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    9 июня 2025, 13:08 • В мире

    Renault повторит на Украине опыт вооружения нацистов

    Renault повторит на Украине опыт вооружения нацистов
    @ FrankHoermann/SVEN SIMON/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Вербинина

    Одна из самых популярных когда-то в России автомобильных торговых марок – концерн Renault – займется теперь производством беспилотников, да не где-нибудь, а на Украине. И не только для ВСУ – то есть напрямую ради убийства российских граждан, но и для французских вооруженных сил. История закольцевалась: во времена Второй мировой Renault уже помогал гитлеровской Германии в выпуске военной продукции.

    В пятницу министр обороны Франции Себастьян Лекорню сделал многозначительное заявление о том, что «крупное предприятие, связанное с французской автомобильной промышленностью», будет производить на Украине беспилотные летательные аппараты. Название предприятия министр озвучивать не стал. Однако долго хранить интригу ему не удалось – уже в воскресенье французские СМИ объявили, что речь идет о группе «Рено» (Renault).

    Как сообщает Franceinfo, французский автомобильный гигант и в самом деле собирается разместить на Украине производство беспилотников, причем не один, а в компании некоего «малого или среднего предприятия», которое специализируется на создании оборонной продукции. Предполагается, что производственные линии будут находиться «в нескольких десятках или сотнях километров от линии фронта».

    Когда журналисты Franceinfo связались с представителями концерна, те заверили, что «на данной стадии решение еще не принято», однако подтвердили, что французские власти контактировали с ними по данному вопросу. Тем не менее журналисты уже отметили, что предстоящее партнерство расценивается как «поворотный момент и (важный) символ в час перевооружения Европы и анонсированных крупных вложений в военно-промышленный комплекс».

    По приведенным подсчетам, украинская армия рассчитывает использовать в 2025 году более 4 млн беспилотников. Однако речь идет не только об Украине: предполагается, что часть дронов, произведенных на ее территории, «сослужит свою службу французской армии, которая отстает в данной области».

    Каким образом? Из этого Себастьян Лекорню секрета не делает: «Мы предоставим их (т. е. беспилотники) нашей французской армии для обеспечения постоянной тактической и оперативной подготовки, которая отражает реальность» конфликта на Украине.

    По словам министра обороны, на будущем совместном французско-украинском предприятии будут работать только украинцы, и это вполне оправданно, так как «они лучше, чем мы, в создании беспилотных летающих аппаратов и в особенности – в выработке связанной с ними доктрины». Опять же, если в производственный цех залетит что-нибудь взрывоопасное, погибнут украинцы, а не французские граждане, так что рейтинги партии власти их гибель не испортит.

    Как пишет BFMTV, считается, что именно беспилотные летательные аппараты ответственны за 70% разрушений в ходе современных военных действий. Поэтому Франция, помимо всего прочего, ожидает от Украины обмена опытом в части использования БПЛА в условиях конфликта.

    Журналистам из Le Figaro представители автоконцерна на вопрос о будущем производстве «Рено» беспилотников повторили, что «состоялся обмен мнениями, на данной стадии еще не принято никакого решения, потому что мы ждем от министерства разъяснений по поводу данного проекта».

    Однако если бы никакого решения действительно принято не было, министр обороны не делал бы многозначительных публичных заявлений и не говорил бы о будущем производстве как о чем-то практически состоявшемся. Следует отметить и тот факт, что привлечение «Рено» к производству беспилотников стало логичным продолжением линии, выбранной французскими властями.

    Несколько месяцев назад французское правительство объявило о намерении приступить к массовому выпуску некоторых видов военной продукции, в том числе беспилотников. В январе глава Генеральной дирекции по вооружениям при Минобороны Франции Эммануэль Шива упомянул о производстве беспилотников в масштабе «тысяч единиц за несколько месяцев». Уже тогда говорилось о партнерстве с автомобильной промышленностью, которое позволит задействовать «гражданские промышленные цепочки».

    Главным акционером «Рено» является французское государство, которому принадлежат 15,01% акций. Можно предположить, что «Рено» просто не сможет отказаться от участия в будущем совместном предприятии – однако оно порождает массу вопросов.

    Во-первых, неизвестно, как слава производителя военной продукции скажется на имидже «Рено». Даже если смотреть комментарии к статье в Le Figaro, среди них нередко встречаются отзывы в том духе, что теперь люди даже смотреть в сторону автомобилей «Рено» не будут и покупать их не станут.

    Можно возразить, что мало ли кто что пишет – но буквально только что на примере «Тесла» мы увидели, что общество теперь выражает свое порицание и отказом от покупок даже самых передовых и раскрученных марок, если они ассоциируются с недостойными действиями и вообще вызывают негативные эмоции. Если у «Рено» упадут продажи, вряд ли их утешит тот факт, что государство привлекло их к производству беспилотников, какими бы современными последние ни были.

    Во-вторых, существует проблема принадлежавшего концерну «АвтоВАЗа», который остался в России.

    Представители «Рено» по-разному высказывались по поводу возможного возвращения. Так, глава холдинга Лука ди Мео говорил, что компания не исключает такой вариант, в то время как финансовый директор Тьерри Пьетон считал, что перспективы возвращения на российский рынок крайне маловероятны.

    Однако если «Рено» станет производить дроны, которые будут убивать российских граждан, любое возвращение концерна в Россию в любой форме станет практически невозможным. Никто в России просто не поймет, если «Рено» после такого позволят выкупить обратно «АвтоВАЗ», или если концерн как ни в чем не бывало примется снова торговать здесь своей продукцией.

    Некоторые историки, рассуждая о государствах, любят упоминать выражение «историческая колея», но точно так же его можно применить и к крупным предприятиям. Изначально фирма «Рено» была основана в 1899 году братьями Рено на волне интереса к автомобилям и так и называлась – «Братья Рено». Двое из трех братьев были гонщиками, но «Рено» производил не только гражданские машины – уже через несколько лет, когда разразилась Первая мировая война, он стал выпускать танки и авиадвигатели.

    Значение «Рено» во Вторую мировую войну значительно возросло – глава фирмы Луи Рено сотрудничал с нацистами, которые захватили Францию, и авиация союзников бомбила его заводы, чтобы затруднить выпуск военной продукции. В итоге Луи Рено после освобождения страны был арестован по обвинению в коллаборационизме и убит в тюрьме, после чего французское государство национализировало его предприятие.

    Теперь «Рено» вновь собирается заняться выпуском продукции военного назначения – и вовсе не факт, что он остановится на беспилотниках и по старой памяти не займется танками и прочей военной продукцией. И вновь, как десятки лет назад, помогая очередному нацистскому режиму. Правда, предыдущее сотрудничество закончилось не слишком удачно для обеих сторон – прямо скажем, совсем скверно. Но кого интересует история, когда на кону крупные инвестиции?

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