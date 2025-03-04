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Госдума одобрила штрафы за продажу энергетиков детям
Госдума в первом чтении одобрила законопроект о штрафах за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических.
На пленарном заседании Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении штрафов за продажу детям безалкогольных тонизирующих напитков, передает ТАСС.
Документ был предложен группой депутатов в декабре прошлого года, он предлагает дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях.
Согласно новой норме, за розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, граждане могут быть оштрафованы на сумму до 50 тыс. рублей. Для должностных лиц предусмотрены штрафы до 200 тыс. рублей, а для юридических лиц – до 500 тыс. рублей.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал важность принятия этого законопроекта для защиты здоровья несовершеннолетних.