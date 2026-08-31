В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.6 комментариев
Банк России подтвердил неизменность цели по ценовой стабильности
Российский регулятор в новом проекте ДКП подтвердил приоритет ценовой стабильности и сообщил о предстоящем анализе возможности снижения цели по инфляции ниже 4%.
В опубликованном проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028–2029 годов, размещенном на сайте Банка России, регулятор подчеркнул, что приоритетом ДКП остается устойчивость цен.
«При любых сценариях развития событий как в российской, так и в мировой экономике денежно-кредитная политика будет направлена на достижение ее основной цели – поддержание ценовой стабильности», – говорится в документе.
Также регулятор сообщил, что к 2028 году проанализирует предпосылки для возможного снижения инфляционной цели с текущих 4%. В рамках этого обзора будет дана оценка условиям проведения ДКП с 2015 года, когда Банк России перешел к режиму таргетирования инфляции, и определены потенциальные параметры нового ориентира.
В материале указывается, что работа над очередным обзором денежно-кредитной политики началась в 2026 году и должна завершиться в 2028 году. Регулятор отметил, что в случае принятия решения о снижении цели по инфляции о нем объявят за несколько лет до изменения, чтобы бизнес и население могли заранее скорректировать планы, а инфляционные ожидания постепенно адаптировались.
Банк России продолжит обсуждать эти вопросы с бизнесом, экспертами, общественными организациями, кабмином и Федеральным собранием.
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