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Россия впервые вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии
Россия вошла в топ-5 торговых партнеров Индии с рекордным товарооборотом в 39,8 млрд долларов
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Россия впервые стала одной из пяти крупнейших торговых партнеров Индии, торговый оборот двух стран за неполный 2022-2023 финансовый год достиг рекордных 39,8 млрд долларов, свидетельствуют данные министерства торговли и промышленности Индии.
По данным ведомства, Россия занимает пятую строчку в списке основных торговых партнеров Индии по итогам десяти месяцев финансового года (апрель 2022 года – март 2023 года), передает РИА «Новости».
Это лучший показатель в торговле России и Индии с конца 1990-х годов, когда Индия начала вести такую статистику.
В предыдущем финансовом году Россия занимала 25-ю строчку, а лучшим показателем был 1997-1998 финансовый год, когда Россия поднялась на 16-ю позицию.
В нынешнем финансовом году товарооборот России и Индии резко вырос. Если в прошлом году он составлял 13,1 млрд долларов, то в период с апреля 2022 года по январь 2023 года показатель увеличился до 39,8 млрд долларов, причем Индия экспортировала товаров в Россию на 2,5 млрд долларов, а импортировала – на 37,3 млрд долларов.
Также крупнейшими торговыми партнерами Индии стали США (оборот составил 108,4 млрд долларов), Китай (95,9 млрд долларов), ОАЭ (70,2 млрд долларов) и Саудовская Аравия (44,3 млрд долларов).
Ранее Reuters писало, что нефтяные сделки, заключаемые между Москвой и Дели в нацвалютах, подрывают многолетнее доминирующее положение доллара.
Чулпан Хаматова переехала в Грузию
Актриса Чулпан Хаматова переехала из Латвии в Грузию после провала спектакля в Риге
Актриса Чулпан Хаматова приехала в Грузию, где провела переговоры с руководителем театра имени Грибоедова в Тбилиси Николаем Свентицким.
После неудачи в Латвии Чулпан Хаматова приехала в Тбилиси, пишет «Комсомольская правда».
Актрису заметили в Тбилиси в компании с руководителем Русского театра драмы имени Александра Грибоедова Николаем Свентицким, предполагается, что она провела переговоры по поводу участия в постановках театра.
Напомним, после начала СВО Хаматова покинула московский «Современник», после чего уехала в Латвию, где устроилась в Новый рижский театр. Но спектакль с ней в главной роли по пьесе Гоголя «Старосветские помещики» был отменен.
Ранее сообщалось, что военная драма «Праведник» режиссера Сергея Урсуляка, главную роль в которой сыграла уехавшая Чулпан Хаматова, стартует в российских кинотеатрах.
CNN: РФ отправила захваченное на Украине американское оружие в Иран для реинжиниринга
CNN: Россия передала захваченное на Украине американское оружие в Иран для изучения
Россия отправила в Иран для исследования и создания аналогичных вооружений часть захваченного на Украине американского оружия, сообщили СМИ.
CNN со ссылкой на свои источники пишет, что речь идет о противотанковых комплексах Javelin и зенитных комплексах Stinger, передает Газета.Ru.
По словам источников, Россия доставляла вооружение в Иран для демонтажа и анализа, вероятно, чтобы иранские военные инженеры попытались создать свою собственную версию этого оружия.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество якобы в ответ на «поддержку по Украине».
ВЦИОМ: Путину доверяют 80% россиян
Президенту Владимиру Путину доверяют 80% российских граждан, его деятельность одобряют 76,7% россиян, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с 27 февраля по 5 марта 2023 года.
Согласно данным на сайте ВЦИОМ, 80% россиян положительно ответили на вопрос о доверии Владимиру Путину. Кроме того, Михаилу Мишустину доверяют 61,8% россиян, Геннадию Зюганову – 34,2%, Сергею Миронову – 33,7% опрошенных, Леониду Слуцкому – 16,9%, Алексею Нечаеву – 6,3%.
Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 53,3% и 52,1% соответственно.
