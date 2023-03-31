Опубликована новая концепция внешней политики России

В новой концепции внешней политики России содержится принцип взаимности

Россия, согласно новой концепции внешней политики, будет относиться к другим государствам так, как они относятся к ней.

В документе сказано, что отношение России к другим странам и межгосударственным объединениям определяется конструктивным, нейтральным или недружественным характером их политики в отношении России, передает ТАСС.

Между тем курс США в концепции назван основным источником антироссийской политики и рисков для мира и развития человечества.

Россия намерена использовать армию для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя или своих союзников.

При этом для России крайне важно развитие отношений с Индией и Китаем – дружественными глобальными центрами силы.

Сама Россия определяет себя как оплот русского мира и самобытную страну-цивилизацию, поддерживающую глобальный баланс.

Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении концепции внешней политики России.