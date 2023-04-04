Путин назначил нового посла России в Италии Путин предрек российской промышленности повторение успехов сельского хозяйства Песков подтвердил встречу Путина с советником президента Бразилии Песков подтвердил встречу Путина с советником президента Бразилии Селсу Аморимом 4 апреля 2023, 14:04 Текст: Ольга Никитина

Российский лидер Владимир Путин действительно провел встречу с советником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, на встрече, произошедшей на прошлой неделе, «бразильской стороне было возобновлено и подтверждено приглашение» посетить Россию с визитом, передает РИА «Новости». Ранее о встрече Путина с советником президента Бразилии сообщили бразильские СМИ. По их данным, встреча продолжалась на протяжении часа, в основном обсуждалась ситуация на Украине, а также двусторонние вопросы. Путин посетил завод «Тулажелдормаш» Путин прибыл в Тулу и посетил завод «Тулажелдормаш»

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин во вторник прибыл с рабочей поездкой в Тульскую область. В Туле он посетил завод «Тулажелдормаш», который специализируется на производстве тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания ж/д путей. Планируется, что в Туле глава государства в режиме видеоконференции проведет заседание президиума Госсовета. Темой станет развитие отечественной промышленности в условиях санкций, передает ТАСС. В материалах Кремля отмечается, что «Тулажелдормаш» является одним из ведущих российских машиностроительных предприятий, оно входит в перечень системообразующих организаций в сфере промышленности и стратегически важных предприятий региона. Основано в 1869 году как паровозные мастерские Московско-Курской железной дороги. В период Великой Отечественной на предприятии выпускали оборонную продукцию, в том числе мины и устройства для разрушения железнодорожных путей. В настоящее время более 2,5 тыс. единиц техники, произведенной на «Тулажелдормаш», работают на российских железных дорогах и в странах СНГ. Основным заказчиком предприятия являются РЖД. Ранее в Кремле сообщали, что Путин собирается в Тулу. Путин призвал к кратному росту выпуска автомобилей в России Путин: Существующих мер поддержки автопрома достаточно для кратного роста объема выпуска автомобилей в России 4 апреля 2023, 12:47 Текст: Ольга Никитина

Перед Россией стоит задача кратного увеличения производства востребованных автомобилей, мер поддержки автопрома для этого достаточно, заявил президент Владимир Путин во время общения с рабочими на тульском заводе «Тулажелдормаш». «Проблема заключается в том, чтобы наладить нужное количество автомашин. Разумеется, соответствующего, высокого качества. И эта программа субсидирования (программа льготного автокредитования на автомобили стоимостью до 2 млн рублей – прим. ВЗГЛЯД), конечно, была направлена прежде всего на то, чтобы людям помочь купить машину в связи с ростом цен и инфляцией, о которой я сказал. И поддержать автопром. И этех мер поддержки автопрома, в принципе, достаточно, чтобы в ближайшее время кратно увеличить объем выпуска автомобильной техники», – приводит его слова ТАСС. Глава государства отметил, что наибольшее падение промышленности зафиксировано в автомобильной промышленности: оно превысило 60% и стало результатом действий «наших так называемых партнеров, теперь уже, скажем, бывших». «Они повели себя в высшей степени некорректно, нарушили все обязательства», – сказал Путин. Президент отметил, что увеличение уровня поддержки сейчас приведет только к росту цен на автомобили. «То есть если мы при дефиците автомобилей будем просто повышать уровень поддержки, это приведет к одному – дальнейшему повышению цены. Мы сохранили элементы поддержки для отдельных категорий граждан. Но в целом генеральный путь решения проблемы – это кратное увеличение выпуска наиболее востребованных автомашин. Уверен, мы это сделаем в ближайшее время», – заключил Путин. Также глава государства заявил, что Россия в сфере промышленности должна двигаться к полной суверенизации. Новости СМИ2 В Кремле анонсировали поездку Путина в Тулу Кремль анонсировал проведение Путиным заседания Госсовета 3 апреля 2023, 19:20 Текст: Алексей Дегтярёв

Президент России Владимир Путин намерен во вторник посетить Тульскую область и провести заседание президиума Госсовета, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства проведет заседание в формате видеосвязи, его темой станет развитие российской промышленности в условиях санкционных ограничений, передает ТАСС. Президент посетит завод «Тулажердормаш», являющийся одним из крупнейших производителей тяжелой путевой техники и оборудования для строительства и обновления железнодорожных путей. Песков не стал комментировать слухи о согласии Путина на сделку «Новатэк» с Shell Песков отказался комментировать сообщения о согласии Путина на сделку «Новатэк» с Shell 4 апреля 2023, 13:33 Текст: Ольга Никитина

