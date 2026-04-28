Набиуллина объяснила замедление экономического роста высокой инфляцией

Tекст: Ольга Иванова

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ответила на критику действий регулятора, передает РИА «Новости».

Выступая на «Альфа-Саммите», она признала сложность текущей макроэкономической ситуации. «И иногда нас обвиняют в том, что мы специально замедляем экономический рост. Поверьте мне, у нас, по сути дела, нет выбора», – заявила глава ведомства.

По словам руководителя Центробанка, перегрев рынка может быть незаметен на уровне отдельных компаний. Однако данные четко указывают на существенное превышение спроса над предложением. Главной задачей регулятора сейчас является поиск такого уровня ключевой ставки, который позволит остановить инфляцию без ущерба для развития бизнеса.

Набиуллина напомнила о снижении показателя с 21% до 14,5% годовых за прошедший год. На последнем заседании совет директоров опустил ставку еще на 0,5 процентного пункта. Ведомство продолжает политику по возвращению инфляции к целевому уровню в 4%, ожидая достижения этого показателя к 2027 году.

Набиуллина в Госдуме подчеркнула осторожный характер снижения ключевой ставки с учетом угрозы возврата к более высоким уровням.