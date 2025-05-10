В результате украинских атак в ДНР 9 мая пострадали мирные жители

В акции «Бессмертный полк» в Петербурге приняли участие более 1,1 млн человек

Tекст: Вера Басилая

В Петербурге акция «Бессмертный полк» собрала более 1,1 млн участников. В этот день шествие впервые за несколько лет прошло по центральному Невскому проспекту в очном формате. Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы, в нем приняли участие губернатор Александр Беглов и председатель Заксобрания Александр Бельский, сообщается на сайте администрации Петербурга.

«Бессмертный полк вернулся на Невский. Ленинградцы-петербуржцы очень этого ждали. В каждой семье хранят память о героях. Это важнейшее событие, это настоящее единство поколений. Это наша живая память о родных и близких, кто сражался за нас и сохранил для потомков этот великий город», – заявил Беглов.

Губернатор прошел в колонне с портретами своего отца, героя Великой Отечественной войны Дмитрия Никитовича Беглова и дяди – Героя Советского Союза Валентина Алексеевича Беглова, погибшего в 1945 году при взятии Бреслау.

Перед началом шествия ветераны, блокадники и участники спецоперации возглавили колонну на ретроавтомобилях. Впереди двигался исторический автомобиль с выставленной в защитном футляре «Золотой Звездой» города-героя Ленинграда, которую сопровождала рота почетного караула. Традиция экспонирования этой награды в дни празднования Победы продолжается третий год.

В шествии участвовали также «Волонтеры Победы» с копией Знамени Победы, молодые юнармейцы, почетные граждане, представители общественных и религиозных организаций, семьи ветеранов спецоперации. Особое место заняли делегации всех 15 республик бывшего СССР, чьи представители прошли в национальных костюмах, подчеркивая вклад всех народов в Великую Победу.

Ранее в онлайн-шествии «Бессмертного полка» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне приняли участие 2 млн портретов.

Более 12,5 млн человек ранее приняли участие в акции «Бессмертный полк: Герои рядом с нами».