Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.13 комментариев
Российские скалолазы сохранили в силе нейтральный статус для соревнований
World Climbing оставила в силе нейтральный статус скалолазов из РФ
Международная федерация скалолазания (World Climbing) сохранила за российскими спортсменами право участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом, сообщил сайт Федерации скалолазания России (ФСР).
Внеочередная 23-я Генеральная Ассамблея World Climbing, прошедшая в онлайн-формате, собрала 23 июля представителей 84 национальных федераций.
«В результате на голосование Генеральной Ассамблеи были вынесены оба предложения. Большинство участников поддержали исключение из повестки вопросов о приостановлении членства национальных федераций России, Республики Беларусь и Израиля. За это решение проголосовали 43 делегата, против – 31, еще двое воздержались. Таким образом, Генеральная Ассамблея не стала рассматривать вопрос о приостановлении членства трех национальных федераций», – сообщил президент ФСР Дмитрий Бычков.
Он напомнил, что вопрос был вынесен на рассмотрение по итогам ежегодной Генеральной Ассамблеи, состоявшейся в апреле, после предложений национальных федераций Украины, Латвии и Палестины.
Бычков отметил, что для российских спортсменов пока сохраняется нейтральный статус, но принятое решение уже важный шаг на пути к возвращению к нормальной спортивной обстановке и к следованию рекомендациям Международного олимпийского комитета.
«На мой взгляд, свою роль сыграло и то, что в этом году мы уже принимали участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Это, безусловно, оказало положительный эффект. Сейчас мы находимся на первенстве мира, где выступают представители более 60 стран, и видим позитивное отношение к нашей команде со стороны большинства участников», – добавил Бычков, пообещав вернуть спортсменам полноценный режим борьбы за победу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, World Climbing в феврале допустила россиян до турниров в нейтральном статусе. Международный союз конькобежцев 23 июля дал нейтральный статус 13 фигуристам из России. В конце июня МСК разрешил российским спортсменам выступать на турнирах в нейтральном статусе с сезона-2026/27.