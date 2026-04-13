Рособрнадзор объявил предостережения двум вузам
Федеральная служба по надзору в сфере образования вынесла предупреждения двум высшим учебным заведениям о недопустимости нарушений.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки объявила предостережения двум вузам, сообщило видео на платформе Мах. Рособрнадзор напомнил о недопустимости нарушения обязательных требований и призвал принять меры для их соблюдения в рамках федерального контроля.
В числе получивших предупреждение оказались Автомобильно-транспортный институт и Петербургский политехнический университет Петра Великого. Ведомство подчеркивает, что решение связано с необходимостью поддерживать установленные стандарты образовательного процесса.
«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», – говорится в официальном сообщении службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособрнадзор направил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований сразу семи российским вузам.