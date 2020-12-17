Канделаки назвала главную тему на пресс-конференции Путина

Самой важной темой в выступлении российского лидера было объявление об очередной выплате детям. Об этом газете ВЗГЛЯД заявила медиаменеджер Тина Канделаки, комментируя состоявшуюся в четверг итоговую пресс-конференцию президента России Владимира Путина.

«Для многих семей это действительно хорошая помощь. Равно как и обещанные меры поддержки самозанятых – активной части населения, которые создают дополнительную стоимость для нашей экономики», – сказала Канделаки.

«В остальном же, Владимир Путин, как и всегда, был конкретен, хладнокровен и, что важно, нацелен на быстрое восстановление после пандемии: как в смысле формирования коллективного иммунитета, так и в экономике», – добавила медиаменеджер.

Напомним, Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал о предложениях волонтеров по поддержке детей и объявил о новой выплате по 5 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка до семи лет. Путин также затрагивал вопрос об уже действующих в России выплатах семьям с детьми.

Напомним, в ходе послания Федеральному Собранию в начале 2020 года Путин заявил о новых мерах поддержки российских семей. Общая сумма маткапитала теперь составляет около 616 тыс. рублей, семьи получили возможность получить часть маткапитала после рождения первенца – 466 тыс. рублей, а если в семье уже есть ребенок, то при рождении второго – сразу все 616 тыс. рублей.

С 2019 года в России действует закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям: при рождении третьего и последующего ребенка государство берет на себя обязательства по выплате части задолженности в размере 450 тыс. рублей. Повышенное внимание государство уделило семьям с детьми в период пандемии коронавируса. Президент объявил о трехмесячных выплатах всем семьям в размере 5 тыс. рублей на детей до трех лет, дважды разовое пособие в 10 тыс. рублей получили все семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет. Кроме того, расширены меры поддержки родителей, которые оказались временно безработными.

Также Путин заявил о досрочном запуске программы выплат малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет. Ежемесячное пособие в размере около 5,5 тыс. рублей родители начали получать с 1 июня. Также увеличено в два раза ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет – до 6,7 тыс. рублей.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД