Американский экономист Сакс усомнился в выгоде сделки по недрам с Украиной

Tекст: Вера Басилая

Сакс считает, что американская экономика не получит значительной выгоды от сделки с Украиной по редкоземельным металлам, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что не ожидает большого эффекта от подобного сотрудничества. По его мнению, существует множество неизвестных параметров, включая реальные запасы, экономическую целесообразность, сроки добычи и вопросы переработки.

Сакс отметил, что сейчас много шумихи вокруг украинских горнодобывающих активов, но не считает их «золотым дном» для США. Он добавил, что возможно на территории Украины действительно есть значительные ресурсы, однако это не гарантирует крупной выгоды для американской экономики.

Ранее, 1 мая, Кабмин Украины обнародовал текст соглашения по недрам, подписанного с США. По данным СМИ и депутатов Рады, документ предоставляет США долгосрочные привилегии в доступе к украинским недрам, но не содержит обещанных Киеву гарантий безопасности. Кроме того, парламентарии сообщили, что им предоставили лишь общую часть сделки, без подробных условий, согласованных с Вашингтоном.

Газета Politico уточняет, что США и Украина уже подписали все три документа, связанные с соглашением по природным ресурсам. Эти подробности пока не раскрыты широкой публике.

Ранее экс-член команды Госдепа по восстановлению Украины Тайсон Баркер заявил, что на Украине до сих пор не подтверждено наличие значимых запасов редкоземельных металлов.

Крупнейшие мировые компании не видят выгоды в разработке месторождений на Украине.

Эксперты сообщили, что соглашение по минералам между США и Украиной не обеспечит прибыль от добычи полезных ископаемых как минимум в течение ближайших 10-15 лет.