Названа дата проведения ежегодной пресс-конференции Путина

Итоговая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 17 декабря, глава государства выйдет на связь из своей резиденции, сообщили в пресс-службе Кремля.

«29 ноября в 12.00 Управление пресс-службы и информации президента Российской Федерации начнет аккредитацию журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента России Путина, которая состоится 17 декабря 2020 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

В Кремле подчеркнули, что из-за сложной эпидемической обстановки пресс-конференция пройдет в режиме видеоконференции. Планируется, что президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево, а представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в привычном уже для них зале Центра международной торговли.

В то же время журналисты региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа: для связи с Москвой в каждом округе будут организованы специальные площадки. Количество участников будет ограничено с учетом требований Роспотребнадзора.