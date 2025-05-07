Tекст: Антон Антонов

«Враг не оставляет попыток захвата приграничных районов на Теткинском и Глушковском направлениях. Несмотря на колоссальные потери в живой силе и технике, командование ВСУ продолжает отправлять в направлении госграницы штурмовые группы», – сообщил связанный с группировкой российских войск Telegram-канал «Северный Ветер».

ВСУ пытались прорваться на направлении Рыжевка – Теткино и Павловка – Новый Путь. Техника украинских войск была уничтожена, часть солдат ликвидирована, некоторым удалось сбежать, при этом «несколько разрозненных групп блокированы в приграничных районах».

Также ВСУ предприняли попытку приблизиться к российским позициям на квадроциклах при поддержке танка. Как сообщил «Северный Ветер», «техника противника уничтожена, в районе госграницы продолжается поиск и уничтожение оккупантов». За сутки уничтожено 18 единиц техники ВСУ.

На Сумском направлении «Северяне» продвинулись в районе сел Водолаги, Беловоды и Локня. Продолжается ликвидация разрозненных групп ВСУ на направлении Поповки, Демидовки и Гоптаровки. На Волчанском направлении расширена площадь контролируемой российскими войсками территории. За сутки потери ВСУ составили свыше 290 человек (из них более 160 на Сумском и свыше 70 на Теткинском направлениях).

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ предприняли попытку снова прорваться на территорию Курской области, атаковав участок границы в районе населенного пункта Теткино.

