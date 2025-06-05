  • Новость часаЭксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Диалог Путина и Трампа решает стратегическую проблему

    После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва и Вашингтон обсудили неизбежное для Киева

    Напав на аэродромы со стратегической авиацией, киевский режим атаковал не только Россию. Он напал еще и на Соединенные Штаты, а также нанес серьезнейший удар по всей системе стратегической стабильности в мире, которая поддерживается между ядерными странами.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Ответ на украинские атаки будет масштабным

    Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.

    8 комментариев
    5 июня 2025, 18:35 • Новости дня

    При атаке ВСУ на Курскую область погиб человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия нанесла удар по городу Рыльску в Курской области, погибла женщина, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в четверг вечером.

    Погибшей было, по предварительным данным, 32 года, еще пять женщин и один мужчина пострадали, указал Хинштейн в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что 83-летняя пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

    У погибшей женщины остались трое несовершеннолетних детей. Семье окажут всю необходимую помощь, заключил врио губернатора.

    Ранее в июне дроны ВСУ атаковали здания в Большесолдатском районе Курской области, удары пришлись на административное здание муниципалитета, школу и дом культуры в селе Скородное.

    5 июня 2025, 07:15 • Новости дня
    Рябков: Поврежденные ВСУ российские самолеты будут восстановлены
    Рябков: Поврежденные ВСУ российские самолеты будут восстановлены
    @ Сергей Ильницкий/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Самолеты России, получившие повреждения в результате атаки ВСУ 1 июня, будут восстановлены, так как техника не была уничтожена, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Замминистра отметил, что техника, о которой идет речь, не была уничтожена, а именно повреждена, и подлежит восстановлению. передает ТАСС.

    Рябков добавил, что перечень этой техники не всегда полностью регулируется международными соглашениями, а договор СНВ в настоящее время приостановлен российской стороной.

    Замминистра также подчеркнул, что заявления Киева о результатах атаки абсолютно несостоятельны и призвал опираться исключительно на официальные данные Минобороны России.

    Напомним, 1 июня на военных аэродромах в нескольких регионах России произошли атаки с использованием FPV-дронов.

    Минобороны заявило о совершении киевским режимом атак на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях с помощью FPV-дронов.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт» и объявили в розыск Артема Тимофеева, уроженца Украины.

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    5 июня 2025, 09:33 • Новости дня
    Спецназ жестко подавил бунт мобилизованных в Киеве
    Спецназ жестко подавил бунт мобилизованных в Киеве
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В территориальном центре комплектования Киева группа мобилизованных устроила беспорядки, которые были жестко подавлены сотрудниками спецназа и полиции, применившими силу.

    Инцидент произошел в одном из киевских территориальных центров комплектования, передает ТАСС. Согласно публикации издания «Страна», мужчины, подвергшиеся насильственной мобилизации, вступили в конфликт с руководством военкомата и пытались забаррикадировать дверь, подстрекая других к вооруженному сопротивлению.

    Бунт привел к вызову спецназа и сил правопорядка, которые применили дубинки против участников беспорядков, уложив их на пол. В телеграм-канале издания появилось видео происходящего.

    «Страна» сообщила, что в этом же военкомате ранее фиксировали издевательства над мобилизованными: одного мужчину привязывали к батарее, другого избивали, когда он был пристегнут к кровати.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник военкомата в Харькове ударил мужчину при проверке документов. В Верховной раде назвали сумму откупа от призыва в Киеве. Украинские военнопленные пообещали мстить за принудительную мобилизацию.

    Коментарии (8)
    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

    Коментарии (5)
    4 июня 2025, 20:25 • Новости дня
    В ВСУ признали удар по своему учебному центру в Полтавской области

    В ВСУ заявили об ударе по своему учебному центру в Полтавской области

    В ВСУ признали удар по своему учебному центру в Полтавской области
    @ REUTERS/Viktoriia Yakymenko

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По учебному подразделению украинской армии в Полтавской области нанесен удар, об этом сообщили сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

    Удар наносился ракетами по одному из учебных подразделений в Полтавской области, есть раненые, сообщили в сухопутных войсках ВСУ, передает ТАСС.

    Отмечается, что за последние несколько дней это уже второй удар по учебным подразделениям ВСУ. 1 июня был уничтожен учебный центр сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области, 12 бойцов погибло, более 60 получили ранения.

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    4 июня 2025, 20:40 • Новости дня
    Зеленский объяснил удары по аэродромам России попыткой повлиять на США

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский заявил, что удары по российским аэродромам были нацелены на изменение отношения американских политиков, подчеркнув влияние на риторику в США.

    По словам Зеленского, удары по объектам стратегической авиации должны были повлиять на настроение в США относительно ситуации на Украине. Заявление лидера киевского режима о причинах атаки на российские аэродромы приводит издание «Страна».

    Зеленский считает, что после инцидента риторика о проигрыше Киева в конфликте стала «звучать немного тише».

    1 июня украинские дроны атаковали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях России. Отмечается, что впервые под удар попала Сибирь. По данным источника, дроны были завезены на территорию российских регионов в грузовиках, из которых они запускались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования накануне атаковали Крымский мост, однако объект продолжает функционировать в штатном режиме и не получил видимых повреждений.

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    4 июня 2025, 22:01 • Новости дня
    В Польше на границе с Украиной нашли брошенные системы ПВО для ВСУ

    Польская полиция обнаружила брошенные восемь контейнеров с ПВО для ВСУ

    В Польше на границе с Украиной нашли брошенные системы ПВО для ВСУ
    @ FILIP SINGER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На территории аэроклуба в польской деревне Лашки у границы с Украиной обнаружено восемь неохраняемых контейнеров с системами ПВО, предназначенными для передачи ВСУ, сообщила радиостанция RMF24.

    Радиостанция сообщила, что оставленные без охраны системы ПВО были найдены польскими полицейскими на территории аэроклуба в деревне Лашки, близ границы с Украиной, передает ТАСС.

    На взлетно-посадочной полосе аэродрома обнаружили восемь контейнеров с оружием, которые были предназначены для передачи вооруженным силам Украины.

    По информации радиостанции RMF24, транспортировку систем ПВО на Украину должна была осуществить частная фирма. Контейнеры изначально охранялись, но позже охрану сняли, что привело к их бесконтрольному нахождению на территории Польши. Отмечается, что найденные системы ПВО не принадлежали государству или военным структурам Польши.

    Сейчас польская прокуратура начала расследование по данному инциденту, чтобы выяснить обстоятельства и причины инцидента.

    Ранее польский генерал Дариуш Луковский заявил, что Европа не сможет быстро заменить отсутствие американских военных поставок Киеву из-за отставания в производстве.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что западное оружие, поставляемое на Украину, часто попадает на черные рынки.

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    5 июня 2025, 02:44 • Новости дня
    Стало известно о высокопоставленных европейцах в кулуарах переговоров в Стамбуле
    Стало известно о высокопоставленных европейцах в кулуарах переговоров в Стамбуле
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Высокопоставленные представители правительств Франции, Великобритании и Германии присутствовали в кулуарах второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

    «В кулуарах последнего раунда в Стамбуле были европейцы. Причем не рядовые дипломаты или эксперты, а высокопоставленные представители правительств трех ведущих европейских держав – Великобритании, Франции и ФРГ. <…> Киев настаивал на получении [меморандума] заранее. Видимо для этого там и сидели представители европейских стран», – приводит слова Чижова ТАСС со ссылкой на эфир «Первого канала».

    По его словам, когда российский меморандум появился в ходе переговоров, смысл присутствия европейских представителей был утрачен, так как ни украинская делегация, ни их европейские партнеры не могли моментально реагировать на предложения России.

    Напомним, второй раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле 2 июня. Они длились чуть больше часа, делегации общались на русском языке и обменялись документами по вопросам урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил недоумение по поводу инициативы Киева о переговорах, учитывая продолжающиеся удары по гражданской инфраструктуре в России.

