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В Ставрополе стартовал спортивный турнир для ветеранов СВО
В Ставрополе стартовал спортивный турнир «Кубок Защитников Отечества» для ветеранов СВО
Ветераны СВО из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также ДНР и ЛНР принимают участие в спортивном турнире «Кубок Защитников Отечества», стартовавшем в четверг в Ставрополе.
Мероприятие объединит 130 атлетов, 30 из которых – действующие военнослужащие, сообщила замглавы Минобороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В церемонии открытия соревнований также приняли участие 27 Героев России, добавила она. «Ценность этих соревнований в том, что наши защитники подают пример всем нам. Они показывают выдающиеся спортивные результаты, вдохновляют сотни и тысячи других людей, – отметила Цивилева.
Турнир в Ставрополе – пятое межрегиональное первенство. До этого соревнования прошли в Кузбассе, Уфе, Калуге и Хабаровске. А 14-17 ноября в Сириусе состоится финальное всероссийское комплексное физкультурное мероприятие «Кубок Защитников Отечества», где соберутся победители межрегиональных соревнований.
Состязания ветеранов спецоперации проходят по шести дисциплинам: волейболу сидя, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольному теннису, пауэрлифтингу и армрестлингу. Каждый спортсмен может соревноваться в одной или двух дисциплинах в личном зачете (без учета состязаний по волейболу сидя).
Организаторами мероприятия выступают фонд «Защитники Отечества», Паралимпийский комитет России, Министерство спорта Российской Федерации, правительство Ставропольского края и Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.