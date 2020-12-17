Путин прокомментировал скандальное видео с Дзюбой

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о ситуации с Артемом Дзюбой, частное видео которого попало в интернет.

«Такая ситуация не должна влиять на профессиональную карьеру. Влезать в личную жизнь – недостойно нормального общества. К сожалению, это всегда будет. Для него и для людей, которые живут публичной жизнью – это хороший урок. Есть определенные общие правила, лучше их придерживаться», – сказал Путин.

«А вы смотрели это видео?» – пошутил Путин. И добавил, что сам он ролик с Дзюбой не смотрел.

Газета ВЗГЛЯД писала, что все обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы.