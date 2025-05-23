ВПП аэропорта космодрома Восточный введена в эксплуатацию

Tекст: Мария Иванова

Взлетно-посадочная полоса аэропорта космодрома Восточный официально введена в эксплуатацию, сообщает Telegram-канал Роскосмоса.

Самолет Роскосмоса Ту-204-300 совершил первый официальный рейс в новый аэропорт. Традиционно воздушное судно встретили водяным салютом.

Первым рейсом на Восточный прибыла делегация Роскосмоса во главе с генеральным директором Дмитрием Бакановым. Благодаря запуску полосы космические аппараты теперь можно доставлять авиатранспортом напрямую на космодром.

В компании отметили, что это решение позволит значительно сократить время транспортировки и повысить эффективность логистики при подготовке к космическим запускам.

Как писала газета ВЗГЛЯД в мае, все службы космодрома Восточный осуществляют плановую деятельность без перебоев, несмотря на лесные пожары в Свободненском районе Амурской области.

Дмитрий Баканов 15 февраля впервые посетил космодром Восточный, ознакомился с ходом его строительства и провел совещание по вопросам развития.