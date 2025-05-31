  • Новость часаСША выступили против затягивания переговоров России и Украины на годы
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    Без Илона Маска Белый дом станет хуже
    Эксперт оценил возможности «коалиции желающих» спонсировать Украину без участия США
    Захарова назвала позором выборы президента федерации настольного тенниса
    Радиостанция «Судного дня» передала два новых загадочных сообщения
    ВС России ударом «Искандера» в Сумской области уничтожили две установки HIMARS
    Степашин спрогнозировал будущее Украины
    ВСУ начали сдавать позиции под Работино после ударов артиллерии ВС России
    Украинские истребители подключили к военному Wi-Fi НАТО
    Американский экономист Сакс усомнился в выгоде сделки по недрам с Украиной
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад испытывает мандраж перед саммитом НАТО

    Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов «Афоня» играет панк

    Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.

    22 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

    56 комментариев
    31 мая 2025, 21:00 • Новости дня

    Американский экономист Сакс усомнился в выгоде сделки по недрам с Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Американский экономист Джеффри Сакс выразил сомнения в целесообразности сделки США с Украиной по редкоземельным металлам на фоне неопределенности объемов и условий добычи.

    Сакс считает, что американская экономика не получит значительной выгоды от сделки с Украиной по редкоземельным металлам, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что не ожидает большого эффекта от подобного сотрудничества. По его мнению, существует множество неизвестных параметров, включая реальные запасы, экономическую целесообразность, сроки добычи и вопросы переработки.

    Сакс отметил, что сейчас много шумихи вокруг украинских горнодобывающих активов, но не считает их «золотым дном» для США. Он добавил, что возможно на территории Украины действительно есть значительные ресурсы, однако это не гарантирует крупной выгоды для американской экономики.

    Ранее, 1 мая, Кабмин Украины обнародовал текст соглашения по недрам, подписанного с США. По данным СМИ и депутатов Рады, документ предоставляет США долгосрочные привилегии в доступе к украинским недрам, но не содержит обещанных Киеву гарантий безопасности. Кроме того, парламентарии сообщили, что им предоставили лишь общую часть сделки, без подробных условий, согласованных с Вашингтоном.

    Газета Politico уточняет, что США и Украина уже подписали все три документа, связанные с соглашением по природным ресурсам. Эти подробности пока не раскрыты широкой публике.

    Ранее экс-член команды Госдепа по восстановлению Украины Тайсон Баркер заявил, что на Украине до сих пор не подтверждено наличие значимых запасов редкоземельных металлов.

    Крупнейшие мировые компании не видят выгоды в разработке месторождений на Украине.

    Эксперты сообщили, что соглашение по минералам между США и Украиной не обеспечит прибыль от добычи полезных ископаемых как минимум в течение ближайших 10-15 лет.

    31 мая 2025, 12:59 • Новости дня
    ВС России ударом «Искандера» в Сумской области уничтожили две установки HIMARS
    ВС России ударом «Искандера» в Сумской области уничтожили две установки HIMARS
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в Сумской области были уничтожены две американские пусковые установки HIMARS, а также боеприпасы к ним, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего, цехам по производству ударных БПЛА и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 147 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 169 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 60592 беспилотника, 609 ЗРК, 23671 танк и другие бронемашины, 1565 боевых машин РСЗО, 25491 орудие полевой артиллерии и минометов, 36 243 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    За прошлую неделю ВС России в ответ на атаки Киева нанесли пять групповых и два массированных удара.

    Ранее Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине. Оборонное ведомство также раскрыло детали массированных ударов по военным целям на Украине.

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    31 мая 2025, 10:58 • Новости дня
    СМИ сообщили о мрачной атмосфере на встрече по Украине в Гааге
    СМИ сообщили о мрачной атмосфере на встрече по Украине в Гааге
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Участники встречи в Гааге выразили обеспокоенность снижением поддержки Киева со стороны США и обсудили дальнейшие действия западных стран, пишет Telegraph.

    На встрече западных представителей в Гааге по вопросам поддержки Украины царила мрачная атмосфера, передает РИА «Новости». Как пишет Telegraph, западные чиновники высказывали сомнения в возможности продолжения значимой американской помощи Киеву.

    Один из западных чиновников прямо заявил изданию: «Пора реально смотреть на вещи и признать, что США никогда на это не согласятся».

    Другой европейский дипломат отметил, что во время обсуждений участники подчеркивали необходимость поиска вариантов продолжения поддержки Украины с учетом сокращения американских поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разногласия между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским ставят под угрозу проведение июньского саммита НАТО в Гааге. Владимир Зеленский не был приглашен на этот саммит по инициативе США. В Гааге в рамках международной конференции «Восстановление справедливости для Украины» прошло официальное открытие реестра данных об ущербе, нанесенном Украине в ходе боевых действий.

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    31 мая 2025, 15:55 • Видео
    Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

    Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

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    31 мая 2025, 14:52 • Новости дня
    Степашин спрогнозировал будущее Украины

    Степашин увидел будущее Украины мирным, похожим на времена СССР

    Степашин спрогнозировал будущее Украины
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может быть мирной страной с хорошим футболом и замечательными людьми, как это было в советский период, заявил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

    Сергей Степашин заявил, что видит будущее Украины похожим на ту, что он помнит во времена СССР. По его словам, Украина может быть мирной страной с хорошим футболом и замечательными людьми, как это было в советский период.передает РИА «Новости».

    Он добавил, что после распада Советского Союза происходящее с Украиной стало катастрофой и бедой. Степашин также отметил, что не исключает сохранения суверенитета Украины, задаваясь вопросом, в каком качестве это возможно.

    Он подчеркнул, что Россия не ставила задачи завоевания всей Украины, и напомнил о заявлениях Владимира Путина в начале спецоперации на Украине по поводу отсутствия намерений расширять НАТО и искоренения нацизма.

    Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин напомнил, что Украина одной из первых начала выходить из состава СССР после событий с ГКЧП. Степашин назвал конфликт на Украине «внутренним» делом.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что урегулирование ситуации на Украине возможно только при устранении ключевых причин конфликта.

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    31 мая 2025, 03:30 • Новости дня
    В Сенате США собрались начать подготовку пошлин в 500% против партнеров России
    В Сенате США собрались начать подготовку пошлин в 500% против партнеров России
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сенаторы США на следующей неделе собираются начать заниматься законопроектом, предусматривающим 500-процентные пошлины в отношении Индии, Китая и других торговых партнеров России, заявили американские сенаторы Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь.

    Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) заявил, что его коллеги готовы работать над законопроектом: «Так что я бы ожидал, что на следующей неделе Сенат начнет двигать санкционный законопроект». По его словам, есть и члены Палаты представителей, «которые готовы двигаться».

    Он выразил сомнения в заинтересованности России в мире и сказал, что не ожидает от переговоров в Стамбуле результатов, которые позволят отказаться от новых санкций, передает ТАСС.

    Блюменталь сообщил, что европейские союзники поддерживают ужесточение санкций. Блюменталь уточнил, что законопроект предусматривает введение пошлин до 500% для Индии, Китая и других партнеров России. Он также сообщил о запланированных переговорах в Париже с руководством Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по версии авторов законопроекта, новые меры должны «изолировать Россию от торговли, введя 500-процентные пошлины на энергоносители, поставляемые в любую страну, которая их покупает». Сенатор Рэнд Пол заявил, что «это вызовет экономическую катастрофу» в самих США.

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    31 мая 2025, 07:57 • Новости дня
    Австралия решила обвинить Россию в угрозе новой волны ядерного распространения
    Австралия решила обвинить Россию в угрозе новой волны ядерного распространения
    @ AAPIMAGE/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что якобы из-за действий Москвы некоторые граничащие с Россией страны готовы «рассмотреть варианты» ядерного распространения.

