Российские войска освободили новые территории Днепропетровской области

Tекст: Мария Иванова

Группировка нанесла поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии около Петровского, Красноармейска, Димитрова, Новоукраинки, Удачного и Муравки в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери противника при этом составили более 525 военнослужащих, семь бронемашин, включая шведский бронетранспортер Viking, девять пикапов и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожена американская радиолокационная станция AN/TPQ-48.

В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ возле Павловки, Писаревки, Кияницы и Новой Сечи в Сумской области.

При этом потери ВСУ составили свыше 145 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Малеевкой, Ольговкой, Купянском и Изюмским в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

ВСУ при этом потеряли более 220 военнослужащих, четыре бронемашины. Уничтожены два артиллерийских орудия, станция РЭБ «Пиранья» и четыре склада с боеприпасами.

Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах Резниковки, Пазено, Северска, Часова Яра и Константиновки в ДНР.

Противник при этом потерял до 155 военнослужащих, бронемашину, три артиллерийских орудия, в том числе американскую 155-мм гаубицу Paladin. Уничтожен склад с боеприпасами.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны у Поддубного, Комара в ДНР и Малиновки в Запорожской области.

ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, два танка, три бронемашины и три артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ вблизи Малой Токмачки, Новоандреевки, Каменского, Белогорья в Запорожской области и Антоновки в Херсонской области.

Противник при этом потерял до 100 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и три склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее Кремль назвал цель наступления в Днепропетровской области.

Российское наступление в Днепропетровской области создало угрозу окружения для группировок украинской армии, закрепившихся на границах ДНР и Запорожской областей, заявил военный эксперт Андрей Марочко.