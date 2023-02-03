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Китай признал свой аэростат в небе над США
МИД Китая: Пекин сожалеет о том, что его аэростат оказался над территорией США
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Китайский аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, поэтому находится над территорией США, КНР сожалеет об этом инциденте, сообщили в МИД Китая.
Причиной появления аэростата над американской территорией в Китае назвали «обстоятельства непреодолимой силы». Инцидент является ошибкой, передает РИА «Новости».
В МИД КНР добавили, что Китай поддерживает контакты с американской стороной, чтобы урегулировать ситуацию. Там отметили, что объект является метеорологическим зондом.
Напомним, в Пентагоне сообщили, что над территорией США заметили китайский разведывательный воздушный шар, было решено не сбивать объект.
Между тем бывший президент США Дональд Трамп призвал уничтожить аэростат.
Израиль решил пересмотреть свою политику военной помощи Украине
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что необходимо пересмотреть политику Израиля в отношении военных поставок Киеву, сообщает Walla.
Израильский лидер сообщил госсекретарю США Энтони Блинкену, что этим вопросом займутся Минобороны, МИД и «Моссад». Политик пообещал сделать для Украины не меньше, чем это сделало предыдущее правительство Израиля, сообщает Lenta.ru.
Издание Walla сообщает, что Белый дом сделал выводы – Нетаньяху «не намерен двигаться в направлении России». Также подчеркивается растущее давление на Иерусалим со стороны США.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках интервью CNN рассказал, что рассматривает возможность военной поддержки Украины путем передачи системы ПВО «Железный купол». До этого Тель-Авив заявлял об оказании Киеву исключительно гуманитарной помощи.
В Британии ужаснулись результатом сравнения своей экономики с российской
Британский политик Ривс: Экономическая ситуация в Британии хуже, чем у находящейся под санкциями России
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Прогноз МВФ по британской экономике на 2023 год оказался самым худшим из ведущих западных стран, сообщают СМИ Великобритании.
В сюжете телеканала Channel 4 сообщается, что британская экономическая политика сейчас «не совсем попадает в цель». Отмечается, что жизнь британским гражданам осложняют высокие счета за электроэнергию и продукты. Кроме того, экономика страдает от нехватки рабочих рук, растут ипотечные кредиты и налоги. В результате «прогноз для экономики Великобритании на этот год хуже, чем для России», находящейся под санкционным давлением, сообщают авторы сюжета.
Согласно прогнозу МВФ, экономика Соединенного Королевства упадет более чем на полпроцента. Страна, как ожидают эксперты, станет единственной ведущей державой, которой грозит рецессия, что будет иметь «море последствий», передает РИА «Новости».
Как подчеркнула «теневой» канцлер казначейства Рейчел Ривс, пока мир развивается, «Британия катится вниз». «У нас дела хуже, чем у России, которая находится под санкциями», – сказала она.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что энергосистема Британии тяжело переживает кризис.
Песков объяснил слова Путина об ответе на поставки оружия Украине
Песков объяснил слова Путина о том, что России есть чем ответить на поставки оружия Украине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил слова Владимира Путина о том, что России есть чем ответить на поставки вооружений Украине.
По словам Пескова, Россия начнет полнее задействовать имеющийся потенциал, чтобы ответить на посвки западного оружия Киеву в ходе СВО, передает РИА «Новости».
«У России глубокий потенциал, по мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать полнее свой потенциал,чтобы ответить в ходе спецоперации», – сказал он.
Ранее Путин заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но ей есть чем ответить на угрозы.
Советник Пушилина заявил о спешном стягивании резервов ВСУ под Артемовск
Советник врио главы ДНР Кимаковский: Киев спешно стягивает допрезервы под Артемовск
С вечера четверга дополнительные резервы вооруженных сил Украины стягивают под Артемовск (украинское название – Бахмут), сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
Кимаковский сообщил РИА «Новости», что отвода украинских войск из Артемовска «пока не наблюдается». Со ссылкой на разведданные он сообщил, что в Киеве «идет борьба»: отводить войска из Артемовска или нет.
Вместе с тем, подчеркнул Кимаковский, российские силы продолжают наступление и уже близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска. «Мы приближаемся к оперативному окружению города», – пояснил советник врио главы ДНР.
Он добавил, что российская артиллерия полностью контролирует все подходы к городу.
