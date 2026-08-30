30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.0 комментариев
ВСУ размещали в Великом Приколе и Садках расчеты ПВО и пункты управления БПЛА
Вооруженные силы Украины размещали в населенных пунктах Великий Прикол и Садки Сумской области расчеты противовоздушной обороны, артиллерию и пункты управления беспилотниками, сообщило Министерство обороны России.
В селе Великий Прикол и его окрестностях украинские националисты размещали свои расчеты ПВО, артиллерию и пункты управления БПЛА. сообщает Минобороны России.
«Установление контроля над данным населенным пунктом способствует расширению полосы безопасности вдоль российской границы», – заявили в ведомстве. Аналогичная ситуация наблюдалась и в селе Садки.
В министерстве подчеркнули, что подразделения группировки войск «Север» продолжают наступление на нескольких направлениях. Они создают полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, ежедневно продвигаясь вперед и оттесняя противника от государственной границы для защиты мирного населения.
Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенными пунктами Великий Прикол и Садки Сумской области.
Потери украинских войск в боях с группировкой «Север» за сутки превысили 240 человек.