Шохин рассказал о первостепенных задачах на посту бизнес-омбудсмена

Шохин назвал работу с регионами первой задачей бизнес-омбудсмена

Tекст: Валерия Городецкая

Новый уполномоченный по защите прав предпринимателей намерен заняться согласованием с губернаторами кандидатур региональных омбудсменов, передает РИА «Новости».

«И сейчас мы быстро, буквально с колес, даже не дожидаясь решения организационных и финансовых вопросов, начнем согласовывать с губернаторами назначения уполномоченных в тех случаях, когда они подвисли в воздухе», – заявил Шохин.

Он пояснил, что региональные уполномоченные не могут быть назначены без утверждения федеральным омбудсменом, и таких случаев накопилось достаточно много. По договоренности с властями региональные представители продолжат занимать государственные должности.

Такая конфигурация позволит уполномоченным выступать с законодательными инициативами в субъектах и приостанавливать на полгода действие муниципальных актов, ущемляющих интересы бизнеса, добавил глава РСПП.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент России Владимир Путин назначил Александра Шохина уполномоченным по правам бизнеса.

Летом бывший бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал регионы России с самым активным китайским бизнесом.

Весной пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о планах сменить формат работы института по защите прав предпринимателей.