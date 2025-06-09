В результате удара ВСУ по культурному центру в Курской области погиб мужчина

Tекст: Дарья Григоренко

Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по культурно-досуговому центру имени Гранина в Рыльском районе. Он указал, что обстрел пришелся по селу Пригородняя Слободка. По предварительным данным, погиб 64-летний мужчина. Хинштейн выразил соболезнования родным и пообещал необходимую помощь семье погибшего.

По его словам, пять человек получили ранения: у трех мужчин – главного инженера и двух сторожей центра – осколочные ранения, ушибы и переломы. Две женщины получили контузии, пострадавших доставили в Рыльскую центральную районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Глава региона отметил, что врачи делают все возможное для их восстановления.

В результате удара повреждены крыша, фасад и остекление здания музея, а также возник пожар на площади порядка 400 кв. м. На месте работают пожарные расчеты, уточняется информация о последствиях. Хинштейн добавил, что держит ситуацию под контролем.

Ранее Хинштейн заявил, что в ночь на воскресенье дрон ВСУ повредил элементы здания и колокольни Успенского кафедрального собора в Рыльске, никто не пострадал. 5 июня житель деревни Сухая Рыльского района Курской области оказался в автомобиле во время атаки дрона ВСУ и получил ранение.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинская армия нанесла удар по городу Рыльску в Курской области, погибла женщина. Еще пять женщин и мужчина пострадали.