МЧС ликвидировало крупный пожар в Курской области

Датская наемница ВСУ получила 7 тыс. долларов за нападение на Курскую область

Tекст: Ольга Иванова

За этот срок Йоргенсен заработала не менее семи тысяч долларов, передает ТАСС.

По данным обвинения, Йоргенсен не позднее 31 мая 2024 года прибыла в пункт дислокации интернационального легиона на Украине, где добровольно вступила в батальон «Арей» 124-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ и заключила контракт на ежемесячные выплаты не меньше одной тысячи долларов. После завершения военной подготовки ей выдали автомат Калашникова АК-74 и боеприпасы.

Заочное рассмотрение уголовного дела в отношении Йоргенсен стартовало 9 июня во 2-м Западном окружном военном суде. Часть процесса проходит в закрытом режиме из-за присутствия информации, составляющей государственную тайну. Прения сторон и оглашение приговора запланированы в открытом судопроизводстве.

Ранее российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте.