Tекст: Вера Басилая

В селе Великий Прикол и его окрестностях украинские националисты размещали свои расчеты ПВО, артиллерию и пункты управления БПЛА. сообщает Минобороны России.

«Установление контроля над данным населенным пунктом способствует расширению полосы безопасности вдоль российской границы», – заявили в ведомстве. Аналогичная ситуация наблюдалась и в селе Садки.

В министерстве подчеркнули, что подразделения группировки войск «Север» продолжают наступление на нескольких направлениях. Они создают полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, ежедневно продвигаясь вперед и оттесняя противника от государственной границы для защиты мирного населения.

Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенными пунктами Великий Прикол и Садки Сумской области.

Потери украинских войск в боях с группировкой «Север» за сутки превысили 240 человек.



