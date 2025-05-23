Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.0 комментариев
ВПП аэропорта космодрома Восточный введена в эксплуатацию
На космодром Восточный впервые приземлился самолет Роскосмоса с делегацией во главе с генеральным директором Дмитрием Бакановым, открыв работу нового аэропорта.
Взлетно-посадочная полоса аэропорта космодрома Восточный официально введена в эксплуатацию, сообщает Telegram-канал Роскосмоса.
Самолет Роскосмоса Ту-204-300 совершил первый официальный рейс в новый аэропорт. Традиционно воздушное судно встретили водяным салютом.
Первым рейсом на Восточный прибыла делегация Роскосмоса во главе с генеральным директором Дмитрием Бакановым. Благодаря запуску полосы космические аппараты теперь можно доставлять авиатранспортом напрямую на космодром.
В компании отметили, что это решение позволит значительно сократить время транспортировки и повысить эффективность логистики при подготовке к космическим запускам.
Как писала газета ВЗГЛЯД в мае, все службы космодрома Восточный осуществляют плановую деятельность без перебоев, несмотря на лесные пожары в Свободненском районе Амурской области.
Дмитрий Баканов 15 февраля впервые посетил космодром Восточный, ознакомился с ходом его строительства и провел совещание по вопросам развития.