Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.7 комментариев
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Тульской областью
Миляев: Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Тульской областью
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один украинский беспилотник в небе над Тульской областью, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
«В период беспилотной опасности подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен один украинский беспилотник. Пострадавших нет», – сообщил Миляев в Max.
По предварительным данным, повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник силы ПВО уничтожили 199 украинских БПЛА над 11 регионами России.
В воскресенье в Тульской области были уничтожены 13 дронов.
В пятницу над регионом сбили девять беспилотников.