Кимаковский отметил, что решающим шагом в освобождении Артемовска станет полное перекрытие трассы из Часова Яра, которая сейчас находится под постоянным огневым контролем российских сил. Как только трасса будет перерезана, Артемовск и вся группировка украинских войск в городе попадет в оперативное окружение, пояснил советник врио главы ДНР, добавив, что это позволит закрыть противнику возможность маневрирования резервами и подвозом боеприпасов.
Освобождение населенного пункта Николаевка в ДНР, о чем сообщалось накануне, приближает момент полного окружения Артемовска, отметил Кимаковский.
Кроме того, Кимаковский сообщил, что российские Вооруженные силы взяли в полукольцо Угледар в ДНР. По его словам, освобождение города идет по аналогии с Артемовском.
Как сообщал Bloomberg, Запад советует Киеву сдать Артемовск.
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Политолог: Путин направил Германии «сталинградский месседж»
Политолог Данилин считает, что речь Путина в Волгограде обращена к властям Германии
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Проведенная Владимиром Путиным историческая параллель с событиями восьмидесятилетней давности – это четкий сигнал Западу и напоминание о том, чем закончилась Сталинградская битва, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В четверг президент заявил в Волгограде, что России вновь угрожают немецкие танки, но у страны есть, чем ответить на эти угрозы.
«Президент послал четкий сигнал Западу. Проведенная им параллель с событиями восьмидесятилетней давности – это напоминание немцам о том, чем закончились события, старт которым положила Сталинградская битва. Именно тогда произошел коренной перелом в Великой Отечественной войне и Второй мировой», – считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
Сейчас в Германии многие недовольны тем фактом, что немецкие танки «вновь убивают русских людей», подчеркнул эксперт. «Сталинградский месседж Путина будет очень правильно считан на Западе, особенно в Германии, где у власти находится «американская болонка» Шольц. Хотя нам сложно ожидать того, что правительство ФРГ хоть в какой-то мере обладает совестью, честью и самостоятельностью для прекращения развязывания войны», – добавил собеседник.
Данилин также отметил, что правительство Олафа Шольца не вечно и «в Германии есть здоровые силы, к которым апеллирует глава российского государства». «При этом если 80 лет назад под Сталинградом присутствовал весь международный интернационал, то теперь мы снова его видим, но уже на Украине. Русофобы и нацисты объединились вновь», – подчеркнул Данилин.
Гендиректор Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлев также согласен с тем, что историческая параллель была проведена президентом неслучайно. «Сталинградская битва – это начало конца фашистского нашествия. И в этом смысле посыл простой – ребята, остановитесь, а иначе будет так же. Нельзя говорить про Сталинград, не исходя из того, что мы победим», – считает Журавлев.
По его мнению, публичная речь президента в Волгограде – это очень точное понимание происходящего. «Я напомню, что в Сталинграде против нас воевали не только немцы, а еще румыны, венгры, итальянцы. Это был международный поход против Советского Союза. То же самое происходит сейчас», – отметил собеседник.
Журавлев добавил, что сейчас Запад воюет против России руками Украины, а тогда – руками Германии. «По большому счету, против нас воевали те же страны, что и сейчас. Повторяется международный поход Запада против России. Упаковка чуть другая, но суть все та же – сами мы рисковать не будем, отсидимся за Ла-Маншем», – пояснил эксперт.
В четверг президент России Владимир Путин выступил на концерте в Волгограде, приуроченном к годовщине победы в Сталинградской битве, которая завершилась ровно 80 лет назад. Он прокомментировал поставки западной техники Украине, проведя параллель с событиями восьмидесятилетней давности. «Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых – кресты, и вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев», – сказал Путин.
Глава государства добавил, что «те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой». «Мы свои танки к их границе не посылаем. У нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», – сказал президент.
Напомним, Германия согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2, также США подтвердили готовность передать танки M1 Abrams.
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В ДНР заявили о перерезанных трассах в Угледаре
Советник Пушилина Кимаковский: В Угледаре перерезаны каналы снабжения ВСУ
Использовавшиеся для для снабжения ВСУ дороги перерезаны в Угледаре, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
Кимаковский в эфире «Первого канала» отметил, что в районе Угледара и Артемовска (украинское название – Бахмут) применяется тактика так называемого захвата в клещи для оперативного окружения городов, сообщает ТАСС.