    Марлз на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил, что якобы в ответ на происходящее на Украине некоторые из этих государств могут «рассмотреть свои варианты», связанные с ядерным вооружением. По его словам, речь идет о «государствах, наиболее подверженных российской агрессии».

    «Мы также должны противостоять мрачной, потенциально неминуемой возможности новой волны глобального ядерного распространения, поскольку государства стремятся к безопасности в новую эпоху имперских амбиций», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что быстрое расширение и модернизация ядерных сил Китаем, которое направлено на достижение или превышение паритета с Соединенными Штатами, также вызывает обеспокоенность. По мнению Марлза, эта ситуация требует возрождения системы контроля над стратегическими вооружениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский предлагал предоставить Киеву ядерное оружие как компенсацию за возможный отказ принять страну в НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Зеленский требует от США обещания ядерного удара по России для обеспечения мира на Украине.

    Ядерный арсенал, оставшийся после распада СССР на Украине, включал значительное количество зарядов и средств доставки, что делало ее третьей по ядерному потенциалу после США и России. В администрации США в 2025 году подчеркнули, что ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР, принадлежало Москве, а не Киеву.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов обсудить размещение авиации с ядерными боеголовками на территории других стран ЕС. Высказывались предположения, что французское ядерное оружие могут отправить в Румынию или Эстонию.

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    31 мая 2025, 16:30 • Новости дня
    Украинские истребители подключили к военному Wi-Fi НАТО
    Украинские истребители подключили к военному Wi-Fi НАТО
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевые самолеты и средства ПВО на Украине будут работать в единой системе управления НАТО благодаря внедрению протокола Link-16, используемого для обмена оперативными данными.

    Украинские военные самолеты и комплексы ПВО смогут использовать так называемый «военный Wi-Fi» НАТО – систему управления с применением протокола передачи данных Link-16, передает ТАСС. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, отметив, что было подписано лицензионное соглашение на использование некоммерческого программного обеспечения НАТО – системного интерфейса Центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI).

    Чиновница пояснила, что программное обеспечение CSI интегрируется в систему боевого управления и позволит координировать действия истребителей F-16, Mirage 2000, а также комплексов Patriot для противовоздушной и противоракетной обороны. Она отметила, что «CSI используют большинство стран НАТО, поэтому его внедрение обеспечит полную взаимосовместимость с партнерами».

    По словам Черногоренко, новая технология даст возможность украинским военным эффективно взаимодействовать с силами НАТО при выполнении боевых задач. Система Link-16 позволяет в режиме реального времени обмениваться данными между самолетами, пунктами управления и средствами ПВО, что значительно повышает скорость реагирования и координацию действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Нидерландов объявили о завершении поставок истребителей F-16 на Украину. Передача старых F-16 с Бельгии на Украину откладывается из-за задержек с новыми поставками самолетов из США в Брюссель. Российские ПВО ранее сбили истребитель F-16 ВВС Украины.

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    31 мая 2025, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» отразили пять попыток ВСУ прорваться в Курскую область
    «Северяне» отразили пять попыток ВСУ прорваться в Курскую область
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» за сутки сорвала пять попыток вооруженных сил Украины прорваться в Курскую область на Теткинском и Глушковском направлениях.

    «В преддверии предстоящих в Стамбуле переговоров командование ВСУ получило задачу любой ценой продвинуться на Теткинском и Глушковском направлениях», – заявил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    ВСУ пытались проникнуть в Курскую область из Рыжевки, Искрисковщины, Бессаловки. Также дважды ВСУ были остановлены в окрестностях Павловки при попытке прорваться в поселок Новый Путь. ВСУ понесли «существенные потери в живой силе», уничтожено шесть единиц украинской техники.

