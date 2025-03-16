  • Новость часаЭксперт назвал цели операции Трампа против хуситов
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    Даниэль Орлов Даниэль Орлов Чем отличаются белые от поуехавших

    В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким соседом будет Украина после заключения мира

    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    56 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский США могут быть для России только врагом

    В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.

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    16 марта 2025, 15:10 • Новости дня

    В Кузбассе стартовала программа «Реабилитация через спорт» для ветеранов СВО

    Программа «Реабилитация через спорт» стартовала для ветеранов СВО в Кузбассе

    Tекст: Ольга Иванова

    Фонд «Защитники Отечества» и «Ростех» запустили в Кузбассе проект реабилитации ветеранов СВО, обеспечивающий их спортивными протезами и обучением горнолыжному спорту.

    В Кузбассе стартовала программа «Реабилитация через спорт» для участников СВО. Старт программе дали статс-секретарь Анна Цивилева и представители «Ростеха». Пилотной площадкой стал оздоровительный комплекс «Танай». Ветераны Валентин Королев и Денис Гаевский уже совершили первые горнолыжные спуски с использованием специализированных протезов.

    Цивилева отметила, что программа позволяет ветеранам, получившим инвалидность, встать на лыжи и продолжить реабилитацию после протезирования. Она подчеркнула важность высокотехнологичных протезов отечественного производства, которые позволяют ветеранам достигать спортивных успехов. Губернатор Кузбасса Илья Середюк добавил, что регион может стать центром реабилитации для ветеранов, готовя кандидатов для паралимпийской команды России.

    Замглавы «Ростех» Максим Выборных заявил, что имеющиеся компетенции в протезировании позволяют людям с ампутациями оставаться активными и участвовать в соревнованиях. Виктор Спектор из АО «ЦИТО» сообщил, что за время работы фонда спортивные протезы предоставлены 168 ветеранам. Ветеран Денис Гаевский выразил желание стать инструктором и обучать других участников.

    В рамках запуска программы прошло совещание, посвященное развитию зимних видов спорта для реабилитации инвалидов. Обсуждались вопросы создания центров высокотехнологичного протезирования и совершенствования законодательства в области обеспечения реабилитационными средствами.

    15 марта 2025, 21:10 • Новости дня
    Крупное подразделение ВСУ попало в окружение западнее Суджи

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское подразделение численностью более 100 человек оказались в окружении в районе западнее Суджи в Курской области, где по ним ведет огонь артиллерия, сообщил офицер 22-го мотострелкового полка с позывным «Витязь».

    По словам «Витязя», украинское подразделение попало в так называемый «котел» под Суджей, их позиции плотно окружены. Он отметил, что по подразделению ведется интенсивный артиллерийский огонь. Офицер добавил, что в такой ситуации у украинских военных практически нет шансов на выход из окружения, передает РИА «Новости».

    Минобороны сообщило, что российская армия за неделю освободила 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, село Новенькое в Сумской области, а также населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь, Новомарково и Горькое в ДНР.

    Подразделения ВСУ оказались заблокированы в Курской области после освобождения Рубанщины российскими силовиками, что перекрыло для них пути отхода к Сумской области.

    В Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли в Курской области более 67,6 тыс. военнослужащих и 393 танка.

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    16 марта 2025, 06:57 • Новости дня
    Ульянов оценил планы организовать коалицию для отправки «миротворцев» на Украину

    Ульянов подверг критике планы Франции и Британии организовать коалицию для отправки «миротворцев» на Украину

    Ульянов оценил планы организовать коалицию для отправки «миротворцев» на Украину
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил недоумение в связи с тем, что Франция и Великобритания почему-то решили, будто европейские военные подходят в качестве «миротворцев» для урегулирования конфликта на Украине.

    Ульянов отметил в Telegram, что Франция и Великобритания хотят организовать «коалицию желающих служить на Украине в качестве «миротворцев». «Почему они считают, что они лучше подходят для данной ситуации, чем миротворцы из стран Глобального Юга?» – заявил он. При этом он выразил сомнения в том, что на Украине вообще требуется присутствие миротворцев.

    Напомним, Ульянов прокомментировал британские заявления о том, что Москва не сможет заблокировать отправку «миротворцев» на Украину. Он пояснил, что другие страны могут прислать войска на Украину, но считать их «миротворцами» Россия не будет. По его словам, такие «воинские контингенты будут иметь другой, гораздо более рискованный статус (не миротворческий)».


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    16 марта 2025, 11:42 • Видео
    Китай проиграл США важную битву

    В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

    Коментарии (0)
    15 марта 2025, 20:22 • Новости дня
    Замкомандира «Ахмата» заявил о продвижении ВС России в сторону Сум

    Замкомандир «Ахмата» заявил о продвижении ВС России к украинскому городу Сумы

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные начали продвижение в сторону города Сумы на Украине, сообщил заместитель командира спецназа «Ахмат» с позывным Разведчик в эфире телеканала «Россия 1».

    По словам Разведчика, российские войска продвигаются в сторону украинского города Сумы, передает РИА «Новости».

    На вопрос о планах продвижения и создании буферной зоны, он заявил, что не может озвучить планы и до каких границ будет она создана.

    Замкомандира также сообщил, что в районе Суджи еще остаются небольшие очаги сопротивления, однако многие украинские военные, по его словам, были оставлены командованием и вынуждены скрываться в подвалах.

    Сумская область, граничащая с Курской, Белгородской и Брянской областями России, имеет стратегическое значение. Ее административный центр, город Сумы, находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через него проходит трасса, которая соединяет город с российской Суджей, что подчеркивает важность этого направления в текущем конфликте.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что многие жители приграничных сел Сумской области Украины отказались от эвакуации, так как ожидают прихода русских.

    Сумская областная администрация объявила о принудительной эвакуации из-за обострения ситуации, затронувшей 543 человека из Юнаковской и Миропольской общин.

    Напомним, Минобороны России объявило об освобождении Суджи, а также населенных пунктов Меловой и Подол.

    Президент Владимир Путин на совещании в Курской области поручил военным проработать создание зоны безопасности вдоль госграницы. Так, поначалу Cумы окажутся в зоне досягаемости российской артиллерии, а затем демилитаризованная зона уйдет вглубь территории Украины на 50-80 км.

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    16 марта 2025, 04:15 • Новости дня
    «Миротворческая» коалиция решила сосредоточиться не на «миротворцах» для Киева

    «Миротворческая» коалиция решила сосредоточиться не на отправке войск на Украину, а на укреплении ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих» собирается сосредоточиться в первую очередь на укреплении вооруженных сил Украины, а не на размещении «миротворческих сил», пишет Daily Telegraph со ссылкой на источники.

    «Есть понимание, что после достижения мира на Украине страны коалиции должны укрепить ВСУ для поддержания мира», – заявил военачальник одной из европейских стран.

    Как пишет Daily Telegraph, западные страны пока не достигли конкретных договоренностей о размещении каких-либо войск на Украине, передает ТАСС.

    Указывается, что западные страны могут после завершения конфликта на Украине патрулировать украинское воздушное пространство и разместить корабли в Черном море для обеспечения безопасности. Также может проводиться обучение ВСУ на территории Украины. Для реализации этих планов «коалиции желающих» потребуется около 30 тыс. военнослужащих.

    В то же время источник издания указал, что на данный момент никакие решения по военной поддержке в рамках возможной «миротворческой» миссии не приняты. Газета добавила, что нет уверенности в возможности размещения крупного воинского контингента, учитывая нежелание США участвовать в этой инициативе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что западные страны начали обсуждать детали отправки миротворческих сил на Украину, военачальники из стран «коалиции желающих» соберутся в Лондоне 20 марта.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России.