«В Угледаре перебиты несколько основных трасс, по ним велся подвоз боеприпасов и живой силы противника», – пояснил он.
Ранее в ЛНР сообщили, что российские войска в ДНР ведут ожесточенные бои на подступах к Артемовску с целью взятия города в клещи и последующего выхода на Часов Яр.
В России оценили заявления об изменении стратегии США по Украине
Политолог Дробницкий: США хотят применить к Украине иракскую стратегию
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Заявление Брэндса – это признание того, что США ведут с Россией непрямую войну с использованием стратегии постепенной эскалации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее американский профессор Хэл Брэндс заявил, что США решили добиться дипломатического решения украинского конфликта с помощью стратегии «эскалации ради деэскалации» и готовятся вооружить ВСУ самым современным оружием.
«Слова профессора Хэла Брэндса о стратегии «эскалация ради деэскалации» – это попытка описать сложными словами простую вещь: США ведут с Россией непрямую войну с использованием стратегии постепенной эскалации и с применением санкций», – считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Эксперт напомнил, что эта стратегия разрабатывалась в Америке после вторжения в Ирак в 2003 году под предлогом помощи «свободолюбивому народу Ирака» и заключалась в постепенной накачке страны оружием «с целью привыкания ко все большей эскалации».
По мнению Дробницкого, конфликт на Украине может дойти до той стадии, когда США используют свои авианосцы и ядерное оружие, после чего Вашингтон станет главным военным участником конфликта. «Сегодня это частично уже происходит. Именно поэтому мы слышим термины «эскалация ради деэскалации» или «война для мира». Политики вынуждены оправдываться перед обычными американцами, чтобы не вызвать у них негодование», – пояснил Дробницкий.
Однако эскалацию со стороны США возможно прекратить, «если Россия сама начнет использовать методы Вашингтона», то есть будет создавать американцам непрямые угрозы различными способами. «Заявления западных философов и политических деятелей о необходимости независимой Украины на самом деле означают следующее: страна должна стать подконтрольной Вашингтону. Для коллективного Запада Украина останется плацдармом для непрямой войны с Россией», – добавил Дробницкий.
Политолог убежден, что договориться о нейтральном статусе Украины можно только в случае честной политики Запада, «а при нынешних раскладах Украина может стать подлинно независимой только будучи железобетонно демилитаризованной».
Накануне профессор Университета Хопкинса и колумнист Bloomberg Хэл Брэндс выразил уверенность в том, что США обновляют свою стратегию в украинском конфликте. По его словам, Вашингтон хочет видеть Украину защищенной, политически независимой и экономически устойчивой, а президент США Джо Байден «стал более благосклонно относиться к ударам по российским целям» в Крыму. Кроме того, США и их союзники стали помогать Украине более современным оружием, в том числе танками, и теперь Вашингтон может перейти к поставкам дальнобойных ракет и самолетов, чтобы, как полагает Брэндс, добиться дипломатического решения конфликта, используя стратегию «эскалации ради деэскалации».
Термин «эскалации для деэскалации» распространил в начале нулевых эксперт Венского центра по разоружению и нераспространению Николай Соков, который был участником советско-американских переговоров по контролю над вооружениями в 1980-х – начале 1990-х годов.
Два года назад в интервью «Коммерсанту» он заявил, что «теперь я жалею, что ввел этот термин в широкий оборот». Он напомнил, что термин и опубликованная в 2014 году статья, в которой он содержался, «вызвала бурный интерес в штаб-квартире НАТО», «а с 2017 года, уже при администрации Трампа, он был подхвачен и реинтерпретирован для оправдания определенных ядерных программ, таких как начавшееся несколько месяцев назад развертывание боеприпасов малой мощности на баллистических ракетах подводных лодок».
В марте прошлого года, спустя несколько дней после начала спецоперации (СВО) на Украине, министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что РФ не строит свою политику по принципу «эскалация ради деэскалации», «как это пытаются нам вменять западные аналитики». «Но разговор про ядерную войну сейчас ведется. Прошу вас очень внимательно посмотреть на те высказывания, которые звучали, и на тех персонажей, которые эти высказывания делали», – сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ.
Он подчеркнул, что сначала такие заявления сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, после заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В четверг президент России Владимир Путин в ходе торжеств по случаю годовщины победы в Сталинградской битве прокомментировал поставки западной техники Украине. Он провел параллель с событиями восьмидесятилетней давности и отметил, что России вновь угрожают немецкие танки.