    На Сумском направлении российские силы «продвинулись в Алексеевке и Кондратовке» и в их окрестностях. Продолжается «зачистка приграничных лесных массивов», «зачистка села Водолаги», а также «ожесточенные бои» в Юнаковке, сообщил «Северный Ветер».

    На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожено 11 штурмовых групп. В Волчанске российские силы продвинулись более чем на 150 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 230 человек (из них более 150 на Сумском и свыше 20 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.

    Накануне сообщалось, что с 5 мая вооруженные силы Украины предприняли 111 безуспешных попыток прорыва на территорию Курской области.

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    31 мая 2025, 11:58 • Новости дня
    Daily Telegraph: «Коалиция желающих» готовится к прекращению поставок Киеву оружия США
    Daily Telegraph: «Коалиция желающих» готовится к прекращению поставок Киеву оружия США
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что страны «коалиции желающих» разрабатывают сценарии поддержки Киева в случае отказа США поставлять вооружение на Украину.

    По данным издания, на встрече представителей внешнеполитических ведомств в Гааге обсуждались сценарии, при которых Вашингтон ограничит роль в поддержке Украины лишь предоставлением разведданных, передает ТАСС.

    Чиновники признавали, что США не будут в полной мере поддерживать союзников, и обсуждали увеличение экономического давления на Россию.

    The Daily Telegraph отметила, что Британия и Франция смещают акцент с возможной отправки войск на Украину на меры долгосрочной поддержки без участия США после возможного прекращения огня.

    Ранее Берлин уведомил о намерении Евросоюза приступить к новым санкциям против России, если прекращение огня на Украине не вступит в силу до конца дня.

    Фон дер Ляйен и Мерц обсудили санкции против газопровода «Северный поток».

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня.

    Президент России Владимир Путин отметил, что европейские страны продолжают разговаривать с Россией ультиматумами, однако Москва уверена в будущем восстановлении конструктивных отношений.

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    31 мая 2025, 17:04 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ обвинил Зеленского в лукавстве из-за меморандума
    Экс-аналитик ЦРУ обвинил Зеленского в лукавстве из-за меморандума
    @ Kira Hofmann/picture alliance/photothek.de/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жалобы Владимира Зеленского на то, что Россия якобы не передала Украине меморандум по урегулированию на Украине, являются лукавством, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Жалобы Владимира Зеленского на то, что Россия не передала Украине меморандум по урегулированию ситуации на Украине, являются лукавством, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Дэниэлу Дэвису на YouTube-канале Deep Dive, передает РИА «Новости».

    Джонсон отметил, что, по его мнению, украинская сторона играет в определенные игры в этом вопросе. Он напомнил, что Зеленский говорил о том, что Россия не предоставила Украине соответствующий меморандум. Он указал, что Украина сначала передала свой меморандум США, а уже потом России.

    Ранее украинская сторона подготовила меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова 2 июня представить меморандум России украинской стороне.

    В МИД отметили, что власти Киева вновь поднимают истерию перед вторым раундом переговоров в Стамбуле с целью повысить переговорную цену.

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    30 мая 2025, 22:28 • Новости дня
    Трамп удивился новостям об ответных ударах России по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что был удивлен новостями об ответных ударах России по Украине, когда переговоры по урегулированию конфликта были «близки к завершению».

    Трамп признался, что был удивлен сообщениями об ответных ударах России по Украине в тот момент, когда переговоры по урегулированию конфликта, по его мнению, находились на финальной стадии, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что по таким городам, как Киев, были выпущены ракеты именно тогда, когда, как ему казалось, стороны уже были близки к решению проблемы.

    Трамп выразил сожаление по поводу того, что начались обстрелы, в результате которых погибли люди, и подчеркнул, что увидел то, чего не ожидал. Он добавил, что не любит сюрпризы и был очень разочарован произошедшим.