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    5 июня 2025, 04:35 • Новости дня
    NYT сообщила об особой неприязни Трампа к Зеленскому

    NYT: Трамп испытывает особую неприязнь к украинскому лидеру

    NYT сообщила об особой неприязни Трампа к Зеленскому
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Советники американского президента Дональда Трампа сообщили, что Владимир Зеленский вызывает у главы Белого дома особую неприязнь, к тому же он неоднократно называл того «плохим парнем», пишет NYT.

    «Советники говорят, что Трамп недоволен как российским президентом Владимиром Путиным, так и украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако он испытывает особую неприязнь к лидеру украинской стороны. Трамп неоднократно говорил своим помощникам, что Зеленский «плохой парень», который подталкивает мир к пропасти ядерной войны», – пишет New York Times (NYT).

    Газета отметила, что Трамп ранее считал свои отношения с президентом России «очень, очень хорошими», что позволит легко и быстро разрешить украинский конфликт.

    «Однако мистер Трамп на собственном горьком опыте убедился, каковы пределы влияния Америки, когда он не желает отправлять Украине больше оружия и денег», – сказано в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в интервью Fox News подчеркнул умение Владимира Зеленского добиваться финансовой поддержки от Вашингтона, назвав украинского лидера «превосходным торговцем».

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    5 июня 2025, 12:34 • Новости дня
    Украина обвинила Китай в помощи России по производству беспилотников

    Украина обвинила Китай в поставках компонентов для российских дронов

    Украина обвинила Китай в помощи России по производству беспилотников
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские производители обеспечивают Россию электроникой, оптикой, двигателями и навигационными системами для дронов, используя подставные фирмы для обхода санкций, заявил представитель украинской внешней разведки Олег Александров.

    Представитель украинской внешней разведки Олег Александров заявил, что китайские производители обеспечивают Россию электроникой, оптикой, двигателями и навигационными системами для дронов, используя подставные фирмы для обхода санкций. По словам Александрова, официально Китай соблюдает экспортный контроль, однако на деле поставки идут через непрозрачные схемы, сообщает Politico.

    Пекин неоднократно отрицал поставки дронов или их компонентов в Россию, называя претензии Киева необоснованными. Тем не менее на Украине уверены, что Россия критически зависит от китайских комплектующих как для тактических, так и для дальнобойных беспилотников.

    Владимир Зеленский отметил, что Россия имеет доступ к гражданским дронам DJI Mavic китайского производства, которые массово используются обеими сторонами, тогда как для Украины и Евросоюза такие поставки закрыты. Зеленский подчеркнул, что российская сторона закупает эти устройства на китайском рынке без ограничений.

    В 2024 году Украина произвела до 1 млн тактических дронов и планирует выпустить 2,5 млн тактических и 30 тыс. дальнобойных аппаратов в 2025 году. При этом Россия нарастила выпуск до 300 дальнобойных дронов в сутки и рассчитывает довести производство до 500 единиц в день. В этом году российские производители увеличили объем сборки дальнобойных дронов до более чем 30 тыс., а малых тактических – до 2 млн штук, уточняет агентство.

    По информации Politico, Москва развернула крупные производственные мощности в Алабуге, Московской области, Екатеринбурге, Петербурге и других регионах. Российские заводы выпускают как ударные, так и ложные цели для перегрузки украинской ПВО. В ответ Украина увеличивает выпуск дронов-перехватчиков и обращается к союзникам за финансированием технологий.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Китай прекратил продажу беспилотников Mavic Украине и некоторым европейским странам, а поставки в Россию продолжаются.

    Китай неоднократно вводил ограничения на экспорт продукции, способной использоваться в военных целях после начала спецоперации на Украине.

    Осенью прошлого года Китай запретил экспорт за рубеж беспилотников дальнего радиуса действия и продвинутых компонентов для БПЛА, включая тепловизоры.

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    5 июня 2025, 13:43 • Новости дня
    День памяти о жертвах Волынской резни стал государственной датой в Польше
    День памяти о жертвах Волынской резни стал государственной датой в Польше
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    В Польше официально признали День памяти о жертвах Волынской резни государственной датой, закрепив за ней особый статус.

