Минобороны Франции анонсировало запуск производства дронов на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Французский автопроизводитель совместно с оборонной компанией Франции наладит выпуск беспилотников на Украине, передает РИА «Новости». Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что речь идет о «совершенно беспрецедентном партнерстве», детали которого пока сохраняются в тайне: название автоконцерна пока не раскрывается, официальный анонс должен состояться позже.

Производственные линии для сборки дронов планируется разместить непосредственно на территории Украины. Лекорню подчеркнул, что выгоду от этого получат не только украинские военные, но и армия Франции, поскольку такая кооперация обеспечит постоянную тактическую и оперативную подготовку на уровне современных вызовов. В частности, внимание будет уделено системам радиоэлектронной борьбы, а также технологиям проведения дистанционных операций и аэрофотосъемки.

Министр добавил, что сотрудничество будет способствовать оперативному обновлению вооружений Франции с учетом опыта реальных боевых действий. В качестве примера он привел артиллерийскую установку CAESAR, конструкция которой существенно изменилась за последние годы под влиянием современных конфликтов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Эммануэль Макрон заявил, что Франция исчерпала возможности для поставок оружия на Украину. Британия и Франция начали совместное планирование по предоставлению гарантий безопасности Киеву. Франция участвовала в наведении украинских ударов по целям.