Путин: Сотрудничество России и Китая имеет важное значение для стабилизации в мире

|
22 февраля, среда | Последнее обновление — 14:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин на встрече с Ван И оценил развитие отношений России и Китая
Разделы
Примерно, как Талейран не совсем был благородным старцем, великий император в гневе именовал его «г…ном в шелковых чулках», но в понимании того, что данная, сейчас находящаяся у власти на Западе, группировка имеет все шансы плохо кончить – ему не было равных.
Подробности...
Ожидаемая ротация элит в ЕС в 2023-2024 годах на фоне кризиса потребует болезненных решений, касающихся исполнения союзнических обязательств перед США. В том числе и относительно участия Европы в разрешении украинского кризиса.
Подробности...
Владимир Путин провозгласил не только курс на мирное, спокойное экономическое развитие страны, без авральных мер и панических ожиданий, но и курс на социальный мир.
Подробности...
В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
Подробности...
Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
Подробности...
Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Путин: Сотрудничество России и Китая имеет важное значение для стабилизации в мире
Путин отметил важное значение сотрудничества России и Китая для стабилизации международной обстановки
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Сотрудничество России и Китая на мировой арене имеет крайне важное значение для стабилизации обстановки в мире, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, членом Политбюро ЦК КПК Ван И в Москве.
Российский президент добавил, что страны сотрудничают по всем другим направлениям: в гуманитарной сфере, в международных организациях, среди которых ООН, Совет Безопасности, БРИКС, Шанхайская организация, передает РИА «Новости».
Путин выразил благодарность Китаю за совместную работу. Он подчеркнул, что международные отношения в мире сегодня сложны, они не стали лучше после распада двуполярной системы, напротив, стали даже более острыми.
Президент добавил, что в России ожидают председателя КНР Си Цзиньпина.
В свою очередь Ван И отметил, что отношения Москвы и Пекина выдержали давление на фоне меняющейся международной ситуации, при этом двусторонние отношения не подвержены давлению третьих сторон.
Ранее Путин на встрече заявил, что отношения России и Китая развиваются так, как было запланировано.
Китай отказался верить США на слово в ситуации вокруг «Северных потоков»
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь счел недостаточными заверения США в непричастности к взрывам на «Северных потоках»
|
|
Заверений США в том, что они не имеют отношения к диверсиям на «Северных потоках», недостаточно для ответа на «множество вопросов и опасений» по всему миру, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
На заседании СБ ООН дипломат постоянного представительства США при организации заявил, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью». Он заверил, что «США ни в коей мере не причастны к ним», передает ТАСС.
Однако Чжан Цзюнь отметил, что за последнее время появилось много информации, которая «вызывает тревогу», поэтому «простого заявления о том, что это совершенная ложь и полная фикция, очевидно, недостаточно». Китай ждет «убедительных объяснений от причастных сторон». По мнению Пекина, такой «запрос» является абсолютно законным и обоснованным.
Постпред Китая призвал ускорить расследование. Как заявил Чжан Цзюнь, если виновных не удастся установить, это пошлет «неверный сигнал тем, у кого какие-то злые намерения». Дипломат подчеркнул, что «Северный поток» – «важнейший объект трансграничной энергетической инфраструктуры», взрывы сильно навредили как энергетическому рынку, так и экологии.
ООН как международная организация с наибольшими полномочиями и самым широким представительством может играть активную роль в проведении расследования, сказал Чжан Цзюнь. По его словам, Китай «приветствует внесенный на рассмотрение СБ ООН российский проект резолюции» по данному вопросу.
Напомним, американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».
Ван И: Отношения Пекина и Москвы прочны как скала и выдержат любые испытания
Китайско-российские отношения прочны как скала и выдержат любые испытания переменчивой международной ситуацией, заявил руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И.
На встрече с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым Ван И заявил, «что сегодня у нас очень хорошие возможности для продолжения нашего плотного стратегического взаимодействия и контактов в защиту наших общих стратегических интересов», передает РИА «Новости».
Ван И подчеркнул, что полностью разделяет высокую оценку стратегического взаимодействия Китая и РФ, выраженную Патрушевым.
Ранее Патрушев заявил, что Запад развернул кампанию по сдерживанию России и Китая, а также против развивающихся государств.
СМИ: Си Цзиньпин в ближайшие месяцы может приехать в Россию
WSJ: Пекин готовит визит Си Цзиньпина в Москву
Глава КНР Си Цзиньпин намеревается посетить российскую столицу в ближайшие месяцы для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Пекин намеревается играть более активную роль в прекращении конфликта на Украине, сказали собеседники Wall Street Journal, знакомые с планами поездки лидера КНР в Россию. Встреча Си Цзиньпина и Путина должна стать толчком к многосторонним переговорам, добавили источники.
Напомним, во вторник в Москву прилетел глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК и член Политбюро Ван И. Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев в ходе встречи с Ван И заявил, что Запад создал кампанию по сдерживанию России и Китая.
В Кремле говорили, что президент России Владимир Путин может провести встречу с Ван И.
Представитель МИД Китая: США наживаются на войне на Украине
|
|
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин заявил, что США наживаются на войне в Украине.
По его словам, США говорят о мире, но предприятия американского ВПК заработали много денег на украинском конфликте, сообщает РИА «Новости».
«США являются крупнейшим поставщиком оружия на поле боя украинского конфликта. Вчера США объявили, что предоставят 500 миллионов долларов в качестве военной помощи Украине, но при этом Вашингтон продолжает распространять ложную информацию о том, что оружие поставляет Китай. Каковы их намерения? США постоянно говорят, что хотят защитить мир, но на самом деле они сильно наживаются на войне. Военно-промышленные предприятия США заработали кучу денег на украинском конфликте. Где их совесть?» – заявил дипломат.
«Будет ли им стыдно за это? США придерживались политики борьбы до последнего афганца. Неужели они хотят, чтобы теперь Украина сражалась до последнего украинца?», – сказал Ван Вэньбин. Он подчеркнул, что Китай никогда не примет указаний и даже угроз и давления со стороны США в отношении российско-китайских отношений.
Напомним, Запад развернул кампанию по сдерживанию России и Китая, а также против развивающихся государств, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.
На Украине пообещали изучить мирный план Китая
Кулеба заявил, что Киев получил ключевые пункты мирного плана Китая
|
|
Член политбюро ЦК Компартии Китая Ван И поделился ключевыми пунктами мирного плана КНР с Украиной, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По словам Кулебы, на встрече с Ван И китайский дипломат поделился с ним ключевыми деталями плана по мирному урегулированию, после получения полного текста и его изучения, будут сделаны выводы, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что принцип территориальной целостности является краеугольным камнем для Украины и Китая, а значит все, что КНР будет делать в отношении украинского конфликта, должно быть нацелено на защиту территориальной целостности.
Ранее Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Китай подготовит к концу февраля документ с изложением позиции по политическому урегулированию конфликта на Украине.
Напомним, Китай опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности, направленную на устранение коренных проблем международных конфликтов, улучшение управления в области глобальной безопасности, обеспечение большей стабильности.
Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Ван И в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о готовности Китая работать с международным сообществом, в том числе с Францией, для поиска политического решения украинского конфликта и скорейшего прекращения огня и боевых действий.
Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке СНВ-3
Володин сообщил о внесении Путиным в Госдуму законопроекта о приостановке участия России в СНВ-3
|
|
Глава российского государства Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, по которому Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В Госдуму внесен проект федерального закона «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», передает ТАСС.
Как сообщил Володин, депутаты собираются рассмотреть законопроект в среду. Он заверил, что решение по документу будет принято «безотлагательно», после чего проект закона направят в Совет Федерации. Отмечается, что законопроект был направлен в комитеты Госдумы по международным делам и обороне, передает РИА «Новости».
В свою очередь глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что сенаторы вслед за Госдумой также могут рассмотреть документ в среду, если тот поступит в верхнюю палату парламента. «Передадут – значит, рассмотрим», – ответил он на соответствующий вопрос. По словам сенатора, на среду «запланировано и заседание комитета, и будет пленарное заседание». Он заявил, что в решении необходима «определенная оперативность», к которой в Совфеде готовы.
В законопроекте говорится, что решение о возобновлении действия СНВ-3 будет принимать глава государства. Указывается, что федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Напомним, Путин в послании Федеральному собранию объявил о приостановке Россией своего участия в СНВ-3. Он подчеркнул при этом, что Москва «не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Китай собрался обнародовать мирный план по Украине в ближайшие дни
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь сообщил о намерении Пекина обнародовать мирный план по Украине в ближайшие дни
|
|
В ближайшие дни Пекин, вероятно, представит свой план мирного урегулирования ситуации на Украине, сообщил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
По словам постпреда, он «слышал», что план «выйдет в течение нескольких дней», передает РИА «Новости».
