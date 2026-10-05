Во Франции украли одну из самых дорогих книг в мире весом более 200 кг

Ici: Во Франции украли книгу весом 210 кг с обложкой работы Дали

Tекст: Дарья Григоренко

Уникальное издание похитили в ночь на понедельник из городского центра современного искусства. Расследование обстоятельств кражи поручено жандармерии Клермон-Феррана, передает ТАСС со ссылкой на радио Ici.

«Это грандиозное, мастерское произведение, не имеющее аналогов в мире. Этой ночью убили Францию, убили французское культурное наследие», – заявил основатель музея и владелец книги Кристиан Карутзос.

Книга была создана в период с 1958 по 1961 год галеристом Жозефом Форе по благословению Папы Иоанна XXIII на основе «Откровения Иоанна Богослова». В создании произведения искусства принимали участие известные художники и писатели того времени, включая Сальвадора Дали, Жана Кокто, Бернара Бюффе и Осипа Цадкина.

Как пишет региональная газета Ouest-France, общий вес книги составляет 210 кг, из которых 150 кг приходится на бронзовую обложку работы Дали. В 2003 году Карутзос приобрел ее на аукционе в Японии за несколько миллионов евро.

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