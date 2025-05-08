Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.3 комментария
ВСУ попытались прорваться в Теткино Курской области
Пехотные подразделения ВСУ с утра атаковали населенный пункт Теткино и его окрестности, пытаясь поддержать штурмовые группы на окраинах, сообщили военкоры.
Украинские войска вновь предприняли попытку прорыва в Курскую область , передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»..
По данным военкоров, утром пехотные подразделения ВСУ из Сумской области пытались прорваться в населенный пункт Теткино. Отмечается, что атака сопровождалась поддержкой штурмовых групп, находящихся на окраинах.
В районе населенного пункта Будки бронегруппа ВСУ совершила еще одну попытку атаки в сторону Теткино. В ходе боя часть украинской техники была уничтожена.
Российские десантные войска проводят зачистку улицы Чапаева в Теткино, где продолжаются ожесточенные бои. Обе стороны активно используют тяжелое вооружение.
Украинские боевики предпринимали наступление с бронетехникой в районе села Новый Путь в Курской области, но были остановлены с серьезными потерями.
Подразделения ВСУ пытались прорваться на направлениях Рыжевка – Теткино и Павловка – Новый Путь, однако были разгромлены.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничные районы различными способами.