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указывал, что такие «воинские контингенты будут иметь другой, гораздо более рискованный статус (не миротворческий)».

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    15 марта 2025, 22:38 • Новости дня
    США прояснили роль Келлога в переговорах по Украине

    Вашингтон поручил Келлогу «работать напрямую» с Зеленским для урегулирования украинского конфликта

    США прояснили роль Келлога в переговорах по Украине
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генерал Кит Келлог назначен специальным посланником США по Украине, он будет «работать напрямую» с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщил Белый дом.

    Указывается, что Келлог хорошо знаком с руководством Украины, у них установлены «очень хорошие рабочие отношения», поэтому Келлог «будет работать напрямую» с украинскими властями, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico заявляла, что Келлог был оттеснен в сторону в урегулировании украинского конфликта, связывая это с усилением позиций тех членов администрации США, которые не поддерживают продолжение помощи Киеву.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что Келлог был якобы отстранен от участия в переговорах по просьбе российской стороны. На днях состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом.

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    15 марта 2025, 17:02 • Новости дня
    Зеленский утвердил состав группы для переговоров по Украине

    Зеленский включил в состав переговорной группы по Украине Ермака, Сибигу, Умерова и Палису

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский утвердил делегацию для дальнейших переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которую возглавит глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил состав переговорной группы для участия в дальнейших переговоров по конфликту на Украине. В состав группы вошли руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, министр обороны Украины Рустем Умеров и заместитель главы офиса президента Павел Палиса, передает ТАСС.

    Задачей группы станет участие в переговорах с «международными партнерами», направленных на урегулирование текущего конфликта.

    Ермаку разрешено по согласованию с Сибигой вносить изменения в состав делегации, привлекать сотрудников других учреждений и экспертов.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что США выбрали Кита Келлога своим спецпредставителем по контактам с Россией по Украине, а России еще предстоит определиться с кандидатурами своих представителей.

    Ушаков уточнил, что на переговорах в Эр-Рияде Россия и США изложили свои позиции по украинскому урегулированию и согласились на контакт команд переговорщиков.

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    16 марта 2025, 10:51 • Новости дня
    Стало известно о готовящемся окружении армией России Купянска

    ВС России подошли на 7 км к Купянску для окружения украинских войск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продвигаются для окружения украинских сил в Купянске, до города остается менее 7 км, сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

    По его словам, российские военные начинают окружение Купянска в Харьковской области, сообщает ТАСС. Ганчев отметил, что российские войска расширяют зону контроля на правом берегу реки Оскол и продвигаются восточнее на левом берегу. Целью является взятие города в окружение и зачистка от украинских подразделений.

    «Наши войска закрепляются на северной и восточной территориях от Купянска, они расширяют зону влияния для дальнейшего наступления», – заявил Ганчев. Он добавил, что до города остается около семи километров. Ганчев выразил уверенность, что ближайшие действия российской армии приведут к освобождению города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска закрепились на новых позициях в Харьковской области, а затем взяли под контроль более километра берега реки Оскол, на фоне чего ВСУ атаковали позиции ВС России под Купянском.

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    16 марта 2025, 11:11 • Новости дня
    Очевидец сообщил о гибели жителя Курахово после издевательств ВСУ

    Очевидец сообщил об убийстве ВСУ жителя Курахово после исполнения гимна Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жительница Курахово Альбина рассказала о трагической гибели местного жителя, которому украинские военные приказали исполнить гимн Украины, после чего убили.

    По ее словам, украинские военные заставили одного из местных жителей исполнить гимн Украины, стоя на коленях, сообщает РИА «Новости». После этого мужчину убили.

    Альбина, рассказала, что она и ее знакомая наблюдали за происходящим через окно. Она отметила, что они боялись за свою жизнь, опасаясь, что солдаты могут их заметить и убить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко посетили город Курахово для обсуждения вопросов восстановления города и оказания помощи местным жителям.

    До освобождения Курахово вооруженными силами России Украина вывезла оборудование с местной теплоэлектроцентрали.

    Вооруженные силы Украины устроили охоту на мирных жителей в Курахово с помощью дронов.

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    16 марта 2025, 02:45 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА на Белгородскую область пострадал ребенок

    В результате атаки БПЛА на Белгородскую область осколочные ранения получил семилетний мальчик

    В результате атаки БПЛА на Белгородскую область пострадал ребенок
    @ Настоящий Гладков/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В городе Губкин украинский беспилотник атаковал частный дом, женщина и ребенок получили осколочные ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    После атаки дом загорелся. Гладков сообщил в Telegram, что пострадавшие госпитализированы. Женщина со множественными осколочными ранениями находится в тяжелом состоянии, семилетний мальчик получил осколочные ранения рук и ног.

    В ночь на субботу над территорией Белгородской области было перехвачено и уничтожено 14 БПЛА.

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    15 марта 2025, 17:41 • Новости дня
    Обстрел ВСУ в Херсонской области привел к гибели двух мирных жителей

    ВСУ обстреляли Херсонскую область, погибло два мирных жителя, трое ранено

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате артиллерийских обстрелов ВСУ в Херсонской области погибли два человека, трое получили ранения, сообщает губернатор Владимир Сальдо.

    По его словам, как передает РИА «Новости», в ходе обстрелов ВСУ в Херсонской области за последние сутки погибли два мирных жителя и трое были ранены.

    Сальдо добавил, что артиллерийский обстрел населенного пункта Алешки, который был произведен киевскими боевиками, привел к гибели 61-летнего мужчины и 65-летней женщины. В селе Первомаевка Верхнерогачикского округа под террористическим ударом пострадали трое мужчин, которые были госпитализированы.

    Кроме того, сообщается о частых обстрелах со стороны ВСУ населенных пунктов Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Корсунка, Коханы, Каиры, Малая Лепетиха, Песчановка и Чонгар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Запад» уничтожила 22 пункта управления беспилотниками ВСУ на Украине. Число погибших при ракетном ударе по Великим Копаням, который нанесли ВСУ, возросло до шести человек. Украинца в Херсонской области осудили за шпионаж в пользу Украины и приговорили к 12 годам лишения свободы .

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    16 марта 2025, 11:29 • Новости дня
    ВС России освободили 70 населенных пунктов в Харьковской области

    Российские военные освободили 70 населенных пунктов в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска освободили порядка 70 населенных пунктов в Харьковской области, из которых 10 были освобождены с начала 2025 года, сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

    Как передает ТАСС, Ганчев сообщил, что с начала 2025 года российские войска освободили десять населенных пунктов в Харьковской области. Всего, по его словам, в регионе были освобождены порядка 70 населенных пунктов, из которых 34 находятся под административным контролем Харьковской ВГА.

    Ганчев рассказал, что в 34 населенных пунктах администрация может на постоянной основе поддерживать население, доставляя гуманитарные грузы. В то же время в серой зоне остаются 10 населенных пунктов, откуда осуществляется эвакуация населения.

    Он отметил, что на территории, контролируемой администрацией, проживает около 1,5 тыс. человек, главным образом в Купянском районе. Количество постоянно меняется из-за миграции: одни жители покидают район на зиму, другие прибывают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали позиции российских войск под Купянском, что стало частью продолжающегося конфликта в регионе. Российские силы взяли под контроль более километра берега реки Оскол, укрепляя свои позиции в этом районе. Также сообщалось, что российские войска закрепились на новых позициях в Харьковской области.

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    16 марта 2025, 07:15 • Новости дня
    Беспилотники атаковали Воронежскую и Ростовскую области

    Tекст: Антон Антонов

    Воронежская и Ростовская области подверглись атакам беспилотников, сообщили руководители регионов Александр Гусев и Юрий Слюсарь.

