Израильские военные уничтожили тоннель ХАМАС в Хан-Юнисе

Tекст: Ольга Иванова

Военнослужащие Армии обороны Израиля уничтожили подземный тоннель движения ХАМАС длиной около 1,5 км в Хан-Юнисе, передает ТАСС.

В сообщении армейской пресс-службы отмечается, что «в ходе операции войска обнаружили и уничтожили тоннель, который радикалы использовали в качестве укрытия, внутри находились десятки единиц оружия и склад боеприпасов».

Также армия Израиля совместно с ВВС в этом районе обнаружила и уничтожила десятки террористических сооружений, заминированных боевиками ХАМАС. В этих объектах содержалось около пяти тонн взрывчатки. Всего в ходе операции были ликвидированы десятки боевиков и уничтожено более 200 объектов инфраструктуры радикалов, включая склады оружия и военные сооружения.

Кроме того, как указали в пресс-службе ЦАХАЛ, израильские военные задержали 35 подозреваемых палестинцев в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан. В рамках операции были также изъяты оружие и боеприпасы, которые переданы службам безопасности для расследования.

За прошедшие сутки ВВС Израиля нанесли удары по десяткам военных объектов радикалов в секторе Газа. Среди целей были военные сооружения, противотанковые позиции и террористические туннели, используемые движением ХАМАС.

Напомним, в больницы сектора Газа за последние сутки поступили свыше 100 погибших и почти 400 пострадавших после новых израильских авиаударов.