Запад способствует украинскому террору против России

Tекст: Евгений Крутиков

В Белоруссии таможня задержала на границе с Польшей крупнейшую партию взрывчатки, заявила пресс-служба Государственного таможенного комитета республики. «Белорусской таможенной службой пресечен ввоз на территорию ЕАЭС крупнейшей в истории Беларуси партии взрывчатки: 580 кг особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства, предположительно, США, пытался провезти через белорусско-польскую границу и далее транспортировать в Россию 41-летний водитель», – говорится в сообщении.

С большой вероятностью, перед нами – попытка ввезти в нашу страну взрывчатые вещества с целью их дальнейшего использования для осуществления терактов в России. Почти шесть сотен кг взрывчатки достаточно для организации десятков взрывов относительно малой мощности – или же одного-двух взрывов такой силы, что были бы способны уничтожить многоэтажное здание или мост. Происхождение взрывчатки ясно показывает, какая группа государств стоит за подобными планами.

В то же время на сайте Главного управления разведки (ГУР) МО Украины появился агитационный ролик, в котором желающих открыто приглашают на работу так называемыми курьерами, которые будут доставлять «посылки врагу». То есть речь идет о вербовке террористов, которые будут участвовать в организации террористических актов на территории России и, возможно, Белоруссии. Ранее ГУР пыталось отрицать свою причастность к террористической деятельности, но сейчас идет уже открытая подготовка к переходу к диверсионно-террористической деятельности и прямая вербовка исполнителей. Достаточно только заполнить анкету.

Также на днях Британский королевский институт оборонных исследований (RUSI) – один из старейших исследовательских центров по вопросам обороны западного мира – опубликовал статью майора британской армии Джона Армстронга о необходимости для Украины перевода военных действий в диверсионно-террористическое русло на территорию России.

Смысл статьи заключается в том, что победить Россию в современном формате боевых действий для Украины «становится все более затруднительно», а перевод конфликта на новый уровень интенсивности может привести к неконтролируемой эскалации и угрозе прямого противостояния с западными странами вплоть до ядерного конфликта. Следовательно, надо искать новые методы противостояния с Москвой.

С точки зрения британского майора, требуется в условиях возможного перемирия не повышать градус противостояния, а наоборот – снизить его до латентного конфликта, который и будет сводиться к проведению на территории России постоянной диверсионно-террористической деятельности руками украинских спецслужб. Армстронг считает, что такие методы «уже приносили Украине успехи» (примеров он не приводит, но понятно, что речь идет об убийствах граждан России и диверсиях против инфраструктурных и промышленных объектов). А значит, надо просто масштабировать эту практику, переведя прокси-войну между Россией и так называемой коалицией желающих в сферу диверсий и террора. Поскольку непосредственно, скажем, британские граждане осуществлять такие диверсии не могут, ибо это чревато, опять же, прямым столкновением ядерных держав,

то могут быть использованы украинские ресурсы, включая людские, и украинский же диверсионный опыт и потенциал.

Лондон таким образом фактически оправдывает и легитимизирует террористическую деятельность ГУР Украины, включая убийства российских граждан на территории России. Давно не секрет, что именно британские спецслужбы по негласному разделению труда между западными странами взяли на себя кураторство и опеку киевского режима, и британский почерк просматривался во множестве актов терроризма украинских спецслужб.

Например, в 2023 году глава ФСБ Александр Бортников сообщал, что британский спецназ занимался подготовкой групп украинской военной разведки для проведения диверсий на российских атомных станциях, в частности на Смоленской и Курской АЭС. Именно Британия помогала Киеву разрабатывать планы по террористической атаке на Крымский мост.

Другой вопрос в том, что майор Армстронг, развивая свои мысли, делает прогнозы стратегического уровня. Из его слов следует, что «диверсанты – будущее обороны НАТО». Таким образом, предлагается сделать террор на чужой территории чем-то вроде военно-стратегической доктрины, если уж в открытом бою перспективы не просматриваются.

Армстронг даже приводит в качестве примера гражданскую войну в Греции во второй половине 1940-х годов, развязанную из Лондона и унесшую 150 тысяч жизней. В британской схеме Лондон мог бы возглавить некую коалицию приграничных с Россией стран, в первую очередь прибалтийских, которые могли бы, как пишет Армстронг, «найти свое место в строю». То есть возглавляемая Лондоном террористическая коалиция должна быть расширена, поскольку украинских ресурсов на это явно не хватит.

Так называемый побочный ущерб никого в таком случае на Западе не интересует. Армстронг таким образом де-факто признаёт, что сейчас по факту идет прокси-война Запада с Россией руками украинцев, а продолжать ее они собираются террористическими методами.

Конечно, здесь стоит сделать допущение на возможную аберрацию взгляда. Людям военным свойственно преувеличивать роль и значение их «родного» рода войск. Артиллеристы расскажут про «бога войны», летчики напомнят о господстве в небе, а танкисты уверены, что их время не ушло, а наоборот – еще не наступило. Если майор Армстронг причастен к диверсионным силам или британскому спецназу, то его вдохновение по поводу нового вида гибридной войны вполне объяснимо. Но есть нюанс.

Концепция майора Армстронга о необходимости перехода на прокси-террористическую деятельность руками украинцев находится в рамках традиционных британских подходов. Британцев никогда не смущала война чужими руками, при которой расходуются только ограниченные финансовые ресурсы. Именно Великобритания всегда была склонна использовать террористические методы для достижения своих политических целей по всему миру. В арсенале были и политические убийства, и государственные перевороты, и использование радикальных групп, включая и религиозные, и националистические.

А ведь и сама Британия регулярно страдает от террористических актов, связанных с деятельностью экстремистских групп преимущественно исламистского толка. Но историческая привычка в Великобритании настолько велика, что в Лондоне не возникает никаких сомнений в практической возможности такого рода сценариев, особенно против России.

А кроме того, русские для британских элит уже как бы не совсем люди. Масштаб русофобии в Лондоне достиг таких размеров, что уничтожение гражданских лиц и объектов в России не кажется на Британских островах чем-то безнравственным, а для поддержания уровня русофобии используется любой притянутый за уши повод.

Так, в когда-то респектабельной газете The Times опубликована статья, в которой утверждается, что якобы в территориальных водах королевства были обнаружены некие подводные датчики, предназначенные для слежки за британскими атомными подводными лодками. Принадлежность датчиков достоверно не установлена, но уже заявлено, что эти устройства «могут принадлежать России» – знаменитый принцип «хайли лайкли» в действии.

Еще одно британское СМИ – Reuters – утверждает, что некие взрывные устройства были приделаны к секс-игрушкам, которые рассылались по почте. Ответственность за это, опять же по умолчанию, возлагается на Россию. Зачем и кого нужно было таким образом взрывать? Ответа нет, абсурдность этих утверждений никого не интересует.

Возможно, в результате текущих геополитических сдвигов интерес Соединенных Штатов в прокси-войне против России на Украине снижается. Однако есть целый ряд признаков, указывающих на то, что спецслужбы коллективного Запада – прежде всего в лице Великобритании – пока еще остаются и наверняка долго останутся угрозой для российских интересов и в зоне спецоперации, и в российском тылу. В том числе в их чисто террористическом воплощении.