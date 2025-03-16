В Кузбассе стартовала программа «Реабилитация через спорт» для ветеранов СВО

Программа «Реабилитация через спорт» стартовала для ветеранов СВО в Кузбассе

Tекст: Ольга Иванова

В Кузбассе стартовала программа «Реабилитация через спорт» для участников СВО. Старт программе дали статс-секретарь Анна Цивилева и представители «Ростеха». Пилотной площадкой стал оздоровительный комплекс «Танай». Ветераны Валентин Королев и Денис Гаевский уже совершили первые горнолыжные спуски с использованием специализированных протезов.

Цивилева отметила, что программа позволяет ветеранам, получившим инвалидность, встать на лыжи и продолжить реабилитацию после протезирования. Она подчеркнула важность высокотехнологичных протезов отечественного производства, которые позволяют ветеранам достигать спортивных успехов. Губернатор Кузбасса Илья Середюк добавил, что регион может стать центром реабилитации для ветеранов, готовя кандидатов для паралимпийской команды России.

Замглавы «Ростех» Максим Выборных заявил, что имеющиеся компетенции в протезировании позволяют людям с ампутациями оставаться активными и участвовать в соревнованиях. Виктор Спектор из АО «ЦИТО» сообщил, что за время работы фонда спортивные протезы предоставлены 168 ветеранам. Ветеран Денис Гаевский выразил желание стать инструктором и обучать других участников.

В рамках запуска программы прошло совещание, посвященное развитию зимних видов спорта для реабилитации инвалидов. Обсуждались вопросы создания центров высокотехнологичного протезирования и совершенствования законодательства в области обеспечения реабилитационными средствами.