    В беседе с журналистами в Овальном кабинете Трамп заявил, что по-прежнему надеется на скорое прекращение боевых действий между Россией и Украиной.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что воздерживается от введения новых антироссийских санкций, чтобы не сорвать «сделку» по Украине.

    В МИД России заявили, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается любой ценой вернуть США к антироссийскому курсу.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что русофобские силы склоняют администрацию Трампа к политике Джо Байдена по украинскому вопросу.

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    31 мая 2025, 01:18 • Новости дня
    ВСУ ударили беспилотниками по многоквартирным домам в Рыльске

    В результате атаки украинских БПЛА в Рыльске пострадали семь человек

    ВСУ ударили беспилотниками по многоквартирным домам в Рыльске
    @ Александр Хинштейн/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Семь человек, включая двух подростков, пострадали при ударах украинских беспилотников по многоквартирным домам в Рыльске, еще три человека пострадали в результате атаки БПЛА в поселке Артаково, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил в Telegram, что ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по Рыльскому и Льговскому районам Курской области. В Рыльске беспилотники «влетели» в два пятиэтажных многоквартирных дома. На первом этаже в одном из домов начался пожар, который распространился на соседние балконы. Во втором доме удар пришелся на третий этаж, где также вспыхнул пожар. Огонь потушили.

    «Выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов. Жителей МКД эвакуировали, им предложено временное размещение, но все предпочли побыть у родных», – говорится в сообщении.

    В результате атак пострадали семь человек, в том числе семья с детьми 13 и 16 лет. Еще двое женщин и мужчина получили осколочные ранения и находятся в шоковом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

    В поселке Артаково Льговского района из-за атаки беспилотников загорелись два строения и гараж. Семья из трех человек самостоятельно обратилась за медицинской помощью в Льговскую ЦРБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, здание храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Курске пострадало из-за падения обломков сбитого украинского БПЛА.

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    30 мая 2025, 22:42 • Новости дня
    Трамп указал на упрямство Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп отказался считать президента России Владимира Путина препятствием к миру на Украине.

    В ходе беседы в Белом доме журналисты спросили у Трампа, считает он президента России «хорошим парнем» или «плохим». «Я знаю его очень хорошо, и мне пришлось пройти через многое вместе с ним», – приводит ответ Трампа ТАСС.

    Трамп пояснил, что «сообщения о вмешательстве России (в американские выборы в 2016 году) оказались полным обманом», передает РИА «Новости».

    Один из журналистов сказал, что американская сторона вынуждена работать «с очень упрямым Владимиром Путиным». «И очень упрямым Зеленским тоже», – подчеркнул президент США.

    Напомним, Трамп заявил, что был удивлен новостями об ответных ударах России по Украине, когда переговоры по урегулированию конфликта были «близки к завершению».

    Трамп заявлял, что Путин столкнулся с неоправданным давлением со стороны США из-за расследований о связях американского президента с Россией.

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    31 мая 2025, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР
    Российские войска освободили Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Водолаги Сумской области, а группировка «Восток» в результате активных действий освободила Новополь в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.

    Группировкой было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и егерской бригады ВСУ около Малой Корчаковки, Варачино, Новой Сечи, Юнаковки Сумской области и Белого Колодезя Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 225 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Купянска, Нечволодовки, Грушевки и Благодатовки Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, пять бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113, четыре артиллерийских орудия и два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Северском, Пазено, Дружковкойа, Иванопольем, Серебрянкой и Константиновкой в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял до 275 военнослужащих, две бронемашины и три пикапа. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии в районах Петровского, Алексеевки, Владимировки, Новоэкономического и Новониколаевки ДНР.

    Потери противника при этом составили до 440 военнослужащих, пять бронемашин, три орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны у Варваровки, Малиновки, Зализничного и Затишья Запорожской области.

    ВСУ при этом потеряли до 185 военнослужащих, две бронемашины и станцию РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны поблизости от Павловки Запорожской области, Никольского и Антоновки Херсонской области.