    Гусев сообщил в Telegram, что силы ПВО сбили в трех районах Воронежской области свыше 15 БПЛА.

    Слюсарь в Telegram сообщил, что отражена атака БПЛА в Каменске-Шахтинском и Чертковском районе.

    Никто не пострадал, разрушений на земле нет.

    Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе Губкин украинский беспилотник атаковал частный дом, женщина и ребенок получили осколочные ранения. Кроме того, в результате сброса взрывного устройства с БПЛА пострадала женщина в селе Долгое.

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    16 марта 2025, 07:58 • Новости дня
    Над регионами России ночью перехвачен и уничтожен 31 украинский дрон
    Над регионами России ночью перехвачен и уничтожен 31 украинский дрон
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО в течение ночи над российскими регионами перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотник, сообщило Минобороны России.

    Над Воронежской областью сбили 16 дронов, над Белгородской – девять, над Ростовской – пять, над Курской – один, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, в Белгородской области в результате атак БПЛА пострадали две женщины и семилетний мальчик.

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    16 марта 2025, 08:44 • Новости дня
    Раненых солдат ВСУ возвращали на фронт без реабилитации

    Подполье: ВСУ отправляли раненых с курского направления обратно на фронт из Николаева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование ВСУ на курском направлении отправляет раненых в Николаев, где после частичного лечения они возвращаются на фронт, чтобы восполнить нехватку бойцов, создавая из Николаева медицинский «хаб» Украины, сообщил источник в пророссийском подполье.

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет раненых солдат, находящихся на курском направлении, в Николаев, где они получают лишь частичное медицинское лечение, передает РИА «Новости». После этого их оперативно возвращают на фронт для восполнения потерь в рядах украинских вооруженных сил, сообщил источник из пророссийского подполья.

    Из-за острой нехватки людей, как только солдаты могут держать оружие, их вновь отправляют на фронт. Николаев в нынешних условиях стал своеобразным медицинским «хабом» Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный боец ВСУ рассказал, что командование оставляет раненых на поле боя сообщая своим бойцам о невозможности эвакуации. Также в Николаеве сообщалось о ликвидации боевиков.

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    16 марта 2025, 09:15 • Новости дня
    Ганчев сообщил об атаках ВСУ на эвакуирующихся из Двуречной

    ВСУ следили за жителями Двуречной дронами и атаковали их при эвакуации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ атакуют мирных жителей Двуречной Харьковской области при попытке эвакуации, используя дроны для наблюдения.

    Украинские военные следят за укрытиями мирных жителей в Двуречной Харьковской области с помощью дронов и атакуют их при попытке эвакуации, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Харьковской военно-гражданской администрации Виталия Ганчева. По его словам, эвакуация проходит трудно из-за постоянных наблюдений и нападений, что делает массовую эвакуацию невозможной.

    Ганчев уточнил, что из Двуречной уже удалось эвакуировать 16 человек, в то время как еще 45 жителей обратились за помощью к российским военным. Он подчеркнул, что эвакуация проводится только на добровольной основе и без принуждения. «Наши военнослужащие предпринимают все усилия для обеспечения безопасности тех, кто хочет покинуть район», – добавил Ганчев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы формируют огневой мешок для украинских войск у Двуречной, что заставило ВСУ перебросить часть своих сил, и российские войска уже прорвали вторую линию обороны ВСУ под Двуречной, окружив украинскую группировку.

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      На субботу в Сербии назначена попытка государственного переворота революционным путем. Так, по крайней мере, считает президент Сербии Александр Вучич. Оппозиционные митинги должны перейти в захват административных зданий по украинскому сценарию. Главную причину этого зовут Урсулой.

    • Вместо перемирия Украина получила разгром

      Президент России Владимир Путин ответил на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине. По сути, это указание на необходимость продолжить консультации. Одновременно с этим ВС РФ вплотную приблизились к полному освобождению Курской области от захватчиков.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

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      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

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      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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