Тем временем украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проинформировал его о «разговоре с коллегой из Китая». Кулеба сообщил Зеленскому, что у Китая «есть идеи соответствующего документа или резолюции». При этом президент Украины пояснил, что «официального документа никакого не видел».
В среду возобновляет работу спецсессия Генассамблеи ООН по Украине, в четверг, как ожидается, участники проголосуют по проекту резолюции об урегулировании на основе «мирного плана» Зеленского. По словам пстпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, США не ожидают, что Китай представит на обсуждение ГА альтернативный проект резолюции на основе своего мирного плана, передает ТАСС.
Напомним, Китай опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности. Кроме того, член политбюро ЦК Компартии Китая Ван И объяснил Кулебе ключевые детали плана по мирному урегулированию ситуации на Украине. Европейские источники заявили, что китайский план урегулирования будет включать призыв к прекращению огня и поставок оружия Киеву.
Эксперт: Москва и Пекин сближаются в противостоянии США
Китаист Маслов: Россия и Китай объединяют усилия против гегемонии США
|
|
Россия и Китай видят будущее мира в многополярности. Кроме того, у стран огромное поле для дальнейшего сближения по ряду вопросов, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее член политбюро ЦК КПК Ван И встретился с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. В ближайшее время также начнутся переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым.
«Пекин и Москва за последние годы ни разу не изменяли тезису о многополярном мире. Несмотря на то, что государства мыслят его по-разному, оба выступают против гегемонизма в мировой политике. Причина такого единения в том, что китайская экономика также пострадала от ограничений западных стран», – сказал директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов.
«И нет никаких сомнений, что государства будут лишь углублять партнерство. В частности, внимание будут уделять экономическому развитию и увеличению темпов двусторонней торговли. Уже в этом году, судя по всему, мы можем выйти на новый рекорд товарооборота», – полагает собеседник
«По итогам встречи Ван И с Николаем Патрушевым также можно с уверенностью сказать, что страны объединят усилия по вопросам безопасности. Тема военного союза с Пекином – вопрос дискуссионный. Но по риторике китайского МИД видно, что государства готовятся к более конкретизированному противостоянию с Вашингтоном», – продолжил китаист.
«Раньше мы вырабатывали совместную базу и преодолевали некое недоверие, которое было между Россией и Китаем. Но сейчас есть конкретные точки соприкосновения – «Северные потоки» одна из них. Примечательно, что у Китая не так много союзников, которые полностью разделяли бы все опасения государства в вопросах безопасности. И Россия – это один из таких партнеров, если не единственный в числе крупных», – подчеркнул эксперт.
«Особое значение будет иметь встреча Ван И с Сергеем Лавровым. Если с Патрушевым в приоритете стояли вопросы безопасности, то тут речь пойдет о внешнеполитическом сотрудничестве. Не исключаю, что будет обсуждаться вопрос Тайваня, видение многополярного мира и ситуация в Азии и Европе. Стороны могут прийти к конкретным договоренностям», – заключил Маслов.
Во вторник в Москве состоялась встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и главы комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И. По словам Патрушева, Запад развязал кампанию по сдерживанию России и Китая. В текущей ситуации особую значимость приобретает дальнейшее углубление двусторонней координации действий Пекина и Москвы на международной арене. Он также подчеркнул, что РФ поддерживает КНР по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга.
Стратегическое взаимодействие России и Китая стремительно развивается, отметил в свою очередь Ван И. Он подчеркнул, что отношения двух стран «прочны как скала и выдержат любые испытания переменчивой международной ситуации». При этом обе стороны назвали действующее стратегическое партнерство «безусловным приоритетом внешней политики».
Накануне официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин заявил, что США наживаются на войне на Украине. По его словам, Вашингтон слишком часто говорит о мире, в то время как американские предприятия ВПК заработали на текущем конфликте колоссальные суммы. Дипломат подчеркнул, что КНР никогда не воспримет угроз со стороны Штатов в вопросе российско-китайских отношений.
В среду Ван И встречается с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Стороны подтвердили готовность защищать интересы друг друга, сообщает агентство ТАСС. При этом представитель Китая подчеркнул, что Пекин остается приверженным развитию отношений с Россией. Он также отметил, что КНР надеется на «выход на новые договоренности» в диалоге с Москвой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байден рассказал о разговоре с Путиным о вступлении Финляндии в НАТО
Глава Белого дома Джо Байден заявил в ходе беседы с польским президентом Анджеем Дудой, что говорил российскому коллеге Владимиру Путину о возможном вхождении Финляндии в Североатлантический альянс.
Байден в ходе визита в Польшу и разговора с Дудой вспомнил, что однажды в разговоре с Путиным говорил ему, что тот «добивается финляндизации НАТО, но получит натоизацию Финляндии», передает РИА «Новости».
Про вступление Швеции Байден не говорил, поскольку, по его словам, не знал об этом. Он добавил, что НАТО сейчас сильнее, чем прежде, и является самым значимым военно-политическим блоком за всю историю.
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отмечал, что Финляндия и Швеция исполнили все условия Турции и должны вступить в военный блок к осени.
Патрушев: Коллективный Запад действует против России и Китая
Патрушев заявил о важности российско-китайского взаимодействия на международной арене
|
|
Запад развернул кампанию по сдерживанию России и Китая, а также против развивающихся государств, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.
По словам Патрушева, в связи с кампанией Запада по сдерживанию России и Китая особое значение приобретает дальнейшее углубление российско-китайской координации и взаимодействия на международной арене, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, Россия поддерживает Пекин по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, которые используются Западом для дискредитации Китая.
Также Патрушев заявил, что безусловным приоритетом внешней политики России является курс на развитие стратегического партнерства с Китаем.
Ранее руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая и член Политбюро Ван И прилетел в Москву.
В Кремле отмечали, что президент России Владимир Путин может провести встречу с Ван И.
Вучич пожаловался на бескомпромиссность Путина и Байдена
Вучич посетовал на проблемы для Сербии из-за бескомпромиссности Путина и Байдена в ситуации вокруг Украины
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в своих последних выступлениях продемонстрировали бескомпромиссность по поводу ситуации вокруг Украины, это усложнит положение Сербии, заявил сербский лидер Александр Вучич.
На выставке военной техники IDEX-2023 в Абу-Даби Вучич заявил, что и Путин, и Байден «показали большую решимость»: Россия – «победить продолжателей нацистской идеологии», США – добиться, чтобы «победила свобода, демократия и цивилизованный мир», передает РИА «Новости» со ссылкой на TV Pink.
Вучич считает, что «это вызовет дополнительные проблемы» для Сербии, так как страны Запада хотели бы «отнять у Путина из рук косовскую «карту». По словам Вучича, позиция Сербии «в отношении санкций» против Москвы «будет все тяжелее». При этом он заявил, что уже год слушает от оппонентов, как «завтра поддержит санкции», но все это время Сербия демонстрировала самостоятельность и независимость. Вучич надеется, что удастся сохранить эту политику.
Президент Сербии также рассказал, что его страна заказала в России комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха» и мобильную систему радиоподавления «Репеллент», но не ясно, «как быть», из-за санкций возникли проблемы с доставкой. Он призвал развивать сербскую оборонную промышленность, в которую дополнительно к запланированному в бюджете намерены вложить 700 млн евро.
Напомним, Путин обратился с посланием к Федеральному собранию России. Байден выступил с речью в ходе визита в Польшу.
Ван И прибыл в Москву
Руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая и член Политбюро Ван И прилетел в российскую столицу, сообщил источник, близкий к организации визита.
«Ван И прибыл в Москву», – сказал собеседник ТАСС. Встречу с Ван И в среду проведет глава российского МИД Сергей Лавров.
Ранее источник сообщал, что прибытие Ван И ожидается во вторник, во второй половине дня. В Кремле отмечали, что президент России Владимир Путин может провести встречу с Ван И.
В понедельник Ван И был в Будапеште, где провел встречу с руководителем венгерского МИД Петером Сийярто. До этого он посещал Мюнхенскую конференцию по безопасности, где встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.
Экономист: Выплата маткапитала в новых регионах России вернет местных жителей обратно
Экономист Лизан: Выплата маткапитала простимулирует рождаемость в новых регионах России
|
|
Выплата маткапитала в новых регионах приведет к росту рождаемости, если отодвинуть линию фронта, восстановить экономику и разрешить покупать на полученные деньги вторичное жилье. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее Владимир Путин рассказал о выплатах маткапитала семьям в новых регионах.
«В России и на Украине разные подходы к маткапиталу. Во-первых, принципиально разнятся размеры выплат: 580 тыс. рублей в России против 80 тысяч в рублевом эквиваленте на Украине. Теперь жители новых регионов будут иметь право на многократно большую выплату, и это очень хорошо», – рассказал эксперт в социальной сфере, экономист Иван Лизан.
«Кроме того, в России цель этого вида поддержки – повышение рождаемости и улучшение жилищных условий семьи. На Украине же маткапитал можно потратить на что угодно, поэтому деньги нецелевым образом часто использовали неблагополучные семьи. Они рожали детей одного за другим, а полученные деньги просто проедали», – напомнил собеседник.
«Проблемой здесь может быть ограничение использования маткапитала для покупки вторичного жилья. В новых регионах пока нет рынка первичного жилья. А например, в ДНР – 42 недостроя. Все будет зависеть от того, насколько быстро там запустится строительство и от того, можно ли будет тратить маткапитал на покупку квартир на вторичном рынке», – рассказал эксперт.
«Сейчас, насколько я знаю, в рамках программы льготной ипотеки для возведения жилья в новых регионах уже выделили две территории – в Мариуполе и в Новоазовском районе ДНР», – добавил он.
«В целом же маткапитал может простимулировать повышение рождаемости в новых регионах только в том случае, если выполнить другие важные условия: отодвинуть линию фронта, создать рабочие места, возвести инфраструктуру, восстановить экономику», – подчеркнул аналитик.
«Если все эти условия будут выполнены, то в новые регионы вернутся те местные жители, которые уехали в другие российские регионы, например, в Ростовскую область, но пока не купили своего жилья. Думаю, как минимум треть из них готовы переехать назад в Донбасс, в Запорожье или в Херсонскую область», – отметил собеседник.
«При этом я считаю, что уехавшие после начала СВО украинцы не вернутся. Они по большей части переехали в европейские страны и уже строят там жизнь. Уехавшие же на Украину не возвратятся по политическим причинам. К тому же там есть семьи, члены которых воевали против ВС РФ», – пояснил Лизан.
Во вторник президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию напомнил, что с 1 февраля маткапитал был проиндексирован на величину инфляции – на 11,9%, и что теперь на выплаты имеют право жители новых регионов. В этой связи он предложил распространить выплаты и на семьи, в которых дети родились начиная с 2007 года – когда программа запустилась в России. «Напомню, такое же решение мы приняли в свое время и для жителей Крыма и Севастополя. Мы продолжим реализацию масштабных программ, нацеленных на повышение благосостояния российских семей», – подчеркнул он.
Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Елена Вторыгина сообщила, что предложение президента финансово подкреплено имеющимися в бюджете средствами. «Это очень правильное и справедливое решение», – приводит ее слова РИА «Новости».
Программа материнского капитала начала действовать в России с 2007 года. Размер маткапитала для семей с одним ребенком составляет около 587 тыс. рублей и почти 776 тыс. рублей – для родителей второго и последующего ребенка.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Китай возложил на США ответственность за ситуацию вокруг СНВ-3
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал США принять меры по возобновлению работы механизмов контроля над вооружениями
США первыми вышли из механизмов контроля над вооружениями в отношениях с Россией, Вашингтон должен первым сделать шаги по их восстановлению, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
Китайского дипломата спросили, должна ли Россия вернуться к исполнению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он ответил, что США «должны быть первыми готовы принять ответственные шаги, чтобы эти инструменты заработали», передает РИА «Новости».
Чжан Цзюнь сказал, что СНВ-3 и другие механизмы – это «важная часть глобальной архитектуры безопасности». Он выразил сожаление, что в данной сфере участники делают «негативные шаги». Дипломат призвал «заинтересованные стороны» к продолжению диалога.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о приостановке Россией своего участия в СНВ-3. Он внес в Госдуму соответствующий законопроект.
Путин на встрече с Ван И оценил развитие отношений России и Китая
|
|
Российско-китайские отношения развиваются так, как и было запланировано, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, членом Политбюро ЦК КПК Ван И в Москве.
«Российско-китайские отношения развиваются так, как мы и планировали в предыдущие годы, все идет поступательно, развивается. Мы достигаем новых рубежей», – передает его слова ТАСС.
Путин напомнил, что есть цель достичь в 2024 году уровня товарооборота в 200 млрд долларов. В прошлом году товарооборот достиг уже 185 млрд долларов, поэтому есть все основания полагать, что эта цель может быть достигнута раньше, передает РИА «Новости».
Также на встрече с Ван И глава российского государства передал наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину.
С российской стороны во встрече принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
В МИД Китая сообщали, что Ван И в Москве обсудит с президентом России актуальные международные и региональные вопросы.
Пекин намерен использовать этот визит для обеспечения стабильного развития отношений России и Китая.
|
|