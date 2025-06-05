Житель Рыльского района Курской области пострадал при атаке дрона ВСУ

Хинштейн: Житель деревни Сухая Рыльского района пострадал при атаке ВСУ

Tекст: Ирма Каплан

«Во время прилета 38-летний мужчина находился в автомобиле. Ему была оказана первая медицинская помощь. Родственники мужчины приняли решение самостоятельно доставить его в Курскую областную больницу», – написал он.

Хинштейн призвал жителей региона оставаться бдительными в условиях, когда противник продолжает целенаправленно бить по мирному населению.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинская армия нанесла удар по городу Рыльску в Курской области, погибла женщина. Еще пять женщин и мужчина пострадали.