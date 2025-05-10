Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.5098 комментариев
В результате украинских атак в ДНР 9 мая пострадали мирные жители
В ДНР 9 мая в результате киевской агрессии пострадали три мирных жителя, в том числе подросток, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«Сегодня ВФУ (вооруженные формирования Украины) вновь пытались атаковать территорию республики дальнобойным ракетным вооружением. Силы ПВО отбили атаку. Вследствие падения фрагментов сбитой ракеты в поселке Криничная городского округа Макеевка пострадал подросток 2009 года рождения», – сообщил Пушилин в Telegram.
В Петровском районе Донецка мужчина 1960 года рождения получил ранение при подрыве на мине ПФМ «Лепесток», а в Селидово Красноармейского муниципального округа тяжелые ранения получил мужчина 1973 года рождения в результате применения ВСУ ствольной артиллерии.
Пушилин добавил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. За сутки зафиксировано более десяти вооруженных атак, включая применение ракетного вооружения и ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Званное Глушковского района Курской области пожилой мужчина получил множественные ранения головы, плеча и живота в результате обстрела ВСУ. Позднее он скончался. Кроме того, ВСУ попытались прорваться в Теткино Курской области. Беспилотник ВСУ также атаковал здание правительства Белгородской области.