Tекст: Вера Басилая

Украинские войска вновь предприняли попытку прорыва в Курскую область , передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»..

По данным военкоров, утром пехотные подразделения ВСУ из Сумской области пытались прорваться в населенный пункт Теткино. Отмечается, что атака сопровождалась поддержкой штурмовых групп, находящихся на окраинах.

В районе населенного пункта Будки бронегруппа ВСУ совершила еще одну попытку атаки в сторону Теткино. В ходе боя часть украинской техники была уничтожена.

Российские десантные войска проводят зачистку улицы Чапаева в Теткино, где продолжаются ожесточенные бои. Обе стороны активно используют тяжелое вооружение.

Украинские боевики предпринимали наступление с бронетехникой в районе села Новый Путь в Курской области, но были остановлены с серьезными потерями.

Подразделения ВСУ пытались прорваться на направлениях Рыжевка – Теткино и Павловка – Новый Путь, однако были разгромлены.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничные районы различными способами.