В Кремле не стали комментировать сообщения СМИ о том, что «Новатэк» якобы получил согласие президента Владимира Путина на перечисление Shell всей суммы за ее долю в проекте «Сахалин-2». Как отметил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, Кремль не комментирует деловую переписку, передает ТАСС. Ранее «Коммерсант» написал, что по условиям якобы заключенной сделки Shell смогла бы вывести эти деньги из России, а «Новатэк» получил бы долю в проекте. В сентябре глава «Новатэка» Леонид Михельсон предложил Путину проработать возможность поставок СПГ с проекта «Сахалин-2» для газификации Камчатки, где компания будет строить инфраструктуру. Новости СМИ2 Путин назвал задачу номер один для государства Путин: Задача номер один для государства – достойный уровень доходов российских семей 4 апреля 2023, 12:22 Текст: Ольга Никитина

Доходы российских семей должны соответствовать современным требованиям и быть на достойном уровне, это задача номер один для государства, заявил президент Владимир Путин во время общения с рабочими на тульском заводе «Тулажелдормаш». Путин признал, что «цены растут, а зарплаты не очень». «Вопрос-то на самом деле ключевой для всей страны, для любого рабочего человека – его уровень благосостояния, уровень дохода. Решение этой задачи является ключевым для государства», – приводит его слова ТАСС. «Абсолютно задача номер один – чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными», – подчеркнул российский лидер. Также Путин отметил, что в конце прошлого года чуть-чуть начала расти реальная заработная плата, а в этом году ожидаются изменения в лучшую сторону. По его словам, реальная заработная плата в целом по России в 2023 году должна вырасти примерно на 3–5%, а реальные располагаемые доходы населения – на 2–3%, передает РИА «Новости». Напомним, Путин во вторник прибыл с рабочей поездкой в Тульскую область. В Туле он посетил завод «Тулажелдормаш», который специализируется на производстве тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания ж/д путей. Путин поставил задачу полной суверенизации российской промышленности Путин: Россия в сфере промышленности должна двигаться к полной суверенизации 4 апреля 2023, 12:36 Текст: Ольга Никитина

Россия в сфере промышленности должна двигаться к полной суверенизации, заявил президент Владимир Путин во время общения с рабочими на тульском заводе «Тулажелдормаш». «Мы, конечно, должны двигаться в направлении полной суверенизации (промышленности), во всяком случае, там, где это необходимо для повышения суверенитета», – приводит его слова ТАСС. Также Путин заявил, что доходы российских семей должны соответствовать современным требованиям и быть на достойном уровне, это задача номер один для государства. Президент во вторник прибыл с рабочей поездкой в Тульскую область. В Туле он посетил завод «Тулажелдормаш», который специализируется на производстве тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания ж/д путей. Новости СМИ2 Эксперт: Решение Путина создать фонд «Защитники Отечества» придаст бойцам уверенности Эксперт Меркулов: Решение Путина создать фонд «Защитники Отечества» придаст бойцам уверенности 4 апреля 2023, 10:29 Текст: Ольга Никитина

Решение президента Владимира Путина создать государственный фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» придаст российским бойцам уверенности в том, что они и их семьи будут должным образом поддержаны, заявил директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов. Меркулов, который также является председателем регионального отделения Российского военно-исторического общества в Орловской области, назвал решение главы государства о создании фонда своевременным. По его словам, решение поддержать сегодняшних защитников Родины крайне важно и для них, и для членов их семей. «Фонд поможет бойцам получить полагающиеся меры поддержки: медицинскую, психологическую, социальную помощь», – приводятся слова Меркулова в Telegram-канале «РАНХиГС. Экспертиза». Он добавил, что назначение Анны Цивилевой, которая имеет обширный опыт работы с программами по социальной защите граждан, означает, что упор в работе созданного фонда будет сделан на социальную сферу. Напомним, накануне президент Владимир Путин подписал указ о создании в России специального фонда «Защитники Отечества», который займется оказанием помощи семьям погибших бойцов, принимавших участие в специальной военной операции, и ветеранам СВО. Путин спрогнозировал длительные санкции против России Путин: Санкции против России останутся надолго 4 апреля 2023, 13:36 Текст: Елизавета Шишкова

