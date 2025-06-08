При ударе дронов ВСУ в Белгородской области пострадали пять человек

Tекст: Ольга Иванова

Атаки беспилотников ВСУ по парковке коммерческого объекта в селе Никольское Белгородского района произошли дважды. Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что ранены пятеро, в том числе двое бойцов самообороны и один из подразделения «Орлан», которые в момент второго удара помогали гражданским.

По словам Гладкова, троим пострадавшим помощь оказали на месте, они отказались от госпитализации. Двое проходят обследование в городской больнице №2 Белгорода.

В результате взрыва начался пожар легкового автомобиля, который был оперативно потушен пожарными. Осколками повреждены четыре машины, а также кровля, фасад и остекление здания.

Накануне сообщалось, что в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль в районе поселка Разумное Белгородского района пострадал мирный житель. Кроме того, в результате атаки FPV-дрона на микроавтобус возле поселка Красный Пахарь в Белгородской области водитель и пассажир получили множественные ранения.