В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 37,5%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов в феврале 2023 года, занимают Сергей Лавров (16,3%) и Михаил Мишустин (14,3%).
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 38,8%, КПРФ – 10,3%, ЛДПР – 8,7%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 5,3% и «Новые люди» – 4,4%.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился в феврале-марте 2023 года среди совершеннолетних граждан РФ методом телефонного интервью. На протяжении семи дней опрашивались по 1,6 тыс. человек ежедневно. Приведено среднее значение за семь дней опроса. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 тыс. 200 человек), 1%.
В то же время, по данным опроса фонда «Общественное мнение», большинство россиян (83%) хорошо оценивают работу Владимира Путина на посту президента России. С ними не согласились 8% опрошенных, 9% затруднились с ответом. Свое доверие главе государства выразили 79% опрошенных, недоверие – 12%, 9% затруднились с ответом.
Опрос «ФОМнибус», результаты которого опубликованы на сайте ФОМ, проводился 3-5 марта среди 1,5 тыс. респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
В начале февраля 2023 года уровень доверия Путину превысил 79%.
Bloomberg: Турция заблокировала транзит санкционных товаров в Россию
Bloomberg: Турция заблокировала транзит в Россию попавших под санкции ЕС и США товаров
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Турция резко прекратила транзит товаров в Россию, на которые наложены санкции США и Евросоюза, так как Запад оказывает давление на союзников, чтобы те поддержали меры против РФ.
По данным Bloomberg, турецкое правительство распорядилось прекратить транзит таких товаров через Турцию с 1 марта в соответствии с санкциями, сообщил агентству на условиях анонимности высокопоставленный турецкий чиновник.
«Система оформления грузов в Турции просто перестала работать», – сказала совладелица московской компании по доставке грузов Vendor Cargo. Она пояснила, что таможенная система теперь блокирует товары, предназначенные для России. Главный исполнительный директор базирующейся в Стамбуле таможенной брокерской компании Subasi Мустафа Бояджиоглу пояснил, что решение Турции связано с расширением санкций ЕС в отношении России.
При этом не было ни официального объявления, ни переходного периода, что вызвало замешательство среди компаний. «Мы слышали, что решением могла бы стать поставка продукции сначала в страны, не связанные с санкциями, например, в Среднюю Азию», – сказал Бояджиоглу.
Он пояснил, что проблем с товарами, которые сначала были ввезены в Турцию для отправки в Россию не должно было возникнуть, однако сейчас стало ясно, что ограничения связаны с происхождением груза.
Ранее сообщалось, что российское посольство и торгпредство России в Турции выясняют причины проблем с оформлением торговых операций ряда российских компаний.
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Военкоры сообщили о тяжелых боях в южных кварталах Артемовска
После взятия Дубово-Васильевки российскими силами ситуация на Артемовском направлении остается очень сложной, в городе идут тяжелейшие бои, сообщают военные корреспонденты.
Украинская сторона, по информации «Российской газеты», предпринимает попытки контратаковать вдоль всей линии соприкосновения, но безуспешно. В южных кварталах Артемовска сейчас самые тяжелые бои.
Как сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры «Русской весны», российская артиллерия взламывает крупный укрепрайон ВСУ на пересечении улиц Корсунского и Чайковского, также задействована российская авиация.
Напомним, село Дубово-Васильевка на северо-западе Артемовска перешло под контроль российских сил накануне.
9 марта сообщалось, что в боях на Артемовском направлении российские бойцы захватывают множество трофейного вооружения натовского образца – не только стрелковое, но и гранатометы.
На Украине сообщили о первом применении американской «умной бомбы» в зоне СВО
«Страна.ua»: ВСУ впервые применили в зоне СВО американскую «умную бомбу»
Вооруженные силы Украины впервые применили в зоне конфликта американскую «умную бомбу» JDAM, сообщают украинские СМИ.
По данным украинского издания «Страна», это произошло под Артемовском (украинское название – Бахмут). Сообщается, что на опубликованных кадрах нанесения удара запечатлена местность в районе Курдюмовки, передает РИА «Новости».