    Сейм Польши утвердил новую государственную дату – День памяти о поляках, ставших жертвами геноцида, устроенного ОУН-УПА, передает ТАСС.

    Инициатива исходила от Польской крестьянской партии и была поддержана почти единогласно – из 436 депутатов только один воздержался.

    В результате прежний День памяти о жертвах Волынской резни, существовавший с 2016 года, получил статус государственного. Закон закрепляет ежегодное официальное поминовение погибших во время трагедии.

    В феврале 1943 года украинские националисты начали массовое уничтожение польского населения Волыни. Кульминация событий пришлась на 11 июля 1943 года, когда подразделения ОУН-УПА атаковали около ста польских сел и городков. По оценкам, погибло примерно 100 тыс. человек, в основном женщины, дети и пожилые люди. Эти события вошли в историю как Волынская резня.

    Победивший во втором туре президентских выборов в Польше Навроцкий пообещал не поддерживать вступление Украины в НАТО.

    В январе 2025 года Навроцкий заявил, что не видит Украину ни в одной из структур – ни в Европейском союзе, ни в НАТО, пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы, имея ввиду Волынскую резню и эксгумации ее жертв.

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    5 июня 2025, 13:45 • Новости дня
    Кремль обвинил Зеленского в причастности к терактам на железной дороге
    Кремль обвинил Зеленского в причастности к терактам на железной дороге
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле считают, что украинские диверсии на железнодорожных путях в Брянской и Курской областях происходили не без ведома Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения о подрывах поездов в Брянской и Курской областях не могли быть приняты без участия Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    Он отметил, что такого рода действия требуют согласования на высшем политическом уровне, подразумевая участие главы киевского режима.

    Ранее президент Владимир Путин сообщил, что решения об украинских терактах на железной дороге принимались на политическом уровне в Киеве.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим, совершивший подрывы мостов в Брянской и Курской областях, перерождается в террористическую организацию.

    Коментарии (7)
    5 июня 2025, 00:17 • Новости дня
    Минобороны сообщило о десятках уничтоженных за два часа над регионами БПЛА

    Минобороны: Над регионами России средствами ПВО уничтожены 29 БПЛА за два часа

    Минобороны сообщило о десятках уничтоженных за два часа над регионами БПЛА
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером среды над тремя российскими регионами средства ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников, сообщил Telegram-канала Министерства обороны России.

    «С 22.00 мск 4 июня до 0.00 мск 5 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    Там уточнили, что над территорией Белгородской области были сбиты 15 дронов, над Ростовской областью – 11 БПЛА и еще три дрона – над Воронежской областью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские силы противовоздушной обороны в ночь на четвертое июня уничтожили семь украинских беспилотников, четыре из которых были сбиты над Крымом, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что семь украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены дежурными расчетами ПВО. Четыре беспилотника сбили над Крымом, два – над Курской областью, еще один – в Белгородской области.

    Напомним, советник главы Кры

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    4 июня 2025, 19:25 • Новости дня
    ВС России зачистили Редкодуб от ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские штурмовые подразделения произвели операцию по зачистке населенного пункта Редкодуб в Донецкой народной республике, сообщили в Министерстве обороны России.

    Штурмовики группировки «Запад» с помощью стрелкового оружия завладели украинскими позициями, они зачистили дома и сооружения от остатков гарнизона ВСУ, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    После освобождения поселка военнослужащие мотострелкового соединения установили флаги Российской Федерации.

    В ходе освобождения поселка бойцы 144-й мотострелковой дивизии 20-й армии уничтожили боевую технику и огневые точки украинских боевиков с помощью авиации, артиллерии и ударных дронов.

    Ранее глава минобороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 283-го мотострелкового полка по случаю освобождения Редкодуба.

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    5 июня 2025, 04:48 • Новости дня
    Вылеченные в больнице Волновахи боевики ВСУ расстреляли ее из танка

    Главврач рассказал, как Волновахскую больницу расстреляли из танка боевики ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Центральную больницу в Волновахе обстреляли из танка боевики ВСУ вскоре после оказания им медицинской помощи, рассказала уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

    По словам Морозовой, главврач центральной больницы в Волновахе был поражен тем, как врачи их лечили, ставили на ноги, а те сели в танк и ударили по больнице.

