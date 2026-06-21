«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.22 комментария
Силовики сообщили о жестоком убийстве мобилизованного на полигоне ВСУ
Тело жителя Одессы со сломанными ногами обнаружили недалеко от пункта постоянной дислокации штурмового полка украинской армии.
Трагедия произошла в расположении 425-го отдельного штурмового полка «Скала» в Харьковской области, передает РИА «Новости». Российские силовые структуры называют это подразделение «мясным» из-за систематических издевательств над новобранцами.
«На учебном полигоне полка «Скала» в Харьковской области убили мобилизованного, сломали ему ноги, а тело скормили червям», – сообщил источник агентства. Погибшим оказался одессит Владимир Белас, призванный на службу в мае.
Мужчина провел в тренировочном лагере 18 дней, где его здоровье резко ухудшилось без оказания медицинской помощи. Девятого июня труп бойца нашли рядом с пунктом дислокации подразделения. Гибель военнослужащего не связана с выполнением боевых задач.
Родственники погибшего потребовали от офиса генпрокурора Украины провести тщательное расследование. Близкие заявили, что тело доставили в одесский морг в черном мешке с многочисленными увечьями и следами сильного разложения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая рассказала о гибели избитого сослуживцами бойца батальона «Скала».
Пленный украинский военнослужащий Виталий Гербич заявил о содержании мобилизованных солдат этого подразделения взаперти.
Командование ВСУ направило бойцов данного штурмового полка в Сумскую область.