В декабре, когда только появились сообщения о готовности США передать Украине средства для модернизации советских авиабомб, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, что JDAM – это комплект, устанавливаемый на неуправляемые бомбы и превращающий их в корректируемые. По его словам, процесс апгрейда происходит крайне просто: поверх заряда просто надевается JDAM.
Мирошник: Наступление ВСУ под Кременной провалилось
Экс-посол ЛНР Мирошник заявил о неудачном наступлении ВСУ под Кременной
Украинские военные попытались атаковать в районе города Кременная в ЛНР, но атаки отбили, российские военные движутся вперед в районе поселка Серебрянка в ДНР, заявил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Утром в пятницу ВСУ попытались атаковать в направлении Чернопоповки, но им не хватило сил, и пришлось подтянуть резервы, сказал Мирошник, передает ТАСС.
По его словам, резервы начала обстреливать российская артиллерия, после чего они вернулись на исходные позиции.
Под Серебрянкой российские штурмовые отряды предприняли ряд успешных действий. Под контроль российских сил перешли три украинских военных опорных пункта.
Российская артиллерия и авиация весь день в пятницу активно работали по позициям ВСУ.
Ранее Евгений Пригожин заявил, что ВСУ планируют организовать наступление в районе города Артемовска.
Орбан: Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину
Премьер Венгрии Орбан: Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину
Западные страны близки к тому, чтобы обсуждать возможность отправки союзных войск на украинскую территорию, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
Запад близок к тому, чтобы «на полном серьезе» предложить отправку на Украину солдат стран-союзников киевского режима, заявил Орбан в эфире радио Kossuth, передает РИА «Новости».
По его словам, мир никогда не был так близок к тому, чтобы из локального военного конфликта началась мировая война. И вероятность этого возрастает с каждым днем.
Предводители стран Запада заболели «военной лихорадкой», посылая все более опасное оружие киевским властям, на повестке дня уже стоит отправка Киеву истребителей, что раньше «считалось табу».
Венгерская сторона выступала против продолжения конфликта на Украине и высказывалась за немедленные переговоры Москвы и Киева.
Лавров: Запад решил вести гибридную войну против России насмерть
Лавров заявил о решении Запада вести гибридную войну против России насмерть
Запад намерен вести гибридную войну против России не на жизнь, а насмерть, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в передаче «Большая игра» на Первом канале.
По его словам, в отношении России применяют агрессивные риторику, выражения и действия, которые проявляются в незаконных санкциях, передает ТАСС.
Лавров добавил, что Запад ожидал предлога, чтобы «вцепиться» в Россию из-за того, что Москва стала самостоятельным игроком на международной арене. Отношение стало негативным из-за того, что Москва имеет серьезные морально-политические позиции, а также выступает с позиции справедливости.
Ранее в ходе интервью Лавров пообещал, что Россия даст ответ на блокировку расследования взрыва на «Северных потоках».
В Киеве назвали срок начала контрнаступления ВСУ
Подоляк: Контрнаступление ВСУ состоится примерно через два месяца
Вооруженные силы Украины сосредоточены на контрнаступлении, оно состоится примерно через два месяца, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Подоляк в интервью газете La Stampa заявил, что ВСУ нуждаются в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм. По его словам, ВСУ «не торопятся», силы будут реорганизованы в течение следующих двух месяцев, передает ТАСС.
В четверг газета Financial Times сообщила, что весомые потери в Артемовске могут снизить потенциал ВСУ по проведению весеннего контрнаступления.
Кроме того, глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что число снарядов для Украины на 1 млрд евро является «недостаточным». По его словам, Киев рассчитывает получить от ЕС миллион артиллерийских снарядов на 4 млрд евро.
Западные СМИ рассказали о телохранителе-«двойнике» Зеленского
Newsweek: Похожий на Зеленского телохранитель раньше работал у Коломойского
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Телохранитель Владимира Зеленского Максим Донец, которого приняли за его двойника, раньше работал у украинского бизнесмена Игоря Коломойского, пишет американское издание Newsweek.