    «Выходит главный врач и говорит: «Я их вылечил, они начали отъезжать на танке, развернулись и ударили по больнице», – приводит слова Морозовой РИА «Новости».

    Уполномоченный по правам человека в ДНР добавила, что подобные действия украинских военных являются частью осознанной стратегии нанесения ударов по гражданскому населению, что нарушает международные нормы ведения войны. Но  международные организации игнорируют такие инциденты, отметила Морозова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленный украинский военнослужащий рассказал, как командование ВСУ отдало приказ стрелять по пытавшимся эвакуироваться мирным жителям с белым флагом в Часовом Яре.


    Коментарии (5)
    5 июня 2025, 14:17 • Новости дня
    Axios: Трамп обеспокоен угрозой срыва переговоров из-за атаки Киева на аэродромы
    Axios: Трамп обеспокоен угрозой срыва переговоров из-за атаки Киева на аэродромы
    @ Xinhua/Hu Yousong/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность, что атака Киева дронами по аэродромам России может сорвать дипломатические попытки урегулировать конфликт, сообщает портал Axios.

    Источники, близкие к американскому лидеру, сообщили Axios, что Трамп расстроен атакой Киева по российским аэродромам и опасается. Он обеспокоен, что возможный ответ Москвы может навредить дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта, передает РИА «Новости».

    По словам неназванного чиновника из Белого дома, Трамп не удивлен атакой дронов, поскольку считает подобные случаи неизбежными при продолжающемся конфликте.

    «Он хочет, чтобы боевые действия остановились, поэтому он расстраивается, когда происходят атаки, подобные этой», – заявил представитель администрации.

    Еще один источник из окружения Трампа отметил, что президент США озабочен перспективой серьезного ответа со стороны России, который может затормозить дипломатические попытки завершить спецоперацию на Украине.

    В Вашингтоне также обратили внимание на то, что украинский удар был направлен против бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, что, по мнению американских чиновников, создало «очень опасный момент».

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласен поддерживать рабочие контакты с Киевом, несмотря на провокации.

    Кремль заверил в неотвратимости ответа Украине на удары по аэродромам.

    Коментарии (2)
    5 июня 2025, 18:19 • Новости дня
    Эксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ

    Инспекторы МАГАТЭ находились на площадке ЗАЭС при ударе дронов ВСУ

    Эксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Специалисты по ядерной безопасности в момент атаки дронов ВСУ присутствовали непосредственно на территории Запорожской атомной электростанции, что подтвердили представители объекта.

    Во время атаки украинских беспилотников на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС эксперты Международного агентства по атомной энергии находились на территории самой станции, сообщает ТАСС. Директор по коммуникациям Евгения Яшина отметила, что дроны атаковали здание центра, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

    По ее словам, инспекторы МАГАТЭ будут официально проинформированы о новых ударах по инфраструктуре ЗАЭС со стороны украинских военных. Представители станции подчеркнули, что в момент происшествия эксперты находились в непосредственной близости от атакованных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе уникального тренажерного центра Запорожской АЭС неоднократно происходили атаки дронов ВСУ, но никто не пострадал.

    Работа Запорожской АЭС продолжалась в штатном режиме, несмотря на перебои с энергоснабжением в Энергодаре из-за атак беспилотников ВСУ.

    Радиционный фон на станции оставался в норме, несмотря на полное отключение электроснабжения в Запорожской области во время атаки.

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    Трамп в который уже раз резко раскритиковал главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Почему глава американского государства и человек, ответственный за эмиссию доллара, настолько ненавидят друг друга? На какие две части делятся элиты Америки и за что прямо сейчас между ними идет непримиримая война? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Украина решила, что у нее появился шанс

      «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

    • Новый президент Польши даст жару

      Президентом Польши избран представитель правоконсервативных сил Кароль Навроцкий. Он станет президентом, которого будут ненавидеть все соседи поляков.

    • Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

      Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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