«Те, кто рассчитывают одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границе не посылаем. У нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», – сказал президент.
Киев с момента СВО требует от стран Запада различные вооружения. Сейчас там говорят не только о желании получить современные истребители, дальнобойные ракеты и корабли с подводными лодками, но и о ядерном оружии – накануне об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев. По его словам, Киев хочет начать дискуссию о ядерном статусе Украины, которая в 1994 году подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.
«Мы не получили полной поддержки безопасности от Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, других ядерных держав (по Будапештскому меморандуму). Это был плохой сигнал для всех стран мира, которые поняли, что на самом деле только ядерное оружие может спасти их от нападения такого агрессора. Вот почему мы хотим начать эту дискуссию. У меня нет готового предложения для вас, как это могло бы выглядеть», – заявил Макеев в интервью Deutsche Welle* (СМИ, выполняющее функции иноагента).
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Раскрыты детали взрыва в Энергодаре
Взрыв в Энергодаре произошел в результате теракта, погиб человек
В Энергодаре взорвали автомобиль, погиб один человек, сообщил член главного совета администрации Запорожского региона и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он заявил, что причиной взрыва утром стал теракт – подорвался автомобиль, погиб один человек. Из-за большой силы взрыва в ближайшем здании до девятого этажа вылетели окна. В данный момент на месте взрыва работают сотрудники МЧС и силовых структур.
Ранее сообщалось, что громкий взрыв прозвучал около 7.50 в пятницу.
Шольц решил позвонить Путину после волгоградской речи президента
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует созваниваться с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие недели, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
По его словам, власти Германии приняли к сведению слова Путина о передаче немецких танков Украине и не считают, что выступление российского президента в Волгограде ведет к политической эскалации в отношениях двух стран. Немецкие власти хотят продолжать контакт, поэтому Шольц при беседе с согражданами в Марбурге еще раз сказал, что он планирует в ближайшие несколько недель созвониться с Путиным, передает РИА «Новости».
Он добавил, что несмотря на разницу мнений по поводу конфликта на Украине, власти Германии считают необходимым сохранять регулярный контакт с президентом России.
В четверг в Волгограде президент Владимир Путин заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине, но у России есть чем ответить.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал важными продолжить телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что телефонного разговора Путина и Шольца в графике президента России пока нет, но он открыт для общения.
Напомним, в последний раз Шольц и Путин говорили по телефону 2 декабря 2022 года и обсудили глобальную ситуацию с продовольствием.
Раскрыто предложение США о передаче украинских территорий России
NZZ: США предлагали Украине отдать 20% территорий в обмен на заключение мира с Россией
Глава Центрального разведуправления США Уильям Бернс предлагал украинским властям передать России около 20% территорий своей страны в обмен на заключение мирного соглашения, сообщают западные СМИ.
Как сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники, президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться с этим предложением к Москве и Киеву. По информации NZZ, обе стороны от такой сделки отказались, передает РИА «Новости».
Издание добавляет, что после провала миссии Бернса Байден принял решение о поставках Украине танков Abrams.
При этом американское издание Newsweek со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шона Дэвитта утверждает, что публикация NZZ «не соответствует действительности».
Ранее военный эксперт Скотт Риттер предположил, что танки Abrams даже не успеют добраться на поле боя на Украине, поскольку конфликт к тому моменту, как бронетехнику будет готова к доставке и применению, уже будет завершен.
Киев заявил о формировании штурмовых бригад для «захвата Крыма и Донбасса»
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МВД Украины формирует штурмовые бригады из военных, полицейских и сотрудников погранслужбы для «захвата Крыма и Донбасса», заявил врио главы украинского МВД Игорь Клименко.
По его словам, основу подразделений будут составлять силовики со значительным боевым опытом, также в состав формирования войдут добровольцы, передает РИА «Новости».
Клименко уточнил, что у групп не будет никаких тыловых заданий, а только высококачественная подготовка и участие в операциях на передовой.
Проект называется «Гвардия наступления», в его структуру войдут шесть действующих подразделений – «Ураган», «Красная калина», «Кара-Даг», «Рубеж», «Спартан» и «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) – и два новых.
Также будут сформированы бригады госпогранслужбы «Стальная граница» и штурмовая бригада нацполиции «Ярость».