Издание пишет, что Максим Донец, которого СМИ приняли за двойника Зеленского, работает главой службы безопасности Зеленского. По данным СМИ, он родился в Кривом Роге, женат и воспитывает сына, работал раньше телохранителем украинского олигарха Игоря Коломойского, передает РИА «Новости».
Газета напоминает, что именно Коломойский помог Зеленскому стать президентом, но при этом назначение Донца главой службы безопасности вызвало опасения на Украине из-за очевидной близости украинского лидера к олигарху.
Newsweek также сообщает, что Максим Донец участвует в обеспечении безопасности визитов иностранных лидеров, например, во время визита Джонсона в Киев последний решил погулять по городу. Глава службы безопасности разрешил: «Пусть господин Джонсон гуляет».
Ранее блогеры приняли Максима Донца за двойника Владимира Зеленского на фото во время визита президента США Джо Байдена в Киев, он попал в кадр объективов телекамер.
В Грузию прибыли воевавшие на Украине сторонники Саакашвили
Воевавшие на Украине сторонники экс-президента Михаила Саакашвили прибыли в Грузию для того, чтобы подталкивать молодежь к революционному сценарию, заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский.
По его словам, группа молодежи из команды Левана Хабеишвили и приехавших с Украины сторонников Михаила Саакашвили готовится к тому, чтобы помешать развитию политических процессов и не снимать с повестки дня революционный сценарий, передает ТАСС.
Ранее в Тбилиси протестующие возобновили акции протеста. При этом их требования к правительству существенно расширились. Демонстранты настаивают на уходе действующей власти в отставку и проведении досрочных выборов.
В США захотели полностью лишить Россию доступа к мировым рынкам энергоносителей
Американский сенатор Манчин заявил о желании полностью лишить Россию доступа к мировым рынкам энергоносителей
Если российскую нефть «убрать с рынка», это окажется «благословением для демократии и свобод людей», заявил глава комитета по энергетике и природным ресурсам американского Сената Джо Манчин.
На международной энергетической конференции CERA Week в Хьюстоне Манчин заявил, что США, по его мнению, в состоянии полностью заместить российские нефть и газ в Европе. Сенатор обвинил Россию в том, что она якобы использует нефть «как оружие».
Манчин признался, что хотел бы полностью лишить Россию возможности продавать энергоносители на мировых рынках. Однако, как заявил сенатор, государства сами должны принимать решения в данном вопросе, передает РИА «Новости».
Накануне стало известно, что американские власти в частном порядке призывают крупнейших нефтетрейдеров продолжать перевозить российскую нефть и не бояться сделок с нею, чтобы сохранить стабильность на рынке нефти.
Стало известно о планах ВСУ провести контрнаступление у Артемовска
Пригожин: ВСУ готовят контрнаступление у Артемовска
Украинская сторона намеревается организовать наступление в районе города Артемовска (Бахмут), заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Вооруженные силы Украины действительно готовят контрнаступление, и российские войска делают все, чтобы этого не произошло, заявил Пригожин, передает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ сосредотачивают силы для контрнаступления.
Между тем военкоры сообщили, что ВСУ предпринимают безуспешные попытки контрнаступления по линии соприкосновения, в южных кварталах Артемовска идут тяжелые бои.
Монахам УПЦ предписали покинуть Киево-Печерскую лавру
Монахам УПЦ установили срок, до которого они должны покинуть Киево-Печерскую лавру
Священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обязали покинуть Киево-Печерскую лавру. Соответствующее предупреждение поступило от и. о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» (подчиняется Минкультуры Украины).
Монахам надо покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды, в ходе приема-передачи зданий монастыря, им нужно освободить здания и сооружения, являющиеся госсобственностью, говорится в документе, передает ТАСС.
Рабочая группа, установившая нарушение условий договора аренды, создана по указу президента Украины Владимира Зеленского, отмечается в предупреждении.
В январе в Верховной раде предложили лишить УПЦ доступа во все храмы Киево-Печерской лавры.