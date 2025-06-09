В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».0 комментариев
В результате удара ВСУ по культурному центру в Курской области погиб мужчина
В результате ракетного удара по культурно-досуговому центру имени Гранина в Рыльском районе Курской области погиб 64-летний мужчина, еще пять человек получили ранения, заявил врио губернатора Александр Хинштейн.
Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по культурно-досуговому центру имени Гранина в Рыльском районе. Он указал, что обстрел пришелся по селу Пригородняя Слободка. По предварительным данным, погиб 64-летний мужчина. Хинштейн выразил соболезнования родным и пообещал необходимую помощь семье погибшего.
По его словам, пять человек получили ранения: у трех мужчин – главного инженера и двух сторожей центра – осколочные ранения, ушибы и переломы. Две женщины получили контузии, пострадавших доставили в Рыльскую центральную районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Глава региона отметил, что врачи делают все возможное для их восстановления.
В результате удара повреждены крыша, фасад и остекление здания музея, а также возник пожар на площади порядка 400 кв. м. На месте работают пожарные расчеты, уточняется информация о последствиях. Хинштейн добавил, что держит ситуацию под контролем.
Ранее Хинштейн заявил, что в ночь на воскресенье дрон ВСУ повредил элементы здания и колокольни Успенского кафедрального собора в Рыльске, никто не пострадал. 5 июня житель деревни Сухая Рыльского района Курской области оказался в автомобиле во время атаки дрона ВСУ и получил ранение.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинская армия нанесла удар по городу Рыльску в Курской области, погибла женщина. Еще пять женщин и мужчина пострадали.