В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».3 комментария
Турецкий холдинг отказался инвестировать в золото на Украине
Холдинг Onur Group остановил вложения в золоторудный проект на Украине после обнаружения значительно меньших запасов драгметалла, чем ожидалось.
Турецкая компания Onur Group прекратила инвестиции в добычу золота на Украине, передает ТАСС.
Генеральный менеджер компании на Украине Эмре Караахметоглу рассказал, что холдинг вложил значительные средства в разработку Желтоводской золоторудной площади в Днепропетровской области, однако фактическое содержание золота оказалось в три раза ниже прогнозируемого.
Караахметоглу заявил: «Это не дает экономической целесообразности для добычи. Поэтому мы не видим перспектив на этом участке и не планируем инвестировать дальше».
По проектным документам предполагалось около 4,5 грамма золота на тонну руды, но на практике показатель составил лишь 1,4 грамма.
Компания надеется реализовать проект по добыче графита в Хмельницкой области, где планирует начать промышленную деятельность с 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшие мировые компании не видят выгоды в разработке месторождений на Украине. Соглашение по минералам между США и Украиной не обеспечит прибыль от добычи полезных ископаемых как минимум в течение ближайших 10-15 лет. Американский экономист Джеффри Сакс выразил сомнения в целесообразности сделки США с Украиной по редкоземельным металлам из-за неопределенности объемов и условий добычи.