    Противник потерял свыше 80 военнослужащих, пять орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Кондрашовку в Харьковской области. За день до этого они освободили сумскую Константиновку и Зеленое Поле в ДНР. А ранее – Старую Николаевку в ДНР.

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    31 мая 2025, 14:32 • Новости дня
    На Украине уничтожили тираж книги Софи Ларк из США «за романтизацию России»
    На Украине уничтожили тираж книги Софи Ларк из США «за романтизацию России»
    @ Alfred Schauhuber/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Харьковское издательство КСД отказалось от выпуска романа американской писательницы после обвинений в «романтизации России» и уничтожило весь тираж.

    Издательство КСД в Харькове уничтожило 30 тыс. экземпляров книги американской писательницы Софи Ларк, передает ТАСС.

    В сообщении на странице издательства в запрещенной в России соцсети Facebook отмечается, что книга не выйдет в продажу, а договоры на остальные пять книг серии будут расторгнуты. Издательство также назвало ошибкой заключение договора с этим автором.

    Украинские СМИ сообщают, что речь идет о первой части серии «Жесткое право рождения» под названием «Брутальный принц». В соцсетях книгу обвинили в «романтизации России» из-за упоминания Крыма как российской территории, критики украинских мужчин и сюжетной линии, по которой героиня выходит замуж за иностранца ради отъезда с Украины.

    Ранее аналогичный случай произошел с детской книгой другого издательства, где тираж был уничтожен из-за использования автором русского языка в соцсетях.

    После событий 2014 года на Украине проводится кампания по тотальной дерусификации, включая запрет на произведения искусства на русском языке и переименование улиц, напоминающих о связях с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим запрещает гражданам говорить на русском языке, но сам использует его на официальных переговорах.

    Глава МИД Сергей Лавров на конференции раскритиковал псевдонаучные публикации, в которых доказывается якобы украинское происхождение Моны Лизы и Будды.

    Языковой омбудсмен ранее признал провал украинизации в школах.

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    31 мая 2025, 15:10 • Новости дня
    Кличко заявил, что власть на Украине «воняет авторитаризмом»

    Мэр Киева Кличко заявил, что власть на Украине «воняет авторитаризмом»

    Кличко заявил, что власть на Украине «воняет авторитаризмом»
    @ Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Демократические принципы уничтожаются под предлогом военного положения, а многие городские руководители запуганы, власть на Украине «воняет авторитаризмом», заявил мэр Киева Виталий Кличко.

    Демократия на Украине уничтожена, а нынешняя власть «воняет авторитаризмом», считает мэр Киева Виталий Кличко, передает ТАСС.

    В интервью газете The Times он заявил, что ранее уже говорил о признаках авторитаризма в стране, но сейчас, по его мнению, ситуация ухудшилась. По словам Кличко, под предлогом войны разрушаются демократические институты.

    Кличко отметил, что многие мэры городов находятся в состоянии запугивания, а его самого защищает известность. Он подчеркнул, что уволить мэра столицы, который пользуется международной известностью, гораздо сложнее, чем главу другого города. Мэр Киева убежден, что его статус помогает ему сохранять должность.

    В последние годы между Кличко и Владимиром Зеленским периодически возникали конфликты, в том числе из-за принадлежности к разным политическим силам. Кличко обвинял руководство Украины в излишнем стремлении централизовать власть и сообщал о попытках давления на столичную администрацию через массовые обыски и возбуждение уголовных дел по, как он считает, надуманным причинам.

    Ранее Виталий Кличко заявил о росте давления со стороны центральных властей на депутатов Киевсовета, что приводит к регулярным срывам заседаний.

    Глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко созвал экстренное заседание совета обороны Киева из-за конфликта за полномочия между городской администрацией и офисом Владимира Зеленского.

    Кличко также рассказал о тайной слежке с использованием спецтехники за чиновниками киевской администрации без законных оснований.

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