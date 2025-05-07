Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?2 комментария
«Северяне» сообщили об отражении попытки ВСУ прорваться в Курскую область
«Северяне» отразили новые попытки ВСУ прорваться в Курскую область
Украинские боевики предприняли наступление в районе села Новый Путь в Курской области с применением бронетехники, но противник понес серьезные потери и был остановлен.
В Курской области была предотвращена попытка наступления ВСУ на населенный пункт Новый Путь, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».
Утром в среду штурмовая группа противника, двигаясь на бронемашине «Козак» из приграничной Павловки Сумской области, попыталась прорваться к российской границе. Вражеская бронемашина сначала подорвалась на мине, после чего была добита операторами FPV-дронов «Северян».
В ходе боя был уничтожен ряд единиц украинской бронетехники. После первой неудачной попытки ВСУ отправили инженерную машину разграждения, также выдвинувшуюся из Павловки. По этой машине было нанесено несколько прицельных ударов FPV-дронами, техника противника была уничтожена.
«Северяне» продолжают проводить розыск и ликвидацию оставшихся на приграничной территории украинских боевиков.
Ранее подразделения ВСУ пытались прорваться на направлениях Рыжевка – Теткино и Павловка – Новый Путь, но были разгромлены.
Военкор Коц назвал три сценария развития событий на границе Курской области.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничные районы различными способами.