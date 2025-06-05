При атаке ВСУ на Курскую область погиб человек

Tекст: Алексей Дегтярев

Погибшей было, по предварительным данным, 32 года, еще пять женщин и один мужчина пострадали, указал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он добавил, что 83-летняя пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

У погибшей женщины остались трое несовершеннолетних детей. Семье окажут всю необходимую помощь, заключил врио губернатора.

Ранее в июне дроны ВСУ атаковали здания в Большесолдатском районе Курской области, удары пришлись на административное здание муниципалитета, школу и дом культуры в селе Скородное.