Ответственных за слив видео с Дзюбой в Сеть потребовали наказать

Причастные к утечке в Сеть скандального видеоролика с участием футболиста Артема Дзюбы должны понести ответственность, заявил руководитель Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

«С одной стороны, если говорить об Артеме, нам всем искренне жаль, что он попал в такую неприятную ситуацию. Это, конечно, возмутительно, что личное видео становится достоянием общественности. Те люди, которые это сделали, (совершили) уголовное преступление – за это надо наказывать. При этом эта история повлияла на игрока. Находясь в такой ситуации, сложно концентрироваться на футболе, просто невозможно», – заявил Дюков, передает РИА «Новости».

Он также оценил решение тренера сборной России Станислава Черчесова не вызывать игрока после скандала с попавшим в интернет интимным видео.

«Черчесов принял данное решение и неоднократно давал комментарии о том, почему такое решение принял. В данном случае это прерогатива главного тренера, поскольку он лучше знает игроков, как создать правильную атмосферу, знает, что может игрокам помочь, что может им помешать. Поэтому он принял такое решение. Чем он руководствовался, он уже объяснил», – сказал Дюков.

Черчесов, по мнению главы РФС, хотел дать паузу и возможность разобраться с ситуацией.

«Ей действительно надо было заниматься. С другой стороны, безусловно, к этой истории было приковано повышенное общественное внимание и большинство граждан, безусловно, поддержали Артема, что правильно. Были и критические замечания в его адрес. Конечно, решение Станислава Саламовича, в том числе, было вызвано желанием оградить сборную от этой истории, оградить ее от обсуждения», – заключил Дюков.

Напомним, интимное видео, на котором мужчина, похожий на Дзюбу, занимается мастурбацией, появилось в Сети вечером 7 ноября. На фоне из телевизора был слышен голос ведущей «Матч ТВ» Марии Орзул, с которой у Дзюбы якобы ранее был роман. Позже главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил о том, что Дзюба отцеплен от состава национальной команды перед ноябрьским сбором.

Желая поддержать футболиста после скандала с откровенной видеозаписью, многие пользователи Instagram начали выкладывать фотографии эротического содержания, сопровождая их словами поддержки в адрес Дзюбы и хештегом #ЯМЫДЗЮБА.