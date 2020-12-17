Эксперт: На пресс-конференции Путина демократизм зашкаливал

«Попытки оппозиции убедить нас в том, что общение президента с народом и с прессой – это «режиссура», потерпели полное фиаско. Очевидно, что были заданы все самые острые вопросы», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя итоги большой пресс-конференции президента Владимира Путина.

«В других странах либо вообще отсутствует такой формат народного общения, либо там все обсуждается в сухих дипломатических формулировках. А здесь демократизм даже порой зашкаливал. Дошло до того, что журналисты попытались скандал с футболистом Дзюбой обсуждать с президентом, что, по-моему, уже просто неприлично», – считает профессор Финансового университета при правительстве России Матвейчев.

Однако главной темой всей пресс-конференции, по мнению Матвейчева, была социальная поддержка, которую государство оказывает россиянам на фоне пандемии.

«Это серьезные вещи. Например, индексация пенсий – шесть процентов с лишним, это очень неплохо. Собственно, самая незащищенная часть людей в нашей стране – это пенсионеры. Вторая нуждающаяся в опеке государства часть – это семьи с детьми, особенно многодетные семьи. И вот теперь они получат по пять тысяч рублей за каждого ребенка до семи лет», – отметил профессор.

Линейка мер поддержки семей с детьми связана также и демографической политикой, напоминает Матвейчев. «Исправление демографической ситуации – очень важная задача, поэтому помощь таким семьям будет увеличиваться. Вопрос только в том, чтобы принятые в Москве решения правильно исполнялись в глубинке, чтобы чиновники доводили выплаты до конкретных семей. Если вы заметили, половина вопросов и жалоб, звучавших на большой пресс-конференции, были не о том, что правительство чего-то не знает о проблемах рядовых россиян. Правительство знает и уже действует – например, людям назначены какие-то новые льготы – но эти меры не везде в регионах доведены до ума. И правильно Путин сказал: давайте реализуем те меры помощи, которые у нас уже запланированы, доведем деньги, которые уже выделены, до каждого человека», – подытожил Матвейчев.

Президент Владимир Путин в четверг провел большую пресс-конференцию, которая в этом году прошла в формате видеосвязи и с элементами прямой линии с гражданами. Основной блок вопросов касался социальной сферы – в первую очередь поддержки россиян, наиболее пострадавших от последствий пандемии COVID-19, а также медиков. В частности, глава государства указал, что в связи с ростом безработицы власти существенно повысили пособия. Кроме того, о сообщил о новой выплате по пять тысяч рублей российским семьям на каждого ребенка до семи лет, и заверил, что власти наладят эффективную работу системы, чтобы люди могли оперативно получать все положенные им социальные выплаты.

Ранее стало известно, что обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы.

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