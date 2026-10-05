Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.11 комментариев
Во Франции украли одну из самых дорогих книг в мире весом более 200 кг
Ici: Во Франции украли книгу весом 210 кг с обложкой работы Дали
Из частного музея в коммуне Иссуар в центральной части Франции украли одну из самых дорогих и тяжелых книг в мире – «Апокалипсис» Жозефа Форе с обложкой работы Сальвадора Дали, сообщило радио Ici.
Уникальное издание похитили в ночь на понедельник из городского центра современного искусства. Расследование обстоятельств кражи поручено жандармерии Клермон-Феррана, передает ТАСС со ссылкой на радио Ici.
«Это грандиозное, мастерское произведение, не имеющее аналогов в мире. Этой ночью убили Францию, убили французское культурное наследие», – заявил основатель музея и владелец книги Кристиан Карутзос.
Книга была создана в период с 1958 по 1961 год галеристом Жозефом Форе по благословению Папы Иоанна XXIII на основе «Откровения Иоанна Богослова». В создании произведения искусства принимали участие известные художники и писатели того времени, включая Сальвадора Дали, Жана Кокто, Бернара Бюффе и Осипа Цадкина.
Как пишет региональная газета Ouest-France, общий вес книги составляет 210 кг, из которых 150 кг приходится на бронзовую обложку работы Дали. В 2003 году Карутзос приобрел ее на аукционе в Японии за несколько миллионов евро.
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