В МВД заявили, что формирования якобы «будут принимать участие в освобождении Луганска, Донецка и Крыма».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Крым находится под надежной защитой, Донбасс пока до конца не защищен, поэтому спецоперация продолжается.
Минобороны показало работу новейших танков Т-90М «Прорыв»
Минобороны опубликовало видеокадры работы новейших основных танков Т-90М «Прорыв», применяемых в зоне действия спецоперации на полигоне.
На кадрах видно, как группа танков движется параллельными курсами на полигоне в Ленобласти и ведет огонь на ходу по условному противнику из 125-миллиметровых пушек, передает РИА «Новости».
Кроме того, механики-водители на танках преодолели естественные и искусственные препятствия, а танкисты отработали поражение мишеней на дистанциях до 5 км.
Танк Т-90М «Прорыв» является глубокой модернизацией танков типа Т-90 с повышенной защитой, улучшенными боевыми и эксплуатационными характеристиками.
Ранее на видео сняли боевую работу расчетов самоходных минометов «Тюльпан» подразделений Центрального военного округа.
На танке Leopard в Австралии написали «Слава России!» и символы Z
На танке Leopard в Австралии написали лозунг «Слава России!» и символы Z
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На корпусе танка Leopard в Западной Австралии в мемориальном парке в Порт-Кеннеди появились символы Z и надпись «Слава России!», сообщила газета West Australian.
Появление написанных белой краской надписей возмутило министра по делам ветеранов и полиции штата Западная Австралия Пола Папалиа, он призвал сообщить полиции о происшествии, передает РИА «Новости».
Издание называет инцидент «пророссийским вандализмом».
Всего в парке Порт-Кеннеди находится 30 танков, которые были на вооружении Австралии , они были списаны в 2011 году.
Атаман австралийских казаков Семен Бойков, находящийся в Сиднее, пояснил, что надписи – предупреждение Австралии о том, что попытки властей страны вмешаться в конфликт на Украине приведут к тому, что он достигнет австралийского континента.
Бойков подчеркнул, что Австралия – многонациональная страна, «люди будут реагировать» против военной помощи Киеву.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стране снова угрожают немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине.
Шольцу предсказали скорый крах из-за решения по танкам для Украины
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Решение поставить танки Украине ставит крест на карьере Шольца
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Решением поставлять Украине танки канцлер Германии Олаф Шольц поставил крест на своей политической карьере, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор на своем YouTube-канале заявил, что большинство жителей Германии пришло в ужас из-за решения Шольца о поставках танков. Он отметил, что немцы «имеют опыт и знают свою историю». По его словам, в ФРГ знают, что Москва и Берлин сотрудничали и вели друг с другом бизнес, Европа жила мирно, передает РИА «Новости».
Первая и Вторая мировые войны, которые привели к столкновению России и Германии, стали трагедией и побудили Берлин к созданию механизмов предотвращения новых подобных конфликтов с Москвой, отметил Макгрегор.
Он признался, что не может представить, чтобы канцлеры Гельмут Коль или Гельмут Шмидт «встали бы и призывали посылать снаряжение этому коррумпированному гангстерскому режиму в Киеве, убивающему собственных людей».
«Шольц не протянет долго», – резюмировал Макгрегор.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что уроки разгрома нацистской Германии под Сталинградом усвоили не все, немецкие танки ждет та же участь, что и 80 лет назад. «Леопарды» будут сожжены, повторив судьбу фашистских «Тигров», подчеркивал Володин.
В свою очередь глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Шольц известен способностью менять свою позицию.
Глава ЦРУ назвал «критический» период в конфликте на Украине
Директор ЦРУ Бернс назвал следующие полгода «критическими» в конфликте на Украине
Следующие шесть месяцев будут «критическими» в конфликте на Украине, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.
По мнению директора ЦРУ, Россия в ситуации на Украине делает ставку на «политическую усталость» Запада, сообщила журналистка телеканала CBS Оливия Газис на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).
По словам Бернса, Вашингтон не считает, что Москва «серьезно настроена на переговоры по урегулированию», передает ТАСС.
Ранее Bloomberg сообщил, что западные страны советуют Киеву дождаться поступления обещанных танков Leopard и отложить наступление до весны, пожертвовав на нынешнем этапе Артемовском (украинское название – Бахмут).