Антироссийские санкции Запада будут длиться долго, поэтому нужно вырабатывать меры суверенного развития России на долгосрочную перспективу, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. Он пояснил, что наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов также необходимы средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития, передает ТАСС. Путин подчеркнул, что западные инициаторы санкций пошли на резкий разрыв связей, но Россия сумела обеспечить устойчивость экономики. Он отметил, что многие отрасли оказались в эпицентре санкционной блокады. Российские власти предприняли ряд необходимых шагов для замещения продукции западных производителей аналогами российского или иностранного, из «дружественных» стран производства. «Начали активно вкладывать средства в замену импортного оборудования и программного обеспечения, внедрять механизмы льготного и проектного финансирования», – сказал Путин. Ранее Путин заявил, что экономика с июля прошлого года демонстрирует позитивную динамику. Новости СМИ2 Путин заявил об отсутствии планов по серьезному изменению тарифов ЖКХ Путин заявил об отсутствии планов по серьезному изменению тарифов ЖКХ в ближайшее время 4 апреля 2023, 12:42 Текст: Алексей Дегтярёв

В ближайшие полтора года не намечается серьезных изменений тарифов по жилищно-коммунальным услугам, заявил президент Владимир Путин в ходе беседы с рабочими завода «Тулажелдормаш». «С 1 января 2024 года мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года. Таким образом, полтора года индексации не должно быть», – цитирует Путина ТАСС. Напомним, с 1 марта в России поменялся порядок перерасчета платы за вывоз мусора при временном отсутствии жильцов в многоквартирном доме. Их смогут получить все прописанные в жилье люди, а не только собственники. Путин назвал стимул для роста зарплат на рынке труда Путин: Борьба за работников на рынке труда России стимулирует рост зарплат 4 апреля 2023, 13:02 Текст: Ольга Никитина

В России установился исторически минимальный уровень безработицы – 3,6%, а конкуренция между предприятиями за квалифицированных работников стимулирует рост зарплат, заявил президент Владимир Путин во время общения с рабочими на тульском заводе «Тулажелдормаш». Путин отметил, что низкий уровень безработицы – один из факторов, который должен толкать вверх уровень зарплаты, потому что в экономике идет конкуренция за квалифицированные кадры. «То есть борьба не за получение рабочего места, а за работника», – приводит его слова ТАСС. Глава государства отметил, что конкуренция за сотрудников также будет подталкивать к росту зарплат. «Скажем по-народному, одно предприятие сейчас переманивает работников к себе. А чем переманивает? Зарплатой. Это объективно один из неизбежных факторов реального повышения, скромного, но тем не менее повышения зарплаты», – сказал Путин. Также президент подчеркнул, что уровень зарплаты не должен отставать от уровня производительности труда. «Хорошо квалифицированные кадры – залог высокой производительности», – указал он. При этом глава государства добавил, что поддержка молодых специалистов является одним из ключевых вопросов для государства. «Мы с коллегами из бизнеса собираемся, с губернаторами, руководителями регионов, всегда поднимается этот вопрос, особенно сейчас, с учетом того, что происходит на рынке труда», – сказал президент. Также Путин заявил, что доходы российских семей должны соответствовать современным требованиям и быть на достойном уровне, это задача номер один для государства. Новости СМИ2 Путин: Ушедшие из России компании не боролись за свои интересы 4 апреля 2023, 14:43 Текст: Ольга Иванова

Ушедшие из России иностранные компании не боролись за свои интересы, бойцами их назвать нельзя, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета. Говоря об иностранных компаниях, ушедших из России, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с иронией заявил, что «отряд не заметил потери бойца», передает РИА «Новости». «Тех, кто ушли, бойцами называть нельзя. Они не боролись за свои интересы», – сказал в свою очередь Путин. Также Путин добавил, что Россия многое сделала для развития отечественной промышленности заранее, до введения санкций, передает ТАСС. При этом Путин не согласился с мэром Москвы Сергеем Собяниным, который провел параллель между текущим положением дел и 1940-ми. «Во время Великой Отечественной войны, действительно, целые отрасли переводились за Урал, но они, как правило, не начинали работать с колес. Были и такие случаи, но в основном они начинали работать на базе, которая создавалась в конце 1930-х. Заранее государство предусмотрело такую возможность и начало создавать там (за Уралом) производственные мощности, во всяком случае, места расположения были определены заранее», – сказал Путин. Ранее Путин заявил, что России нужно динамично развивать технологические партнерства с дружественными иностранными компаниями. Путин поручил изучить целесообразность подведомственного статуса колледжей и училищ 4 апреля 2023, 14:27 Текст: Алексей Дегтярёв

