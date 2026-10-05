Китай решил ужесточить экспорт автомобилей с 2027 года

Tекст: Дарья Григоренко

Китай вводит новые требования к экспорту автомобилей, которые могут усложнить поставки моделей в Россию, пишет «Коммерсантъ». С 2026 года для вывоза машины без согласия производителя она должна находиться на учете в Китае более 180 дней. Такие автомобили будут считаться подержанными даже при отсутствии пробега, а для экспорта новых потребуется разрешение завода-изготовителя. С 2027 года вводится дополнительное требование о наличии сервисной инфраструктуры за пределами страны.

Основатель E.N. Cars Евгений Забелин пояснил, что уже сейчас часть машин запрещена к экспорту, в том числе популярные в России модели Xiaomi. Ограничения также затрагивают автомобили BYD, Mercedes-Benz и BMW.

Гендиректор Frank Auto Ирина Франк предупредила о возможном росте цен из-за усложнения процедур логистики и хранения. За первые восемь месяцев 2026 года из Китая в Россию было ввезено около 75 тыс. подержанных автомобилей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре продажи китайских автомобилей BYD в Европе удвоились.

В мае президент Владимир Путин заявил об успешном выпуске китайских автомобилей в России.

В феврале BMW запретил китайскому подразделению экспорт своих автомобилей в Россию.