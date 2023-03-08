Reuters: Россия и Индия нефтяными сделками разрушают власть доллара

Эксперт оценил способность ВСУ нанести контрудар по Артемовску

Военный эксперт Онуфриенко: ВСУ не способны к контрнаступлению в Артемовске

ВСУ отправляют дополнительные подразделения к Артемовску ввиду больших потерь на данном направлении. Однако эти силы не могут нанести серьезный контрудар по позициям наших подразделений. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВСУ создали дополнительные группировки для блокировки российских сил в Артемовске.

«О концентрации отдельных подразделений противника на подступах к Артемовску регулярно сообщается на протяжении последних дней. Из последнего – туда перебросили бригаду Волынской территориальной обороны», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Такая тактика вполне объяснима, поскольку под Артемовском перемалывается колоссальное количество личного состава ВСУ, а решения о том, чтобы отступить из города, нет и не предвидится. Подкрепление направляется на смену тем, кто уходит на ротацию после больших потерь», – считает эксперт.

«Противник продолжает наносить удары из укрепрайона, который создавался все последние месяцы. С опорой на группировку в городе Часов Яр, ВСУ продолжат попытки контрударов. Они уже регулярно делают вылазки из Красного, что мешает нам продвигаться. И такие потуги будут продолжаться», – отметил он.

«Вместе с тем украинские подразделения уже не смогут выбить наши войска из Артемовска, а вот навязать и продлить бои – вполне возможно», – полагает Онуфриенко.

«Дело в том, что до наступления на Соледар бойцы ЧВК «Вагнер» занимали относительно прямую линию фронта: от правого берега Северского Донца в районе Белогоровки и на юг по направлению к Торецку. С тех пор эта линия, где они реально ведут боевые действия, увеличилась вдвое», – сказал эксперт.

«При этом понятно, что бойцов ЧВК не стало вдвое больше. Их оснащение тоже, видимо, не увеличилось. Поэтому в текущей ситуации важно, чтобы командование группировкой СВО усилило фланги. Решить этот вопрос необходимо заранее, не дожидаясь попыток ВСУ что-то изменить и начать наносить контрудар по флангам», – заключил Онуфриенко.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что Вооруженные силы Украины намерены сражаться за Артемовск (Бахмут) до конца, они создали четыре группировки для блокировки российских сил.

В Telegram-канале пресс-службы Пригожина сообщается, что ВСУ создали ряд группировок: одну группировку в Славянске – 67-я бригада, вторую в Северске – 81-я и 66-я бригады, одну группировку в Часовом Яре и одну группировку в Константиновке. «ВСУ будут бодаться за Артемовск до конца, и это очевидно, и мы должны делать свою работу тоже до конца», – уточнил Пригожин.

По его словам, российские силы блокируют Артемовск. Для разблокировки города украинским военным потребуется оттеснить российские штурмовые отряды, однако в случае прикрытия с флангов этого не произойдет, указал он.

Позже во вторник Пригожин уточнил, что в Артемовске находятся от 12 до 20 тыс. украинских военных, круглосуточно идут тяжелейшие бои. По словам Пригожина, у украинских военных не заканчиваются боеприпасы и вооружение, они «никуда не убегают».

В понедельник в пресс-службе украинского президента заявили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский выступают за продолжение боев в Артемовске.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каково положение жителей Артемовска сейчас, кому они симпатизируют и почему решили оставаться в городе, несмотря на опасность для своей жизни.

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