Россия впервые вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии

Россия вошла в топ-5 торговых партнеров Индии с рекордным товарооборотом в 39,8 млрд долларов

Россия впервые стала одной из пяти крупнейших торговых партнеров Индии, торговый оборот двух стран за неполный 2022-2023 финансовый год достиг рекордных 39,8 млрд долларов, свидетельствуют данные министерства торговли и промышленности Индии.

По данным ведомства, Россия занимает пятую строчку в списке основных торговых партнеров Индии по итогам десяти месяцев финансового года (апрель 2022 года – март 2023 года), передает РИА «Новости».

Это лучший показатель в торговле России и Индии с конца 1990-х годов, когда Индия начала вести такую статистику.

В предыдущем финансовом году Россия занимала 25-ю строчку, а лучшим показателем был 1997-1998 финансовый год, когда Россия поднялась на 16-ю позицию.

В нынешнем финансовом году товарооборот России и Индии резко вырос. Если в прошлом году он составлял 13,1 млрд долларов, то в период с апреля 2022 года по январь 2023 года показатель увеличился до 39,8 млрд долларов, причем Индия экспортировала товаров в Россию на 2,5 млрд долларов, а импортировала – на 37,3 млрд долларов.

Также крупнейшими торговыми партнерами Индии стали США (оборот составил 108,4 млрд долларов), Китай (95,9 млрд долларов), ОАЭ (70,2 млрд долларов) и Саудовская Аравия (44,3 млрд долларов).

Ранее Reuters писало, что нефтяные сделки, заключаемые между Москвой и Дели в нацвалютах, подрывают многолетнее доминирующее положение доллара.