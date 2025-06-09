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Израильские военные уничтожили тоннель ХАМАС в Хан-Юнисе
В ходе операции в Хан-Юнисе армия Израиля обнаружила и подорвала подземный тоннель, используемый ХАМАС, где находилось большое количество оружия.
Военнослужащие Армии обороны Израиля уничтожили подземный тоннель движения ХАМАС длиной около 1,5 км в Хан-Юнисе, передает ТАСС.
В сообщении армейской пресс-службы отмечается, что «в ходе операции войска обнаружили и уничтожили тоннель, который радикалы использовали в качестве укрытия, внутри находились десятки единиц оружия и склад боеприпасов».
Также армия Израиля совместно с ВВС в этом районе обнаружила и уничтожила десятки террористических сооружений, заминированных боевиками ХАМАС. В этих объектах содержалось около пяти тонн взрывчатки. Всего в ходе операции были ликвидированы десятки боевиков и уничтожено более 200 объектов инфраструктуры радикалов, включая склады оружия и военные сооружения.
Кроме того, как указали в пресс-службе ЦАХАЛ, израильские военные задержали 35 подозреваемых палестинцев в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан. В рамках операции были также изъяты оружие и боеприпасы, которые переданы службам безопасности для расследования.
За прошедшие сутки ВВС Израиля нанесли удары по десяткам военных объектов радикалов в секторе Газа. Среди целей были военные сооружения, противотанковые позиции и террористические туннели, используемые движением ХАМАС.
Напомним, в больницы сектора Газа за последние сутки поступили свыше 100 погибших и почти 400 пострадавших после новых израильских авиаударов.