам использования воздушного пространства.

    Напомним, власти Эстонии официально обратились к странам НАТО с запросом о проведении консультаций после якобы нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31.

    В Минобороны России заявили, что плановый перелет трех истребителей МиГ-31 из Карелии в Калининградскую область осуществлен по согласованному маршруту, самолеты не нарушали воздушное пространство Эстонии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что высказывания эстонских властей о том, что российские истребители МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство страны, не имеют никаких оснований.

    Комментарии (11)
    Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники

    России нужен полный суверенитет в микроэлектронике. Президентом поставлена задача – почти удвоить за шесть лет производство электронной продукции. Однако догонять лидеров рынка бессмысленно, считают в правительстве. России предстоит отвоевать свое особенное место на этом рынке. Где Россия делает успехи, а что приходится закупать за рубежом? Подробности

    Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ

    Россия намерена придерживаться норм ДСНВ даже после истечения его срока действия. По мнению экспертов, таким образом Москва демонстрирует себя в качестве ответственного актора системы глобального ядерного сдерживания. Тем не менее, как отметил Владимир Путин, эта мера будет жизнеспособной лишь при аналогичном ответе со стороны США. Какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением? Подробности

    Зеленский мстит крымским курортам за военные провалы ВСУ

    «Украинское руководство полностью игнорирует нормы международного права. Необходимо ограничить их военные возможности», – так дипломаты и парламентарии комментируют атаку ВСУ на крымский курорт Форос. Во время удара погибли три человека, еще 16 получили ранения. СК возбудил дело о теракте. Какие цели преследует офис Владимира Зеленского? И как Россия ответит на очередное преступление ВСУ? Подробности

    Неистовство Нетаньяху оставит Израилю очень тяжелое наследство

    «Парад признаний» Палестины в Европе вызвал гнев у правительства Израиля, который оно обещает обрушить на головы палестинцев и лишить их последней надежды на реальную государственность. Израильский премьер уверен, что президент США его поддержит, хотя такая политика работает против интересов Вашингтона. В этом ее единственное, но важное достоинство. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

