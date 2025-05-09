Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.5098 комментариев
Пожилой мужчина погиб в результате украинского обстрела Курской области
Пожилой мужчина, который получил множественные ранения в результате украинского обстрела села Званное, скончался, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«К сожалению, раненный при обстреле мужчина из Глушковского района скончался», – сообщил Хинштейн в Telegram.
Он расскзала, что раны 65-летнего мужчины оказались слишком серьезными, врачам «не удалось его спасти». Хинштейн выразил соболезнования близким погибшего мужчины.
Напомним, Хинштейн сообщал, что удар пришелся по жилому дому. Мужчина получил множественные осколочные ранения головы, плеча и живота.