Нужно установить, насколько необходим перевод колледжей, техникумов и училищ в принадлежность определенным ведомствам, заявил президент Владимир Путин на заседании Госсовета. Нужно проверить ведомственную принадлежность колледжей, установить, соответствует ли требованиям сегодняшнего дня такой статус, и могут ли регионы по некоторым направлениям деятельности управлять соответствующим уровнем подготовки, сказал Путин, передает ТАСС. Нужно посмотреть на целесообразность организации работы колледжей, техникумов и училищ вертикально в рамках определенных отраслей производства, продолжил президент. В ряде регионов есть практики взаимодействия по этому направлению с профильными госструктурами. «Прошу руководителей регионов обмениваться опытом, держать эти вопросы под контролем и в тесном контакте решать с соответствующими ведомствами, министерствами», – добавил он. Дефицит кадров в промышленности формировался годами, и в этой сфере нужны большие перемены, отметил глава государства. Все направления развития профессионального образования уже известны, нужно обновить учебные программы, материально-техническую и лабораторную базы образовательных организаций. Новости СМИ2 Путин предрек российской промышленности повторение успехов сельского хозяйства Путин предсказал достижения российской промышленности, сравнимые с успехом в сельском хозяйстве 4 апреля 2023, 14:12 Текст: Ольга Никитина

У российской промышленности есть все условия для активного развития, как это было с сельским хозяйством в 2014 году, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, посвященном развитию промышленности в условиях санкций. Глава государства выразил уверенность, что в этой сфере Россия сможет достичь не менее значимых результатов. «Хотя это сложная задача, мы, безусловно, ее решим», – приводит его слова ТАСС. Путин подчеркнул, что необходимо максимально оперативно сформировать такой пакет мер поддержки, который бы позволил обеспечить опережающее развитие в обрабатывающей промышленности, в короткие сроки организовать собственное производство критически важной продукции, увеличить глубину переработки сырья, разработать и внедрить в производство качественно новые продукты и технологии. Глава государства отметил также, что западные инициаторы санкций пошли на резкий разрыв связей, но Россия сумела обеспечить устойчивость экономической ситуации. «Вот на предприятии, где мы сегодня были, один из руководителей сказал замечательную фразу: мы были вынуждены переходить к импортозамещению там-то и там-то, где мы раньше об этом и не думали. Вот эта фраза является ключевой: мы вынуждены. Я думаю, что если бы мы не были вынуждены, мы бы никогда этого и не сделали. А так делают коллеги, и получается», – приводит его слова РИА «Новости». «Все перечислять, конечно, не буду, только подчеркну, это была работа в оперативном, в целом по стране, крайне напряженном режиме. Уже сейчас мы видим ее позитивные результаты. Более того, я об этом говорил в послании, мы смогли выйти на новый цикл роста экономики. Сегодня с учетом динамики ситуации определим дальнейшие шаги в развитии промышленности», – добавил президент. Ранее глава государства заявил, что Россия в сфере промышленности должна двигаться к полной суверенизации. Путин подтвердил продолжение действия программы переселения из ветхого жилья Президент Путин подтвердил продолжение действия программы переселения из ветхого жилья 4 апреля 2023, 12:09 Текст: Александра Юдина

Действие программы переселения граждан из аварийного жилья продолжится, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе общения с рабочими завода «Тулажелдормаш» в Туле. Один из рабочих завода задал вопрос главе государства, после чего получил утвердительный ответ, передает ТАСС. «Правительством принято решение продолжить эту программу в отношении жилья, которое признано аварийным с 1 января 2017 года по 1 января 2024 года. На следующие пять лет», – уточнил Путин. Ранее президент потребовал расселить людей из трущоб. Новости СМИ2 Путин назначил нового посла России в Италии Алексей Парамонов назначен новым послом Италии 4 апреля 2023, 14:02 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин снял с должности посла России в Италии и Сан-Марино по совместительству и назначил на эту должность Алексея Парамонова, указы опубликованы на официальном портале правовой информации. Парамонов имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. Ранее он был директором первого европейского департамента МИД. Также был генконсулом в Милане, передает ТАСС. Сергей Разов – советский и российский дипломат, с мая 2013 года занимал должность посла России в Италии и Сан-Марино по совместительству. Ранее в марте Путин сменил послов в Судане и Кувейте.