На пресс-конференцию Путина телеканалы выделили три часа

Российские телеканалы закладывают три часа на ежегодную пресс-конференцию президента Владимира Путина, говорится в опубликованной телепрограмме.

В программах Первого канала и «России 1» написано, что ежегодная пресс-конференция Путина начнется в 12.00 (мск) 17 декабря и продлится до 15.00.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что большая пресс-конференция президента в 2020 году пройдет с элементами прямой линии, россияне смогут задать вопросы главе государства через приложение «Москва – Путину».

Напомним, итоговая пресс-конференция Путина состоится 17 декабря. Президент выйдет на связь из своей резиденции.